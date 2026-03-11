銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署昨天指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院晚間裁准收押。

同案約談的銀泰佶聯合生技前董事長許瑜芷（林室融妻子）50萬交保、廠商艾視威數碼商務公司董事長游昆霖50萬交保，均限制出境出海；銀泰佶前財會主管邱美玲則限制出境出海。

檢調追查，林室融於2019至2021年間，先將公司資本額虛增至1億2千萬元，再與艾視威數碼商務等公司虛假交易，營造公司獲利假象，最後持不實文件向永豐、合庫2間銀行詐貸1.3億餘萬元，當時銀泰佶董事長為許瑜芷。

檢方另查出，2020至2021年間，林室融向投資人誆稱，公司將興櫃，股票會大漲，透過地下盤商低價販售銀泰佶聯股票，藉此吸金4億餘元，總計不法獲利5.3億餘元。據了解，林室融到案後否認犯行，且金流交代不清，檢方認為有羈押必要。

銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金，前董座許瑜芷涉違反銀行法50萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影。