王貴鋒涉掏空11億爽過豪奢生活 台中銀保經前總座遺孀證稱為先夫規劃

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，供租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今再度開庭，台中銀保經前總經理王煥德杜姓遺孀與同案被告、台中銀保經董事長賴麗姿皆證稱，上述行為均是王煥德為吸引高端客戶所規劃出的手法。

杜女表示。先生長年擔任壽險業業務工作，進入台中銀保經服務後，不斷設法拓展不同市場及接觸高端人士，試圖打入金字塔頂端客層，後來得了癌症才將後續業務交棒給他視為業務強將的賴麗姿接手，最後不幸因病去世。

杜女證稱，台中銀保經過去曾前往苗栗苑裡和台南設點以拓展市場，可惜都失敗，後來先生曾向她透露，想直攻高端客戶最多的台北市場，為此打算投下巨資設立及裝潢招待所，租用超跑、豪車、私人飛機，也是為了接待這些VIP提供頂級體驗，甚至還曾爭取在台中銀的新總部大樓頂樓設置停機坪，供高端客戶緊急就醫時使用。

其後作證的賴女也說，自己原本擔任台中銀副理，後來被王煥德找去平調台中銀保經一路打拚，王煥德從經理時代，就著手規劃公司的未來及人才培育，找好固定配合的律師、會計師服務客戶，並鼓勵同仁進修取得學位，還聘請心理諮商師安穩同仁工作心態。

賴女證稱，王煥德生前認為，以往銀行賣的都是短期保單，佣金只能收一次，但中銀保經成立後，就可以賣每年都有佣金入帳的壽險，因此王不想只靠著台中銀的母公司，打算做些銀行不能做的事，自己北上拓展市場。而她接手後，對王煥德先前的規劃並沒有懷疑，因為公司在王手上，業績確實連年成長。

最後作證的同案被告、極緻租賃負責人周哲男供稱，當初是王煥德某次看完他舉辦的賽車活動後，主動跟他接觸，因為當時自己經營超跑保險做得很好，王想透過他接觸這些超跑、豪車車主賣保險，所以常來看比賽，進而贊助以圖在賽事中曝光。但王煥德生病後，其他人因為對名車沒概念，因此由王貴鋒跟他洽詢那些車款比較珍稀，能打動這些頂級客戶，後來又衍生出租用私人飛機等業務。

