原國民黨中央黨部案黨產會敗訴 民進黨團：尊重司法

中央社／ 台北11日電

黨產會針對國民黨出售舊中央黨部大樓追徵新台幣11億餘元，國民黨興訟請求撤銷處分，台北高等行政法院認為黨產會未說明對價不當是如何認定，判國民黨勝訴。黨產會提起上訴，二審今天駁回確定。民進黨團幹事長莊瑞雄說，尊重司法。

莊瑞雄今天透過民進黨立法院黨團群組發文表示，針對今天最高行政法院判決，民進黨團尊重司法，但社會也看得很清楚，這只是個別案件在舉證與法律認定上的問題，並不是對整體黨產問題的歷史翻案。

莊瑞雄說，國民黨過去在威權體制下，長期存在黨國不分、以黨竊取國家資源、混用的情況，這是歷史事實，也是台灣推動轉型正義的原因。

莊瑞雄指出，如果國民黨真的認為自己所有黨產都沒有問題，就請全面公開黨產來源、接受社會檢驗，單一判決不可能替整個威權歷史洗白。

國民黨中央黨部原大樓。聯合報系記者林俊良／攝影
國民黨中央黨部原大樓。聯合報系記者林俊良／攝影

轉型正義 民進黨 民進黨團 黨產會

