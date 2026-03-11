快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

歐姓女子前往六福村主題遊樂園玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐女母親對六福開發公司提告，求償1000萬元，台灣高等法院認定，六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠。可上訴。

歐女母親提告主張，女兒與2022年2月26日乘坐「大怒神」後，隨即有頭疼、手麻及欲嘔吐的症狀，須人攙扶才可行走，園方護理人員僅建議女兒多休息，而未立即送醫治療。

歐女母親說，女兒後來待在醫護室休息超過1個多小時後狀況惡化，但園方遲至下午3時才叫救護車送醫院急救，女兒於2天後過世。

歐女母親控訴，遊樂設施運行期間所產生的G力或剪力，會造成人體腦出血，六福村經營遊樂設施，卻未翔實揭示及評估遊樂設施安全性，也未配置適當專業合格的醫護人員，或於第一時間將歐女送醫急救，須賠償她1000萬元。

一審認定，六福開發公司提供的遊樂設施服務，符合原廠及主管機關所訂安全標準，另在園區內設置救護站、救護車等設備，也僱用具有護理師資格並接受緊急救護技能訓練之人於園區內進行急救之輪班作業，另於遊樂設施周圍明顯處設置警告標示，足以認定遊樂設施符合當時科技或專業水準，判決免賠。

歐女母親不服上訴二審，台灣高等法院審理，維持一審見解，駁回上訴案，仍判六福開發公司免賠，本案還可上訴。

新竹六福村主題樂園。圖／六福村提供
新竹六福村主題樂園。圖／六福村提供

六福村 母親 醫護人員

延伸閱讀

杉林溪墜谷慘案見管理灰色地帶 觀光署：攜手地方完善法規機制

港邊騎車放沖天炮 火花飛進船筏燒起來！少年判賠30萬

國旅漏洞！觀光遊園車缺乏全國一致性管理 全靠業者自律

杉林溪遊園車墜谷釀1死 竹縣府：「未納稽查」全國未建立一致管理指引

相關新聞

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

曾任海洋委員會海巡署金馬澎分署勤務指揮中心主任的莊姓男子，利用掌握海巡艦艇動態、勤務部署及雷情監看等機敏資訊，長期向從事越界捕撈、走私及偷渡的不法人士通風報信，並收受現金及其他利益。金門地方法院審理認定其涉犯違背職務收賄、洩漏公務秘密及非法利用個資等13罪，判處有期徒刑14年、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得188萬5940元。

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

歐姓女子前往六福村主題遊樂園玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐女母親對六福開發公司提告，求償1000萬元，台灣高等法院認定，六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠。可上訴。

桃園美福倉儲大火燒21天 爭鮮貨品全燬二審判賠2億多元

桃園市美福倉儲2022年3月10日發生大火連燒21天，爭鮮公司存放在倉儲的貨物燒燬，請求理賠，國泰世紀產物保險支付2億2878萬元後，向美福倉儲求償；台灣高等法院審理，維持一審認定，判美福須如數賠償。可上訴。

新光三越氣爆釀5死35傷 挖斷瓦斯管線...5工人全部否認犯行

新光三越台中中港店12樓美食街去年裝修引發氣爆造成5死35傷，是國內史上最嚴重百貨公安事故，台中地檢署查出業者根本沒申請裝修許可，最終工人挖斷管線氣體逸露遇熱瞬間炸開，依過失致死起訴中港店長、幹部及多名工人；台中地院今傳包商、工人等5人到庭，5人均否認犯行。

憲兵滲入LINE賭場逮2軍人 又揪「龍華部隊」工兵營區猜大小狂贏錢

近年屢傳國軍涉入線上賭博，憲兵指揮部全面清查，驚見LINE社群竟有地下賭場，先查獲群組內2軍人涉賭，循線追查對話紀錄與金流，再揪出六軍團五三工兵群徐姓士兵2024年服役期間，在桃園八德龍蟠營區寢室等地，利用LINE社群下注賭博，桃園地檢署依陸海空軍刑法起訴。

影／宜蘭「移動式車牌辨識」查到欠稅車 車主竟40幾筆停車費逾期未繳

行政執行署宜蘭分署與縣政府財稅局透過安裝在公務車的「移動式車牌辨識系統」，昨天在梅花湖附近查到一輛欠稅車，欠稅及交通罰款共50幾筆、合計4萬多元，其中竟有40幾筆是停車費逾期未繳，公務員當場執行查封車輛時，車主的家人表示，因長期跑南部工地，忙碌疏於繳款，允諾3日內繳清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。