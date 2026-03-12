丟垃圾「技術不佳」意外砸傷清潔隊員 女子判拘役15天

高雄市楠梓區一名陳姓女子未等垃圾車駛至定點停妥，便急於將手中垃圾擲入行進中的車斗，結果垃圾如拋物線般砸中後方的隨車清潔隊員，導致其左大腿挫傷，橋頭地院審理後，認為女子雖非故意，但仍確實造成他人受傷，因此依過失傷害罪判處她拘役15天。

判決書指出，去年4月10日晚間近7時，陳女在楠梓區某巷弄等待垃圾車，當垃圾車仍在行進中尚未停妥時，陳女便將右手向後擺動，藉由身體重心順勢將一包家庭垃圾朝車後斗拋擲，沒想到該包垃圾飛向清潔隊員腰際後墜落，砸中其左大腿，受傷的隊員當場向陳女抗議，並於事發後約半小時前往醫院就醫驗傷。

陳女到案後否認犯行，辯稱自己丟的是一般家用垃圾，且隊員當天穿著長褲，認為不會造成受傷，並強調自己單純只想丟垃圾，沒有妨害公務或蓄意攻擊的意圖。

對此，法官勘驗現場錄影畫面後不採信其辯詞，法官指出，陳女丟擲垃圾時有利用慣性加速的舉措，足見該包垃圾並非極為輕巧，即使是一般垃圾，擊中人體仍會造成軟組織挫傷。

法官也認為，政府長年宣導「垃圾不落地」政策，民眾應知悉須待垃圾車停穩後才能丟棄，以保障清潔人員安全，陳女貿然於車輛行進間丟擲，顯有過失。

檢方原起訴陳女涉犯傷害罪與妨害公務罪，法官則有不同見解。法官認為，陳女與垃圾車距離至少2公尺以上，且車輛正在行進中，難以精準瞄準攻擊，加上監視器畫面顯示，陳女丟擲垃圾後隊員工作圍裙僅稍微晃動，陳女並未對清潔隊員施加積極、直接的暴力攻擊，僅因「技術不佳」與疏於注意導致砸中隊員成傷，不符合妨害公務中施強暴脅迫及故意傷害的要件。

橋頭地院法官最終依過失傷害罪，判處陳女拘役15天，可易科罰金，全案仍可上訴。