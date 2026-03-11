快訊

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

荷莫茲海峽連傳不明飛行物攻擊 3艘商船遭擊中、其中1艘起火

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

澳洲籍交換生肖雷（Alex Shorey）被前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，楊女被訴殺人未遂。台北地院今跨海傳喚肖雷及、肖雷父母從澳洲出庭作證。肖雷稱，楊女和他說定2人是「開放式關係」，承認和補習班女老闆發生過性關係，楊女因嫉妒下藥。

肖雷在台期間送醫一度發出病危通知，返澳治療後復原，今出庭時精神狀況不錯，庭訊對答如流。

肖雷證稱，他聽楊錦屏提起過過世的英國籍丈夫，因思念亡夫，楊女表示2人交往是「開放式關係」，楊女也告訴他父親是高等法院退休法官，由於護照在楊女手上，他的生活開銷都得靠楊女處理，但沒有告訴楊女有和別的女人交往。

肖雷說，他曾和在補習班工作的女老闆約會、發生性關係，楊錦屏可能因嫉妒下藥；楊女讓他喝葡萄汁，他當時覺得味道怪，告訴楊女要回澳洲後2天，身體就出狀況，他就診時，楊女要求醫師不要說英文，請醫師說中文再由楊女翻譯。

肖雷表示，他因為身體狀況變差，於是與楊女同居，他曾質問楊女「在毒害我嗎？」楊女向他道歉，後來楊女又給他了仙草茶，他喝完隔天完全無法動彈，且他相信喝下的葡萄汁不是楊女第一次下藥。

肖雷表示，身體不舒服時，楊錦屏的父親表示應叫救護車送醫，但楊女說叫計程車就好，與楊女交往期間，是他人生最糟糕的時候「感覺快死了」，母親離開台灣前還叮嚀他不要再喝楊女給的任何東西。

檢方調查，楊錦屏2022年喪偶，在臉書認識在補習班教課的肖雷，對肖雷有好感，讓肖雷住進租屋處，2人並未交往；2023年3月，肖雷決定提前返回澳洲，楊女將含「華法林」成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，肖雷喝了後後噁心、嘔吐，住院治療。

肖雷父親Stephen有醫師資格，來台照護兒子，楊錦屏得知Stephen決定要讓兒子回國，第2次將老鼠藥摻入肖雷的飲食中，肖雷一度病危，送加護病房治療，又撿回一命。

2023年4月，肖雷的母親Julie抵台，打算安排兒子回國，楊女發現肖雷與女老闆的合照，第3度下毒陷害肖雷，致肖雷病情再惡化。

肖雷母親到楊錦屏的租屋處收拾兒子行李，在衣櫥抽屜發現印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，驚覺兒子遭楊女下毒，報警處理，檢警搜索楊女，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴她、求刑8年。

澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影
澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影

澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影
澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影

澳洲 老鼠藥 開放式關係

延伸閱讀

天天喝綠拿鐵養生！退休主管2個月後暈倒洗腎 醫：根本催命符

【教養難題】諶淑婷／當大家要求孩子忍耐，我選擇陪他「逃避」

核發人道簽證 總理：伊朗5女足球員在澳洲很安全

打噴嚏致意外流產？24歲未婚媽私自埋葬嬰屍、播佛經超渡 判決曝光

相關新聞

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

歐姓女子前往六福村主題遊樂園玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐女母親對六福開發公司提告，求償1000萬元，台灣高等法院認定，六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠。可上訴。

遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

澳洲籍交換生肖雷（Alex Shorey）被前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，楊女被訴殺人未遂。台北地院今跨海傳喚肖雷及、肖雷父母從澳洲出庭作證。肖雷稱，楊女和他說定2人是「開放式關係」，承認和補習班女老闆發生過性關係，楊女因嫉妒下藥。

桃園美福倉儲大火燒21天 爭鮮貨品全燬二審判賠2億多元

桃園市美福倉儲2022年3月10日發生大火連燒21天，爭鮮公司存放在倉儲的貨物燒燬，請求理賠，國泰世紀產物保險支付2億2878萬元後，向美福倉儲求償；台灣高等法院審理，維持一審認定，判美福須如數賠償。可上訴。

挖斷瓦斯管線…新光三越氣爆釀5死35傷包商、工人等5人不認罪

新光三越台中中港店12樓美食街去年裝修引發氣爆造成5死35傷，是國內史上最嚴重百貨公安事故，台中地檢署查出業者根本沒申請裝修許可，最終工人挖斷管線氣體逸露遇熱瞬間炸開，依過失致死起訴中港店長、幹部及多名工人；台中地院今傳包商、工人等5人到庭，5人均否認犯行。

憲兵滲入LINE賭場逮2軍人 又揪「龍華部隊」工兵營區猜大小狂贏錢

近年屢傳國軍涉入線上賭博，憲兵指揮部全面清查，驚見LINE社群竟有地下賭場，先查獲群組內2軍人涉賭，循線追查對話紀錄與金流，再揪出六軍團五三工兵群徐姓士兵2024年服役期間，在桃園八德龍蟠營區寢室等地，利用LINE社群下注賭博，桃園地檢署依陸海空軍刑法起訴。

影／宜蘭「移動式車牌辨識」查到欠稅車 車主竟40幾筆停車費逾期未繳

行政執行署宜蘭分署與縣政府財稅局透過安裝在公務車的「移動式車牌辨識系統」，昨天在梅花湖附近查到一輛欠稅車，欠稅及交通罰款共50幾筆、合計4萬多元，其中竟有40幾筆是停車費逾期未繳，公務員當場執行查封車輛時，車主的家人表示，因長期跑南部工地，忙碌疏於繳款，允諾3日內繳清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。