桃園美福倉儲大火燒21天 爭鮮貨品全燬二審判賠2億多元

桃園市美福倉儲2022年3月10日發生大火連燒21天，爭鮮公司存放在倉儲的貨物燒燬，請求理賠，國泰世紀產物保險支付2億2878萬元後，向美福倉儲求償；台灣高等法院審理，維持一審認定，判美福須如數賠償。可上訴。

二審法官認為，美福就火災預防及儲物空間的管理，未盡善良管理人注意義務，爭鮮公司因火災所損失貨物的價值為3億多元，國泰產險已理賠爭鮮公司2億2878萬元，理賠金額美福須賠償。

國泰世紀產物保險主張，美福公司本應就倉儲空間內的管理、維護嚴加注意，並確保倉儲空間內防火、防水等設備完善，以防有任何火災發生；火災事故因電氣因素起火，美福未依善良管理人注意義務妥善管理，有過失責任，且倉儲因電氣因素起火造成爭鮮貨物滅失，兩者間具因果關係。

國泰世紀產物保險認為，美福公司有違反建築法、消防法等保護他人法律，應對爭鮮公司的侵權行為負賠償責任，公司已給付爭鮮2億2878萬元保險金，依保險代位法律關係，對美福倉儲提起保險代位求償訴訟。