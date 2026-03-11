聽新聞
0:00 / 0:00

銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署昨天指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院晚間裁准收押。

同案約談的銀泰佶聯合生技前董事長許瑜芷（林室融妻子）50萬交保、廠商艾視威數碼商務公司董事長游昆霖50萬交保，均限制出境出海；銀泰佶前財會主管邱美玲則限制出境出海。

檢調追查，林室融於2019至2021年間，先將公司資本額虛增至1億2千萬元，再與艾視威數碼商務等公司虛假交易，營造公司獲利假象，最後持不實文件向永豐、合庫2間銀行詐貸1.3億餘萬元，當時銀泰佶董事長為許瑜芷。

檢方另查出，2020至2021年間，林室融向投資人誆稱，公司將興櫃，股票會大漲，透過地下盤商低價販售銀泰佶聯股票，藉此吸金4億餘元，總計不法獲利5.3億餘元。據了解，林室融到案後否認犯行，且金流交代不清，檢方認為有羈押必要。

銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金，前董座許瑜芷涉違反銀行法50萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影。
銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金，前董座許瑜芷涉違反銀行法50萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影。

銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金5.3億，北檢聲押禁見實際負責人林室融獲准。記者曾原信／攝影
銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金5.3億，北檢聲押禁見實際負責人林室融獲准。記者曾原信／攝影

合庫 董事長 限制出境

延伸閱讀

銀泰佶董座夫妻 涉詐貸、吸金5.3億

太子案洗錢107億…檢方對王昱棠8人交保提準抗告 法官全部駁回

滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

麻辣火鍋滿堂紅替詐團洗錢 負責人求刑10年、私廚名人求刑4年

相關新聞

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

國民黨中央黨部原大樓遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵11億元，國民黨提告撤銷處分；最高行政法院審理認為，黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當對價」取得土地及建物沒有釋明，今撤銷處分判國民黨勝訴確定。

銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署昨天指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院晚間裁准收押。

原國民黨中央黨部案黨產會敗訴 民進黨團：尊重司法

黨產會針對國民黨出售舊中央黨部大樓追徵新台幣11億餘元，國民黨興訟請求撤銷處分，台北高等行政法院認為黨產會未說明對價不當...

戴電子手環危害健康？ 黃呂錦茹嘆「每次出門都很危險」：血壓已飆到170

國民黨台北市黨部發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶涉不實連署，市黨部前主委黃呂錦茹5人被訴，黃呂限制出境出海及科技監控月底屆滿，台北地院今傳喚黃呂出庭表示意見，黃呂說，希望能解除電子手環監控。法官將於評議後決定。

王貴鋒涉掏空11億爽過豪奢生活 台中銀保經前總座遺孀證稱為先夫規劃

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，供租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今再度開庭，台中銀保經前總經理王煥德杜姓遺孀與同案被告、台中銀保經董事長賴麗姿皆證稱，上述行為均是王煥德為吸引高端客戶所規劃出的手法。

鄉長偷情遭勒索600萬 徵信社等7人洩漏個資、妨害秘密今判決

屏東縣枋山鄉前鄉長洪啟能擔任鄉長時外遇遭徵信社業者偷拍勒索600萬元，屏東地檢署將徵信社負責人、成員等依違反組織犯罪條例等罪嫌起訴，屏東地院審結，徵信社負責人陳洪平通緝中，執行徵信業務陳男、陸男、林男、廖男、徐男、周男與另名林男等共7人依違反個資法、妨害秘密等罪，分別判處有期徒刑6月到3年不等，另外8人證據不足判無罪，可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。