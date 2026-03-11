快訊

澳籍交換生疑遭同居女餵老鼠藥險喪命 高大成曝中毒症狀籲要查毒化物反應

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月3度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出，同居楊姓女子為阻止艾返回澳洲對艾下毒，依殺人未遂罪起訴楊女，她不認罪，台北地院今天跨海傳喚Alex出庭作證。而楊女另名英國籍前夫也曾被檢警懷疑是被下毒死亡，但因僅剩骨灰，後來以罪證不足，予楊女不起訴處分。此案讓法醫高大成想起20多年前也有婦人以老鼠藥謀害3任親夫的類似案子，提醒檢警對堅持不解剖的案子應特別注意，至少應採血和採尿，了解有沒有毒化物反應，僅剩的骨灰也可查有無砷殘留。

檢方調查，楊女2022年喪偶，在臉書認識在補習班教課的艾力克斯，對艾有好感，讓艾住進租屋處，但2人並未交往。2023年3月，艾決定提前返回澳洲，楊女被控3度用老鼠藥對艾力克斯下毒，艾因此3度住院。直到艾力克斯的母親到楊女租屋處收拾兒子行李，在衣櫥抽屜發現印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，才驚覺兒子疑遭楊女下毒而報警處理，檢警搜索後查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴、求刑8年。

高大成說，20多年前亦有一50多歲婦人專找比她大一些的男子結婚，再用老鼠藥下毒後請領高額保險金。前兩任丈夫都因此死亡，後來對第3任丈夫下毒後，因老鼠藥毒性發作要3到7天才死亡，該名婦人下毒後就以要出門旅遊為由離家。但後來丈夫腹痛就醫住院，婦人返回後發現丈夫沒死，又在煮雞湯時下毒，後來丈夫又因毒性發作而被醫師發現血液裡有高濃度砷，而患者除了吃醫院飲食就是妻子送去的食物，因而查到是婦人下毒。

他說，老鼠藥要吃到一定的量才會死亡，老鼠吃了一包就會因視網膜和全身出血死亡，但成人大概要有4、5 包。又因為老鼠藥有蒜頭味，所以常見用煮雞湯方式下毒，以掩蓋老鼠藥的味道。症狀都和重金屬中毒一樣，會有不拉肚子的腹痛和血尿的情形。尤其這類中毒不能洗胃，洗胃恐會造成吸入性肺炎死亡。

高大成說，外國人死亡一般都要解剖，以免有國際糾紛，不管泰國還是哪裡都一樣。因此如果主張不解剖還反而要特別注意。以楊女此案而言，楊女前夫一樣曾因腹痛和血尿而就醫，且未能解剖就火化，因僅剩骨灰而難以查明死因。不過，是否能從骨灰裡查到砷的含量，倒是可以一試。另則是，不解剖的案子，至少要採血和驗尿，了解是否有毒藥物反應，才不致於因火化而難查死因。

知名法醫高大成說，老鼠藥有蒜頭味，所以常見用煮雞燙方式下毒。圖／民眾提供
