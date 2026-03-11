快訊

日大阪鬧區管道隆起！抬升地面十幾公尺高 柏油四散交通堵塞

台鐵鶯歌=桃園發生死傷事故 「雙向列車延誤」恢復時間評估中

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

聽新聞
0:00 / 0:00

護膚業者「強迫推銷」警察美容商品 法官判返還113萬

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

新北市張姓警員途經新店區捷運大坪林站時，被美容護膚業者藉口「免費體驗敷臉」帶往店內消費，2年內刷卡131萬元，張提告要求退款，台灣高等法院審理，今判決業者需返還113萬2791元確定。

張供稱，2021年前6月2日行經大坪林捷運站時，遇到女店員藉由填寫問卷家以攀談，接著以免費檢測膚況、體驗臉部保養等為由，將他帶至不遠處的店面內，在敷臉過程中，對方後來表示耗材用完、中斷療程會毛孔阻塞、皮膚壞死等話術，向他推銷高價美容商品及療程，數名美容師隨即輪流上前疲勞轟炸，他為求脫身，只好選擇簽約刷卡。

張提告主張，他所購買美容用品，一律被要求寄放於店內不能帶回，店員也從未告知產品名稱、成分，期間不斷要他回來做臉、繼續買產品，2年內刷卡消費131萬餘元，直到2023年8月底財務出現壓力，家人反映發現受騙，向業者求償。

一審法官審理認為，業者從事制度化推銷，卻安排多名銷售員在敷臉時段，趁消費者難以移動時進行密集推銷、話術施壓，已嚴重違反誠信原則與消費者保護法，判業者業須返還張85萬餘元。

二審認為，張主張終止契約後，就預付而尚未使用、受領之美容商品及服務對價，類推適用民法規定，業者應返還金額應以張預付的131萬元為基準，再扣除按發票價格計算已使用商品與服務的對價共計17萬7209元，判業者應返還張113萬2791元。

台灣高等法院。聯合報系資料照
台灣高等法院。聯合報系資料照

店員 消費 法官

延伸閱讀

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

保障消費者權益 北市訂定「道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」

脫逃犯闖宅屋主求償國賠遭駁回 嘉義地院判嫌犯要賠償14萬

犬貓美容契約上路 北市動保處3月16日查核552家業者

相關新聞

國民黨贏了！原中央黨部不是「不當黨產」 黨產會敗訴確定

國民黨中央黨部原大樓遭行政院不當黨產委員會認定為不當黨產，追徵11億元，國民黨提告撤銷處分；最高行政法院審理認為，黨產會對如何認定國民黨以「交易時顯不相當對價」取得土地及建物沒有釋明，今撤銷處分判國民黨勝訴確定。

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

澳洲籍交換生肖雷（Alex Shorey）被前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，楊女被訴殺人未遂。台北地院今跨海傳喚肖雷及、肖雷父母從澳洲出庭作證。肖雷稱，楊女和他說定2人是「開放式關係」，承認和補習班女老闆發生過性關係，楊女因嫉妒下藥。

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

歐姓女子前往六福村主題遊樂園玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐女母親對六福開發公司提告，求償1000萬元，台灣高等法院認定，六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠。可上訴。

原中央黨部「非不當黨產」 國民黨：黨產會爛訴濫追終遭司法打臉

國民黨中央黨部原大樓遭黨產會認定為不當黨產，追徵11億元。最高行政法院今撤銷處分判國民黨勝訴確定。國民黨表示，此一判決再次證明，不當黨產會過去多年以政治目的操作、濫行處分的作法，終究禁不起司法檢驗。

清掃公園阿姨冒用身分申請以工代賑 北市公燈處技士涉貪汙圖利

台北市陳姓女代賑工從事清掃公園逾10年，但因被註銷資格為了保下工作，涉嫌冒用朋友周姓女子身分，申請「以工代賑」，市府公燈處陳姓女技士涉知情仍放水通過審查。台北地檢署今指揮廉政署依貪汙圖利、偽造文書罪嫌搜索約談陳等3人，晚間將移送北檢複訊。

護膚業者「強迫推銷」警察美容商品 法官判返還113萬

新北市張姓警員途經新店區捷運大坪林站時，被美容護膚業者藉口「免費體驗敷臉」帶往店內消費，2年內刷卡131萬元，張提告要求退款，台灣高等法院審理，今判決業者需返還113萬2791元確定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。