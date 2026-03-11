國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

國民黨中央黨部原大樓遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵11億元，國民黨提告撤銷處分；最高行政法院審理認為，黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當對價」取得土地及建物沒有釋明，今撤銷處分判國民黨勝訴確定。

黨產會2018年7月24日認定，國民黨取得台北市中山南路11號的建物，是違反政黨本質、悖於民主法治原則取得的財產，因土地已移轉他人，原建物也拆除無法返還，處分從國民黨的相關財產追徵價額11億3972萬9956元。

國民黨提告請求撤銷處分，台北高等行政法院一審判國民黨敗訴，國民黨上訴，最高行政法院認為，如何計算追繳的財產價額以及認定是黨部不當黨產，有再調查必要，廢棄原判決發回更審。

更一審審理認為，國民黨購買原中央黨部的土地、建物，後來將原建物拆除，1998年間重建為後來的建物，2006年賣給張榮發基金會，並在黨產條例施行後申報，土地及建物在2016年8月10日黨產條例公布施行當時，已屬於張榮發基金會所有。

更一審判決書指出，國民黨1990年承購土地及原建物時，並沒有恣意壓低價格，難認有「顯不相當之對價」之情，且黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當之對價」所取得，更未見敘明，撤銷處分，判國民黨勝訴。

黨產會不服更一審判決提上訴，最高行政法院審理，維持更一審合議庭見解，駁回黨產會上訴案，判決國民黨勝訴確定。

張榮發基金會外觀。聯合報系資料照

行政院 黨產條例 國民黨 不當黨產委員會

