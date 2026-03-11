鄉長偷情遭勒索600萬 徵信社等7人洩漏個資、妨害秘密今判決

屏東縣枋山鄉前鄉長洪啟能擔任鄉長時外遇遭徵信社業者偷拍勒索600萬元，屏東地檢署將徵信社負責人、成員等依違反組織犯罪條例等罪嫌起訴，屏東地院審結，徵信社負責人陳洪平通緝中，執行徵信業務陳男、陸男、林男、廖男、徐男、周男與另名林男等共7人依違反個資法、妨害秘密等罪，分別判處有期徒刑6月到3年不等，另外8人證據不足判無罪，可上訴。

檢方偵辦查出案外案，高雄市7名刑警林男、郭男、宋男、盧男等人與一名戶籍員涉貪汙、洩漏個資等罪嫌追加起訴。屏東地院審理後認為，案外案部分公訴不受理，因難認屬刑事訴訟法第7條第4款情形而有與本案相牽連犯罪情事，追加起訴形式不合法，諭知不受理判決。此部分屏東地檢署偵辦。

屏東地院判決指出，時任安心徵信公司負責人陳男（屏東地檢署通緝中）2019年12月間，接受時任鄉長洪啟能的妻子吳女委託，對洪與外遇對象李女抓姦與蒐證。為取得外遇證據，2020年2月12日到同年5月18日指派陳男、林男、徐男與另名陳男、蕭男等人到洪承租在枋山會館的房間跟監，陸男開鎖房間，林男把風，廖男在房間內裝針孔型秘錄器與傳輸器材。

判決指出，妨害秘密，考量徵信社對洪啟能、李女人格權、性隱私權造成巨大侵害，認定有實際登入密錄器APP陳男、林男、徐男與安裝秘錄器的廖男，均不給予可易科罰金的刑度，分別判處有期徒刑8月、11月、7月。陸男沒有實際登錄秘錄器APP，判處有期徒刑5月。考量周男為策劃強制未遂犯刑之人，不宜給予易科罰金刑度，處有期徒刑7月。

洩漏個資部分，陳男為執行徵信業務，委託蕭男（檢方另案偵辦）代為查詢個人資料共5筆，蕭男在委託時任警察的林男（檢方另案偵辦）違法查詢。兩名林男與伍男（檢方偵辦中）為執行徵信業務時，廖男為替朋友找人，林男、伍男、廖男委託林男代為查詢個人資料，林男再委託擔任警察的郭男（檢方另案偵辦中）違法查詢個人資料106筆，陸續交付賄賂給警察郭男。

部分被告涉犯罪組織、侵入住宅或恐嚇取財等指控，法院認為證據不足，8人判無罪，全案可上訴。