王貴鋒涉掏空11億爽過豪奢生活 台中銀保經前總座遺孀證稱為先夫規劃

聯合報／ 蔣永佑／新北報導

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，供租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今再度開庭，台中銀保經前總經理王煥德杜姓遺孀與同案被告、台中銀保經董事長賴麗姿皆證稱，上述行為均是王煥德為吸引高端客戶所規劃出的手法。

杜女表示。先生長年擔任壽險業業務工作，進入台中銀保經服務後，不斷設法拓展不同市場及接觸高端人士，試圖打入金字塔頂端客層，後來得了癌症才將後續業務交棒給他視為業務強將的賴麗姿接手，最後不幸因病去世。

杜女證稱，台中銀保經過去曾前往苗栗苑裡和台南設點以拓展市場，可惜都失敗，後來先生曾向她透露，想直攻高端客戶最多的台北市場，為此打算投下巨資設立及裝潢招待所，租用超跑、豪車、私人飛機，也是為了接待這些VIP提供頂級體驗，甚至還曾爭取在台中銀的新總部大樓頂樓設置停機坪，供高端客戶緊急就醫時使用。

其後作證的賴女也說，自己原本擔任台中銀副理，後來被王煥德找去平調台中銀保經一路打拚，王煥德從經理時代，就著手規劃公司的未來及人才培育，找好固定配合的律師、會計師服務客戶，並鼓勵同仁進修取得學位，還聘請心理諮商師安穩同仁工作心態。

賴女證稱，王煥德生前認為，以往銀行賣的都是短期保單，佣金只能收一次，但中銀保經成立後，就可以賣每年都有佣金入帳的壽險，因此王不想只靠著台中銀的母公司，打算做些銀行不能做的事，自己北上拓展市場。而她接手後，對王煥德先前的規劃並沒有懷疑，因為公司在王手上，業績確實連年成長。

最後作證的同案被告、極緻租賃負責人周哲男供稱，當初是王煥德某次看完他舉辦的賽車活動後，主動跟他接觸，因為當時自己經營超跑保險做得很好，王想透過他接觸這些超跑、豪車車主賣保險，所以常來看比賽，進而贊助以圖在賽事中曝光。但王煥德生病後，其他人因為對名車沒概念，因此由王貴鋒跟他洽詢那些車款比較珍稀，能打動這些頂級客戶，後來又衍生出租用私人飛機等業務。

台中銀前董事長王貴鋒掏空案，新北地院今傳喚台中銀保經前總經理王煥德杜姓遺孀(右二)及同案被告、台中銀保經董事長賴麗姿(左)作證。記者蔣永佑／攝影
台中銀前董事長王貴鋒掏空案，新北地院今傳喚台中銀保經前總經理王煥德杜姓遺孀(右二)及同案被告、台中銀保經董事長賴麗姿(左)作證。記者蔣永佑／攝影

台中銀前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，供租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活，新北地方法院今再度開庭。記者蔣永佑／攝影
台中銀前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，供租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活，新北地方法院今再度開庭。記者蔣永佑／攝影

台中銀前董事長王貴鋒掏空案，新北地院今傳喚同案被告、極緻租賃負責人周哲男作證。記者蔣永佑／攝影
台中銀前董事長王貴鋒掏空案，新北地院今傳喚同案被告、極緻租賃負責人周哲男作證。記者蔣永佑／攝影

台中銀 掏空 王貴鋒

相關新聞

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

國民黨中央黨部原大樓遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵11億元，國民黨提告撤銷處分；最高行政法院審理認為，黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當對價」取得土地及建物沒有釋明，今撤銷處分判國民黨勝訴確定。

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

澳洲籍交換生肖雷（Alex Shorey）被前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，楊女被訴殺人未遂。台北地院今跨海傳喚肖雷及、肖雷父母從澳洲出庭作證。肖雷稱，楊女和他說定2人是「開放式關係」，承認和補習班女老闆發生過性關係，楊女因嫉妒下藥。

王貴鋒涉掏空11億爽過豪奢生活 台中銀保經前總座遺孀證稱為先夫規劃

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，供租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今再度開庭，台中銀保經前總經理王煥德杜姓遺孀與同案被告、台中銀保經董事長賴麗姿皆證稱，上述行為均是王煥德為吸引高端客戶所規劃出的手法。

鄉長偷情遭勒索600萬 徵信社等7人洩漏個資、妨害秘密今判決

屏東縣枋山鄉前鄉長洪啟能擔任鄉長時外遇遭徵信社業者偷拍勒索600萬元，屏東地檢署將徵信社負責人、成員等依違反組織犯罪條例等罪嫌起訴，屏東地院審結，徵信社負責人陳洪平通緝中，執行徵信業務陳男、陸男、林男、廖男、徐男、周男與另名林男等共7人依違反個資法、妨害秘密等罪，分別判處有期徒刑6月到3年不等，另外8人證據不足判無罪，可上訴。

原中央黨部「非不當黨產」 國民黨：黨產會「爛訴濫追」終遭司法打臉

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵11億元。最高行政法院今撤銷處分判國民黨勝訴確定。國民黨表示，此一判決再次證明，不當黨產會過去多年以政治目的操作、濫行處分的作法，終究禁不起司法檢驗。

清掃公園阿姨冒用身分申請以工代賑 北市公燈處技士涉貪汙圖利

台北市陳姓女代賑工從事清掃公園逾10年，但因被註銷資格為了保下工作，涉嫌冒用朋友周姓女子身分，申請「以工代賑」，市府公燈處陳姓女技士涉知情仍放水通過審查。台北地檢署今指揮廉政署依貪汙圖利、偽造文書罪嫌搜索約談陳等3人，晚間將移送北檢複訊。

