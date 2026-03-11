遭前女友餵老鼠藥險沒命 澳籍交換生作證認了「開放式關係」：因嫉妒下藥

澳洲籍交換生肖雷（Alex Shorey）被前女友楊錦屏以老鼠藥下毒，楊女被訴殺人未遂。台北地院今跨海傳喚肖雷及、肖雷父母從澳洲出庭作證。肖雷稱，楊女和他說定2人是「開放式關係」，承認和補習班女老闆發生過性關係，楊女因嫉妒下藥。

肖雷在台期間送醫一度發出病危通知，返澳治療後復原，今出庭時精神狀況不錯，庭訊對答如流。

肖雷證稱，他聽楊錦屏提起過過世的英國籍丈夫，因思念亡夫，楊女表示2人交往是「開放式關係」，楊女也告訴他父親是高等法院退休法官，由於護照在楊女手上，他的生活開銷都得靠楊女處理，但沒有告訴楊女有和別的女人交往。

肖雷說，他曾和在補習班工作的女老闆約會、發生性關係，楊錦屏可能因嫉妒下藥；楊女讓他喝葡萄汁，他當時覺得味道怪，告訴楊女要回澳洲後2天，身體就出狀況，他就診時，楊女要求醫師不要說英文，請醫師說中文再由楊女翻譯。

肖雷表示，他因為身體狀況變差，於是與楊女同居，他曾質問楊女「在毒害我嗎？」楊女向他道歉，後來楊女又給他了仙草茶，他喝完隔天完全無法動彈，且他相信喝下的葡萄汁不是楊女第一次下藥。

肖雷表示，身體不舒服時，楊錦屏的父親表示應叫救護車送醫，但楊女說叫計程車就好，與楊女交往期間，是他人生最糟糕的時候「感覺快死了」，母親離開台灣前還叮嚀他不要再喝楊女給的任何東西。

檢方調查，楊錦屏2022年喪偶，在臉書認識在補習班教課的肖雷，對肖雷有好感，讓肖雷住進租屋處，2人並未交往；2023年3月，肖雷決定提前返回澳洲，楊女將含「華法林」成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，肖雷喝了後後噁心、嘔吐，住院治療。

肖雷父親Stephen有醫師資格，來台照護兒子，楊錦屏得知Stephen決定要讓兒子回國，第2次將老鼠藥摻入肖雷的飲食中，肖雷一度病危，送加護病房治療，又撿回一命。

2023年4月，肖雷的母親Julie抵台，打算安排兒子回國，楊女發現肖雷與女老闆的合照，第3度下毒陷害肖雷，致肖雷病情再惡化。

肖雷母親到楊錦屏的租屋處收拾兒子行李，在衣櫥抽屜發現印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，驚覺兒子遭楊女下毒，報警處理，檢警搜索楊女，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴她、求刑8年。

澳洲來台交換生艾力克斯（穿西裝者）三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出同居女子楊錦屏下毒，台北地院今天傳喚艾力克斯出庭作證。記者王聖藜／攝影