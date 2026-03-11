聽新聞
0:00 / 0:00
銀泰佶爆詐貸與吸金5.3億 負責人林室融羈押禁見
銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署昨天指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見，法院晚間裁准收押。
同案約談的銀泰佶聯合生技前董事長許瑜芷（林室融妻子）50萬交保、廠商艾視威數碼商務公司董事長游昆霖50萬交保，均限制出境出海；銀泰佶前財會主管邱美玲則限制出境出海。
檢調追查，林室融於2019至2021年間，先將公司資本額虛增至1億2千萬元，再與艾視威數碼商務等公司虛假交易，營造公司獲利假象，最後持不實文件向永豐、合庫2間銀行詐貸1.3億餘萬元，當時銀泰佶董事長為許瑜芷。
檢方另查出，2020至2021年間，林室融向投資人誆稱，公司將興櫃，股票會大漲，透過地下盤商低價販售銀泰佶聯股票，藉此吸金4億餘元，總計不法獲利5.3億餘元。據了解，林室融到案後否認犯行，且金流交代不清，檢方認為有羈押必要。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。