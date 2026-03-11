快訊

戴電子手環危害健康？ 黃呂錦茹嘆「每次出門都很危險」：血壓已飆到170

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

<a href='/search/tagging/2/國民黨' rel='國民黨' data-rel='/2/105073' class='tag'><strong>國民黨</strong></a>台北市黨部前主委<a href='/search/tagging/2/黃呂錦茹' rel='黃呂錦茹' data-rel='/2/211872' class='tag'><strong>黃呂錦茹</strong></a>。聯合報系資料照 許正宏
國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹。聯合報系資料照 許正宏

國民黨台北市黨部發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤吳沛憶涉不實連署，市黨部前主委黃呂錦茹5人被訴，黃呂限制出境出海及科技監控月底屆滿，台北地院今傳喚黃呂出庭表示意見，黃呂說，希望能解除電子手環監控。法官將於評議後決定。

法官同案也傳喚罷免吳思瑤案的原領銜人賴苡任出庭，賴否認犯罪，檢察官聲請傳喚台北市議員張斯綱等人作證，賴苡任則聲請傳喚有「學霸AI女神」封號的現任國民黨國際部主任董佳瑜出庭作證。

黃呂錦茹說，配戴電子手環給她很大的精神壓力，也會危害健康，去醫院戴著電子手環也擔心被人歧視，而且她已經認罪，希望能解除電子手環監控。

黃呂錦茹說，她的健康狀況一向不是很好，羈押期間就常因血壓、眼睛到醫務所看病，今早量3次血壓都超過150甚至到170，每次出門都覺得很危險；她說，改成電子手環後，科控中心經常半夜打電話來查勤，造成睡眠品質不佳，她並未故意破壞或逃避監控。

蒞庭檢察官則表示，當初裁定黃呂錦茹的境管、科技監控理由尚未消失，且今年1月時已讓黃呂由電子腳環改為電子手環，應能符合黃呂的需求，建議維持原處分。

張斯綱 吳沛憶 吳思瑤 黃呂錦茹 國民黨 罷免

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

國民黨中央黨部原大樓遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵11億元，國民黨提告撤銷處分；最高行政法院審理認為，黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當對價」取得土地及建物沒有釋明，今撤銷處分判國民黨勝訴確定。

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

澳洲籍交換生肖雷（Alex Shorey）被前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，楊女被訴殺人未遂。台北地院今跨海傳喚肖雷及、肖雷父母從澳洲出庭作證。肖雷稱，楊女和他說定2人是「開放式關係」，承認和補習班女老闆發生過性關係，楊女因嫉妒下藥。

王貴鋒涉掏空11億爽過豪奢生活 台中銀保經前總座遺孀證稱為先夫規劃

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，供租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今再度開庭，台中銀保經前總經理王煥德杜姓遺孀與同案被告、台中銀保經董事長賴麗姿皆證稱，上述行為均是王煥德為吸引高端客戶所規劃出的手法。

鄉長偷情遭勒索600萬 徵信社等7人洩漏個資、妨害秘密今判決

屏東縣枋山鄉前鄉長洪啟能擔任鄉長時外遇遭徵信社業者偷拍勒索600萬元，屏東地檢署將徵信社負責人、成員等依違反組織犯罪條例等罪嫌起訴，屏東地院審結，徵信社負責人陳洪平通緝中，執行徵信業務陳男、陸男、林男、廖男、徐男、周男與另名林男等共7人依違反個資法、妨害秘密等罪，分別判處有期徒刑6月到3年不等，另外8人證據不足判無罪，可上訴。

