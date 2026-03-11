快訊

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

台北市陳姓女代賑工從事清掃公園逾10年，但因被註銷資格為了保下工作，涉嫌冒用朋友周姓女子身分，申請「以工代賑」，市府公燈處陳姓女技士涉知情仍放水通過審查。台北地檢署今指揮廉政署依貪汙圖利、偽造文書罪嫌搜索約談陳等3人，晚間將移送北檢複訊。

2017年修正後「台北市市民以工代賑輔導自治條例」規定，設籍台北市具低收入戶或中低收入戶資格且16歲以上未滿65歲，能勝任需用機關工作者，得申請以工代賑。臨時工工作範圍包含，協助機關從事公共空間及市府所屬機關環境清潔維護、簡易行政庶務工作、協助弱勢市民之照顧及其他臨時性工作；臨時工每日工時以4小時、每月總工作日以22日為原則；每月領取的工作金及獎勵金總額，不得超過基本工資

檢廉掌握，陳姓女代賑工從2011年起在台北市工務局公園路燈工程管理處從事清掃公園工作，領取臨時工薪水長達11年，但因期限屆滿被註銷資格，疑為繼續領取薪水為生，涉冒用朋友周姓女子的身分申請以工代賑，且經審查符合資格獲派工作。

檢廉調查，陳姓女代賑工涉嫌從2022年起迄今，冒用周女身分申請以工代賑資格，但確實至公燈處指定的公園清掃維護公園環境，3年多來，每月取得的薪水約1萬餘元，累計共約60多萬元；公燈處陳姓女技士疑知情卻放水讓其取得工作。

台北地檢署今依貪汙圖利、刑法偽造文書等罪嫌，指揮法務部廉政署搜索陳姓女技士、陳姓女代賑工、借用身分的周女等3人住居所及辦公位置共5處。全案持續調查釐清中，晚間3人將移送北檢複訊。

台北地檢署。聯合報系資料照
相關新聞

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

國民黨中央黨部原大樓遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵11億元，國民黨提告撤銷處分；最高行政法院審理認為，黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當對價」取得土地及建物沒有釋明，今撤銷處分判國民黨勝訴確定。

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

澳洲籍交換生肖雷（Alex Shorey）被前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，楊女被訴殺人未遂。台北地院今跨海傳喚肖雷及、肖雷父母從澳洲出庭作證。肖雷稱，楊女和他說定2人是「開放式關係」，承認和補習班女老闆發生過性關係，楊女因嫉妒下藥。

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

歐姓女子前往六福村主題遊樂園玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐女母親對六福開發公司提告，求償1000萬元，台灣高等法院認定，六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠。可上訴。

原中央黨部「非不當黨產」 國民黨：黨產會「爛訴濫追」終遭司法打臉

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵11億元。最高行政法院今撤銷處分判國民黨勝訴確定。國民黨表示，此一判決再次證明，不當黨產會過去多年以政治目的操作、濫行處分的作法，終究禁不起司法檢驗。

清掃公園阿姨冒用身分申請以工代賑 北市公燈處技士涉貪汙圖利

台北市陳姓女代賑工從事清掃公園逾10年，但因被註銷資格為了保下工作，涉嫌冒用朋友周姓女子身分，申請「以工代賑」，市府公燈處陳姓女技士涉知情仍放水通過審查。台北地檢署今指揮廉政署依貪汙圖利、偽造文書罪嫌搜索約談陳等3人，晚間將移送北檢複訊。

護膚業者「強迫推銷」警察美容商品 法官判返還113萬

新北市張姓警員途經新店區捷運大坪林站時，被美容護膚業者藉口「免費體驗敷臉」帶往店內消費，2年內刷卡131萬元，張提告要求退款，台灣高等法院審理，今判決業者需返還113萬2791元確定。

