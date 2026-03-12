聽新聞
北市前泰式名店老闆欠稅拒繳 獨臂主廚隱匿財產遭桃園地院裁定管收

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園報導

北市松山區前知名「泰鼎泰式餐廳」老闆、人稱「獨臂刀王」的郭姓主廚，先前在桃園中壢開餐廳時，積欠營業稅、罰鍰共286萬餘元未繳；行政執行署桃園分署收案發現，郭領光戶頭，刻意不用帳戶製造「無收入」假象，認定郭隱匿故意不繳，前天向桃園地院聲請管收獲准。

桃園分署指出，49歲郭男於2014年至2019年間在桃園市中壢區經營泰式餐廳，因未繳納營業稅與營利事業所得稅，經財政部北區國稅局中壢稽徵所核定補稅、滯納金及罰鍰後，累計欠稅金額達286萬餘元，案件移送執行，郭男僅繳6萬餘元，其餘欠款長期未清。

執行官調查發現，郭男為拓展事業，早在2006年就在台北市松山區敦化北路巷內開設資本額約500萬元的「泰鼎泰式餐廳」，主打正統泰式料理、價格平實，網路評價頗高，訂位常常是一位難求，已成為北市頗具知名度的異國餐廳。

進一步清查，郭男位於松山區的泰鼎餐廳於2019年至2024年間累計銷貨金額高達1億526萬餘元，顯示餐廳生意興隆。但他在欠稅期間卻頻繁提領大量現金，或由妻子保管餐廳營收，藉此隱匿財產流向；在收到補稅通知後，乾脆不再使用銀行帳戶，刻意營造全年沒有收入的假象。

郭男於本月10日到案說明，表示餐廳門口有段很長時間進行道路施工影響生意，加上整體經濟環境不佳，導致餐廳負債累累，自己更無能力清償欠稅，儘管如此，他對泰鼎餐廳營業額流向始終拒絕說明，也未提出任何具體還款計畫。

執行官因此認定，郭男「顯有履行義務之可能而故不履行」，且有隱匿或處分應供強制執行財產的情形，先行留置後，當天向桃園地院聲請管收；法院審理後認為相關事證明確，符合管收要件且有必要性，當庭裁定准予管收。

據悉，出生於泰國北部美斯樂，因左手殘缺而被稱為「獨臂刀王」的郭男，13歲來台後，16歲開始學習泰國料理，憑藉多年廚藝累積創業成功，曾多次往返泰國精進廚藝，也曾在台灣美食展等活動嶄露頭角，如今卻因欠稅爭議而引發關注。

桃園分署說，若義務人明明有履行能力卻惡意逃避繳納義務，或刻意隱匿財產規避執行，執行機關將依法採取拘提、管收等強制手段，呼籲民眾切勿心存僥倖，以免因逃避欠款而付出更大代價。

因左手殘缺而被稱為「獨臂刀王」的北市前知名泰鼎泰式料理負責人郭男，2014年至2019年間泰在壢經營餐廳，積欠營業稅與營利事業所得稅共286萬餘元，屢遭催繳，案件移送執行署，桃園分屬認為他故意不繳，隱匿財產等情，向桃園地院聲請管收獲准。圖／執行署桃園分署提供
