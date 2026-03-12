護航公園清掃阿姨冒名以工代賑 北市府公燈處技士涉圖利6萬交保

台北市女代賑工陳小菊從事清掃公園10多年，因故被註銷資格，為保下工作，冒用朋友周琳身分，申請「以工代賑」，台北市府公燈處技士陳淑玲知情卻放水審查，被控有圖利弊端，廉政署11日搜索約談3人到案，台北地檢署訊後命陳淑玲6萬交保、陳小菊8萬交保、周琳則限制住居。

2017年修正後「台北市市民以工代賑輔導自治條例」規定，設籍台北市具低收入戶或中低收入戶資格且16歲以上未滿65歲，能勝任需用機關工作者，得申請以工代賑。臨時工工作範圍包含，協助機關從事公共空間及市府所屬機關環境清潔維護、簡易行政庶務工作、協助弱勢市民之照顧及其他臨時性工作；臨時工每日工時以4小時、每月總工作日以22日為原則；每月領取的工作金及獎勵金總額，不得超過基本工資。

檢廉掌握，陳小菊自2011年起，在台北市工務局公園路燈工程管理處從事清掃公園工作，領取臨時工薪水長達11年，但因期限屆滿被註銷資格，疑為繼續領取薪水為生，涉冒用朋友周琳身分申請以工代賑，且經審查符合資格獲派工作。

據調查，陳小菊從2022年起迄今，冒用周琳身分申請以工代賑資格，但確實至公燈處指定的公園清掃維護公園環境，3年多來，每月取得的薪水約1萬餘元，累計共約60多萬元；陳淑玲公明明知情卻放水讓陳小菊取得工作。

台北市女代賑工陳小菊友人周琳。記者蕭雅娟／攝影

台北市女代賑工陳小菊涉犯圖利罪，檢方訊後諭令8萬元交保。記者季相儒／攝影