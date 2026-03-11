快訊

台南永康惡火延燒7鐵皮屋…傳民眾受困 尋獲1人已無生命跡象

獨／離岸風電國家融資保證金不夠用 財長請八大行庫協力增資

聽新聞
0:00 / 0:00

鄉長偷情遭勒索600萬 徵信社等7人洩漏個資、妨害秘密今判決

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

屏東縣枋山鄉前鄉長洪啟能擔任鄉長時外遇遭徵信社業者偷拍勒索600萬元，屏東地檢署將徵信社負責人、成員等依違反組織犯罪條例等罪嫌起訴，屏東地院審結，徵信社負責人陳洪平通緝中，執行徵信業務陳男、陸男、林男、廖男、徐男、周男與另名林男等共7人依違反個資法、妨害秘密等罪，分別判處有期徒刑6月到3年不等，另外8人證據不足判無罪，可上訴。

檢方偵辦查出案外案，高雄市7名刑警林男、郭男、宋男、盧男等人與一名戶籍員涉貪汙、洩漏個資等罪嫌追加起訴。屏東地院審理後認為，案外案部分公訴不受理，因難認屬刑事訴訟法第7條第4款情形而有與本案相牽連犯罪情事，追加起訴形式不合法，諭知不受理判決。此部分屏東地檢署偵辦。

屏東地院判決指出，時任安心徵信公司負責人陳男（屏東地檢署通緝中）2019年12月間，接受時任鄉長洪啟能的妻子吳女委託，對洪與外遇對象李女抓姦與蒐證。為取得外遇證據，2020年2月12日到同年5月18日指派陳男、林男、徐男與另名陳男、蕭男等人到洪承租在枋山會館的房間跟監，陸男開鎖房間，林男把風，廖男在房間內裝針孔型秘錄器與傳輸器材。

判決指出，妨害秘密，考量徵信社對洪啟能、李女人格權、性隱私權造成巨大侵害，認定有實際登入密錄器APP陳男、林男、徐男與安裝秘錄器的廖男，均不給予可易科罰金的刑度，分別判處有期徒刑8月、11月、7月。陸男沒有實際登錄秘錄器APP，判處有期徒刑5月。考量周男為策劃強制未遂犯刑之人，不宜給予易科罰金刑度，處有期徒刑7月。

洩漏個資部分，陳男為執行徵信業務，委託蕭男（檢方另案偵辦）代為查詢個人資料共5筆，蕭男在委託時任警察的林男（檢方另案偵辦）違法查詢。兩名林男與伍男（檢方偵辦中）為執行徵信業務時，廖男為替朋友找人，林男、伍男、廖男委託林男代為查詢個人資料，林男再委託擔任警察的郭男（檢方另案偵辦中）違法查詢個人資料106筆，陸續交付賄賂給警察郭男。

部分被告涉犯罪組織、侵入住宅或恐嚇取財等指控，法院認為證據不足，8人判無罪，全案可上訴。

屏東縣枋山鄉前鄉長洪啟能擔任鄉長時外遇遭徵信社業者偷拍勒索，屏東地院今宣判，徵信社負責人通緝中，徵信業務陳男、陸男、林男、廖男、徐男、周男與另名林男等共7人，依違反個資法、妨害秘密等罪判刑，圖為屏東地院外觀。聯合報系資料照
屏東縣枋山鄉前鄉長洪啟能擔任鄉長時外遇遭徵信社業者偷拍勒索，屏東地院今宣判，徵信社負責人通緝中，徵信業務陳男、陸男、林男、廖男、徐男、周男與另名林男等共7人，依違反個資法、妨害秘密等罪判刑，圖為屏東地院外觀。聯合報系資料照

外遇 刑警

延伸閱讀

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

銀泰佶董座夫妻 涉詐貸、吸金5.3億

「防疫隱形冠軍」銀泰佶爆吸金、詐貸逾5億 神鬼夫妻檔移送北檢

特勤洩漏總統不公開行程 二審認時間不短、傳送資料甚多判更重

相關新聞

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

國民黨中央黨部原大樓遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵11億元，國民黨提告撤銷處分；最高行政法院審理認為，黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當對價」取得土地及建物沒有釋明，今撤銷處分判國民黨勝訴確定。

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

澳洲籍交換生肖雷（Alex Shorey）被前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，楊女被訴殺人未遂。台北地院今跨海傳喚肖雷及、肖雷父母從澳洲出庭作證。肖雷稱，楊女和他說定2人是「開放式關係」，承認和補習班女老闆發生過性關係，楊女因嫉妒下藥。

王貴鋒涉掏空11億爽過豪奢生活 台中銀保經前總座遺孀證稱為先夫規劃

台中商業銀行前董事長王貴鋒擔任台中銀及台中銀保險經紀人公司負責人期間，涉嫌掏空公司近11億元，供租購超跑、豪車、招待所、私人飛機及贊助賽車賽事等私人豪奢生活。新北地方法院今再度開庭，台中銀保經前總經理王煥德杜姓遺孀與同案被告、台中銀保經董事長賴麗姿皆證稱，上述行為均是王煥德為吸引高端客戶所規劃出的手法。

鄉長偷情遭勒索600萬 徵信社等7人洩漏個資、妨害秘密今判決

屏東縣枋山鄉前鄉長洪啟能擔任鄉長時外遇遭徵信社業者偷拍勒索600萬元，屏東地檢署將徵信社負責人、成員等依違反組織犯罪條例等罪嫌起訴，屏東地院審結，徵信社負責人陳洪平通緝中，執行徵信業務陳男、陸男、林男、廖男、徐男、周男與另名林男等共7人依違反個資法、妨害秘密等罪，分別判處有期徒刑6月到3年不等，另外8人證據不足判無罪，可上訴。

原中央黨部「非不當黨產」 國民黨：黨產會「爛訴濫追」終遭司法打臉

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵11億元。最高行政法院今撤銷處分判國民黨勝訴確定。國民黨表示，此一判決再次證明，不當黨產會過去多年以政治目的操作、濫行處分的作法，終究禁不起司法檢驗。

清掃公園阿姨冒用身分申請以工代賑 北市公燈處技士涉貪汙圖利

台北市陳姓女代賑工從事清掃公園逾10年，但因被註銷資格為了保下工作，涉嫌冒用朋友周姓女子身分，申請「以工代賑」，市府公燈處陳姓女技士涉知情仍放水通過審查。台北地檢署今指揮廉政署依貪汙圖利、偽造文書罪嫌搜索約談陳等3人，晚間將移送北檢複訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。