當建商門神「揪團」喝花酒 前新竹縣消保官貪汙判刑4年6月

新竹縣政府前消保官羅鈞盛。聯合報系資料照

新竹縣政府前消保官羅鈞盛被控任內接受建商招待喝花酒當「門神」，邀時任環保局代理局長羅仕臣、消防局副局長陳中振、新湖地政事務所主任周明堂同樂，台灣高等法院今駁回上訴，依貪汙治罪條例不違背職務收賄罪，判羅鈞盛有期徒刑4年6月。

同案，羅仕臣判處有期徒刑1年10月、陳中振、周明堂各判處有期徒刑1年9月，4人均褫奪公權2年到4年。本案還可上訴。

判決指出，羅鈞盛2015年擔任新竹縣政府簡任消保官期間，結識瑞羿建設有限公司負責人黃建瑞，2人自2018年6月至2020年2月間，頻繁參與多場有女陪侍服務的飲宴。

高院指出，黃建瑞2015年11月起迄2020年10月間，邀約羅鈞盛陸續投資瑞羿建設公司「劍橋」、「萃豐」兩筆建案，報酬總計大約為數十萬至100萬元，羅鈞盛因而與黃建瑞有利益往來關係。

黃建瑞數次請託瑞羿建設公司「萃豐」建案工程工地逕流廢水排放超標裁罰案件、申辦建造執照、使用執照、消防安全設備圖說審查、消防安全竣工設備查驗、申請土地建物移轉登記等案件之送審進度，羅鈞盛均積極協助。

判決指出，羅鈞盛位居新竹縣政府一級主管的身分，卻直接聯繫主管機關承辦人或邀約主管機關首長、副首長，一同接受有女陪侍招待以完成請託事項。