護膚業者「強迫推銷」警察美容商品 法官判返還113萬

新北市張姓警員途經新店區捷運大坪林站時，被美容護膚業者藉口「免費體驗敷臉」帶往店內消費，2年內刷卡131萬元，張提告要求退款，台灣高等法院審理，今判決業者需返還113萬2791元確定。

張供稱，2021年前6月2日行經大坪林捷運站時，遇到女店員藉由填寫問卷家以攀談，接著以免費檢測膚況、體驗臉部保養等為由，將他帶至不遠處的店面內，在敷臉過程中，對方後來表示耗材用完、中斷療程會毛孔阻塞、皮膚壞死等話術，向他推銷高價美容商品及療程，數名美容師隨即輪流上前疲勞轟炸，他為求脫身，只好選擇簽約刷卡。

張提告主張，他所購買美容用品，一律被要求寄放於店內不能帶回，店員也從未告知產品名稱、成分，期間不斷要他回來做臉、繼續買產品，2年內刷卡消費131萬餘元，直到2023年8月底財務出現壓力，家人反映發現受騙，向業者求償。

一審法官審理認為，業者從事制度化推銷，卻安排多名銷售員在敷臉時段，趁消費者難以移動時進行密集推銷、話術施壓，已嚴重違反誠信原則與消費者保護法，判業者業須返還張85萬餘元。

二審認為，張主張終止契約後，就預付而尚未使用、受領之美容商品及服務對價，類推適用民法規定，業者應返還金額應以張預付的131萬元為基準，再扣除按發票價格計算已使用商品與服務的對價共計17萬7209元，判業者應返還張113萬2791元。