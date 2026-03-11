戴電子手環危害健康？ 黃呂錦茹嘆「每次出門都很危險」：血壓已飆到170

國民黨台北市黨部前主委黃呂錦茹。聯合報系資料照 許正宏

國民黨台北市黨部發動罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶涉不實連署，市黨部前主委黃呂錦茹5人被訴，黃呂限制出境出海及科技監控月底屆滿，台北地院今傳喚黃呂出庭表示意見，黃呂說，希望能解除電子手環監控。法官將於評議後決定。

法官同案也傳喚罷免吳思瑤案的原領銜人賴苡任出庭，賴否認犯罪，檢察官聲請傳喚台北市議員張斯綱等人作證，賴苡任則聲請傳喚有「學霸AI女神」封號的現任國民黨國際部主任董佳瑜出庭作證。

黃呂錦茹說，配戴電子手環給她很大的精神壓力，也會危害健康，去醫院戴著電子手環也擔心被人歧視，而且她已經認罪，希望能解除電子手環監控。

黃呂錦茹說，她的健康狀況一向不是很好，羈押期間就常因血壓、眼睛到醫務所看病，今早量3次血壓都超過150甚至到170，每次出門都覺得很危險；她說，改成電子手環後，科控中心經常半夜打電話來查勤，造成睡眠品質不佳，她並未故意破壞或逃避監控。

蒞庭檢察官則表示，當初裁定黃呂錦茹的境管、科技監控理由尚未消失，且今年1月時已讓黃呂由電子腳環改為電子手環，應能符合黃呂的需求，建議維持原處分。