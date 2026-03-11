憲兵滲入LINE賭場逮2軍人 又揪「龍華部隊」工兵營區猜大小狂贏錢

近年屢傳國軍涉入線上賭博，憲兵指揮部全面清查，驚見LINE社群竟有地下賭場，先查獲群組內2軍人涉賭，循線追查對話紀錄與金流，再揪出六軍團五三工兵群徐姓士兵2024年服役期間，在桃園八德龍蟠營區寢室等地，利用LINE社群下注賭博，桃園地檢署依陸海空軍刑法起訴。

起訴書指出，24歲徐男當時在陸軍第六軍團五三工兵群工一營工三連服役，駐地位於桃園市八德區龍蟠營區，本應遵守軍紀，卻自2024年2月至同年5月間，多次利用手機連上網際網路參與線上賭博。

徐男透過通訊軟體LINE加入暱稱「NB」賭博群組，並以自己的本名作為暱稱在社群內下注，參與「猜數字大小、單雙」的賭博遊戲；玩法是先以現金兌換賭博點數，比例約為1元可換得1.12或1.13點，再以點數下注押注，若押中可依賠率獲得回報，未押中則由群組背後的組頭收走賭金。

檢憲調查，徐男不僅在營區寢室內下注，連放假回台北市萬華區老家及新北市新店區租屋處仍持續在賭博群組下注，長期與經營群組的不詳組頭對賭，行為橫跨軍營與民間住所，持續數月。

本案起源於憲兵單位陸續查獲同在群組內的曾姓、王姓軍職人員涉賭，軍方隨即展開法紀調查，比對LINE對話紀錄後發現時為工兵的徐男也在群組內長期下注，憲兵指揮部桃園憲兵隊調查後移送桃園地檢署偵辦。

檢方偵查時，徐男坦承的確曾在LINE群組下注賭博，過程與對賭的方式，與先前遭查獲的曾、王姓軍人的證詞一致，另有兵籍資料、LINE群組對話截圖及現場照片等證據佐證，因此認定徐的犯罪事實明確。

檢方認為，徐男行為已觸犯陸海空軍刑法第75條第1項「在營區賭博財物罪」，另因透過網際網路賭博，也涉及刑法第266條「利用網際網路賭博財物罪」，從重依在營區賭博罪論處。

此外，徐男於密接時間內多次登入同一賭博群組下注，檢方查出他的犯罪所得有3萬3558元，雖未扣案，仍依法聲請宣告沒收，如全部或部分無法沒收時，將追徵其價額。