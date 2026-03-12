快訊

基隆女消防員向友人說心事斷訊！分隊車庫內尋獲OHCA急送醫

經典賽／義大利前6局敲3轟6：0領先 墨西哥面臨淘汰危機

告別死板字體！LINE再推全新免費字體 3款選擇、設定方式懶人包一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

開車門偷150元代價不小！台東男判6月徒刑 易科罰金恐付18萬元

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東古姓男子見路邊停放的小貨車車門未上鎖，一時起了貪念，伸手竊取車內現金150元，事後遭警方循線查獲送辦。法院日前審結，依竊盜罪判處古男有期徒刑6個月，得以新台幣1000元折算1日易科罰金，並宣告犯罪所得150元沒收，如無法沒收則追徵其價額。

判決書指出，古男於去年10月31日上午9時許，行經台東縣一處道路時，發現余姓男子停放在路旁的小貨車車門未上鎖，竟意圖為自己不法所有，徒手打開車門後，竊取車內現金150元得手後離去。余男事後察覺車內現金遭竊，隨即向警方報案處理。

警方調閱附近監視器畫面後，鎖定古男行跡，並在後續調查中將其查獲到案。古男在警詢時坦承犯行，並與告訴人余男證述相符，相關監視器畫面截圖、現場照片及影像光碟等證據，也均附卷可佐，檢方因此向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理認為，被告未以正當方式取得財物，僅為一己私利即竊取他人財物，侵害他人財產權並影響社會秩序，行為並不可取。不過審酌古男犯後坦承犯行，態度尚可，且本案竊取金額僅150元，並衡量其犯罪動機、手段、所竊物品價值，以及其自述的教育程度、職業及家庭經濟狀況等情形，最終量處有期徒刑6個月，並准予易科罰金。

判決也指出，古男過去曾因竊盜及公共危險案件服刑，但檢察官未提出完整的前案執行完畢證明文件，因此法院未依累犯規定加重其刑。不過，相關前科紀錄仍作為量刑時評價其品行的參考因素。

此外，法院認定古男竊得的150元屬犯罪所得，依法宣告沒收；如無法沒收，則須追徵等值金額。本案若不服判決，古男可於收受判決後20日內提起上訴。

台東古姓男子見路邊停放的小貨車車門未上鎖，一時起了貪念，伸手竊取車內現金150元，法院日前審結，依竊盜罪判處古男有期徒刑6個月。本報資料照片
台東古姓男子見路邊停放的小貨車車門未上鎖，一時起了貪念，伸手竊取車內現金150元，法院日前審結，依竊盜罪判處古男有期徒刑6個月。本報資料照片

延伸閱讀

鄉長偷情遭勒索600萬 徵信社等7人洩漏個資、妨害秘密今判決

桃園楊梅爆機車竊案 30歲男「先拔掉車牌」仍被逮

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

行動炸彈…毒駕男超標560倍 判4個月

相關新聞

銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署10日指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院11日晚間裁准收押。

北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

北市松山區前知名「泰鼎泰式餐廳」老闆、人稱「獨臂刀王」的郭姓主廚，先前在桃園中壢開餐廳時，積欠營業稅、罰鍰共286萬餘元未繳；行政執行署桃園分署收案發現，郭領光戶頭，刻意不用帳戶製造「無收入」假象，認定郭隱匿故意不繳，前天向桃園地院聲請管收獲准。

護航公園清掃阿姨冒名以工代賑 北市府公燈處技士涉圖利6萬交保

台北市女代賑工陳小菊從事清掃公園10多年，因故被註銷資格，為保下工作，冒用朋友周琳身分，申請「以工代賑」，台北市府公燈處技士陳淑玲知情卻放水審查，被控有圖利弊端，廉政署11日搜索約談3人到案，台北地檢署訊後命陳淑玲6萬交保、陳小菊8萬交保、周琳則限制住居。

開車經中橫沒減速 撞死剛下公車過馬路行人被判6月

台中李姓男子清晨6點多開車要去爬八仙山，行經台8線中橫公路26公里處時未減速，陳姓男子一下公車穿越馬路要去上班，就在裡冷吊橋前慘遭李撞飛慘死；法院考量李坦承犯行、賠償對方家屬60萬元調解成立，依過失致死罪判他6月，緩刑2年，可上訴。

丟垃圾「技術不佳」意外砸傷清潔隊員 女子判拘役15天

高雄市楠梓區一名陳姓女子未等垃圾車駛至定點停妥，便急於將手中垃圾擲入行進中的車斗，結果垃圾如拋物線般砸中後方的隨車清潔隊員，導致其左大腿挫傷，橋頭地院審理後，認為女子雖非故意，但仍確實造成他人受傷，因此依過失傷害罪判處她拘役15天。

開車門偷150元代價不小！台東男判6月徒刑 易科罰金恐付18萬元

台東古姓男子見路邊停放的小貨車車門未上鎖，一時起了貪念，伸手竊取車內現金150元，事後遭警方循線查獲送辦。法院日前審結，依竊盜罪判處古男有期徒刑6個月，得以新台幣1000元折算1日易科罰金，並宣告犯罪所得150元沒收，如無法沒收則追徵其價額。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。