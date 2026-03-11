新光三越氣爆釀5死35傷 挖斷瓦斯管線...5工人全部否認犯行

新光三越台中中港店12樓美食街去年裝修引發氣爆造成5死35傷，是國內史上最嚴重百貨公安事故，台中地檢署查出業者根本沒申請裝修許可，最終工人挖斷管線氣體逸露遇熱瞬間炸開，依過失致死起訴中港店長、幹部及多名工人；台中地院今傳包商、工人等5人到庭，5人均否認犯行。

台中地院今開庭，傳喚陳姓包商、吳姓、2名王姓工人，及負責開怪手的李姓工人，今審查庭法官李宜璇詢問5人就被起訴過失致死等罪嫌是否承認，陳等5人均否認犯行，辯護人也主張鑑定報告有誤，其等已盡注意義務。

氣爆時受傷的多名被害人到場，有人主張當天受傷目前仍須復健，無法再像以前工作，有再提民事求償，並也有意願談調解，請法院依法量刑。

起訴指出，中港店改裝工程未申請室內裝修許可，沒提報施工中消防防護計畫就進場，且拆除瓦斯漏氣檢知器後，未採取有效替代防護措施，施工前又沒確實關閉12樓2處瓦斯總開關及分歧開關，才導致瓦斯主幹管遭扯落破損後外洩，經達爆炸濃度後遇熱源引發氣爆。

去年2月13日中港店12樓美食街施工時，李姓工人開怪手不慎扯落天花板內的瓦斯主幹管、分歧管，短短35分鐘估計157.5立方公尺的瓦斯外洩，另名工人使用電動電纜剪時，因作動火花引燃。

氣爆造成林姓女樓管、陳姓樓管陳屍11樓、12樓梯間，牆面遭炸開大量鋼板、建材下墜，砸中步行通過的澳門1家5口，釀3人死亡；不少店內員工、顧客也遭掉落天花板砸到腦震盪。

檢方認為，新光三越總公司事業遍及全台，中港店又是國內百貨產業規模最大、客流最密集，且營業額最高的據點，自應以最高標準落實公共安全，卻罔顧消費者、員工安全，依過失致死、職業安全衛生法，起訴許等新光7名員工、5名包商，及新光總公司1名法人。