開車門偷150元代價不小！台東男判6月徒刑 易科罰金恐付18萬元

台東古姓男子見路邊停放的小貨車車門未上鎖，一時起了貪念，伸手竊取車內現金150元，事後遭警方循線查獲送辦。法院日前審結，依竊盜罪判處古男有期徒刑6個月，得以新台幣1000元折算1日易科罰金，並宣告犯罪所得150元沒收，如無法沒收則追徵其價額。

判決書指出，古男於去年10月31日上午9時許，行經台東縣一處道路時，發現余姓男子停放在路旁的小貨車車門未上鎖，竟意圖為自己不法所有，徒手打開車門後，竊取車內現金150元得手後離去。余男事後察覺車內現金遭竊，隨即向警方報案處理。

警方調閱附近監視器畫面後，鎖定古男行跡，並在後續調查中將其查獲到案。古男在警詢時坦承犯行，並與告訴人余男證述相符，相關監視器畫面截圖、現場照片及影像光碟等證據，也均附卷可佐，檢方因此向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理認為，被告未以正當方式取得財物，僅為一己私利即竊取他人財物，侵害他人財產權並影響社會秩序，行為並不可取。不過審酌古男犯後坦承犯行，態度尚可，且本案竊取金額僅150元，並衡量其犯罪動機、手段、所竊物品價值，以及其自述的教育程度、職業及家庭經濟狀況等情形，最終量處有期徒刑6個月，並准予易科罰金。

判決也指出，古男過去曾因竊盜及公共危險案件服刑，但檢察官未提出完整的前案執行完畢證明文件，因此法院未依累犯規定加重其刑。不過，相關前科紀錄仍作為量刑時評價其品行的參考因素。

此外，法院認定古男竊得的150元屬犯罪所得，依法宣告沒收；如無法沒收，則須追徵等值金額。本案若不服判決，古男可於收受判決後20日內提起上訴。