影／宜蘭「移動式車牌辨識」查到欠稅車 車主竟40幾筆停車費逾期未繳

行政執行署宜蘭分署與縣政府財稅局透過安裝在公務車的「移動式車牌辨識系統」，昨天在梅花湖附近查到一輛欠稅車，欠稅及交通罰款共50幾筆、合計4萬多元，其中竟有40幾筆是停車費逾期未繳，公務員當場執行查封車輛時，車主的家人表示，因長期跑南部工地，忙碌疏於繳款，允諾3日內繳清。

宜蘭縣政府財政務稅局「移動式車牌辨識系統」使用方便，車牌辨識器的掃描鏡頭安裝在公務車副駕駛座前方，車輛行進間只要掃過欠稅車車牌，馬上會發出聲響，接著在車內會有專人透過筆電查對確認，接著下車查看執行勸繳、查封或拖吊等公務。

昨天在冬山鄉梅花湖附近執行追查欠稅車，查出余姓女子因為欠繳牌照稅、交通罰鍰4萬餘元，合計50幾筆未繳納，已經被宜蘭縣政府財稅局移送宜蘭分署執行，進一步發現其中竟有40幾筆是停車費逾期未繳，每件被開罰300元。

宜蘭分署之前想要查扣余女存款，但無存款，屢次通知也未到場處理欠款事宜，經查得知其名下尚有一輛2017年豐田車，與宜蘭縣府財稅局積極追查車輛去向，昨天就在梅花湖畔揪出該車。

余女的家人表示，車主可能因長期跑南部工地而未注意繳款通知，昨天因為下雨沒有上班所以把車子停在路邊，願意馬上繳清欠款。

昨天同時也在梅花湖附近宜33縣道的小吃攤，發現欠稅邱姓車主舊三菱車輛，駕駛該車外出的車主親友正在享用美食，見執行人員及宜蘭財稅局到場，趕緊前來瞭解執行情形。邱姓車主欠款金額1萬元，當場勸繳免去強制處分。

宜蘭分署呼籲民眾，對於各項公法債務應誠實繳納，切勿置之不理，案件若遭移送執行也應積極面對，主動向分署說明財產狀況及提出清償計畫，以免財產遭查扣拍賣，甚至遭限制出境、拘提、管收等處分。

「移動式車牌辨識系統」使用方便，掃描鏡頭安裝在公務車副駕駛座前方，車輛行進間只要掃過欠稅車牌，馬上會發出聲響，接著透過筆電查對確認，公務員再下車查看執行勸繳或查封拖吊。圖／行政執行署宜蘭分署提供

行政執行署宜蘭分署與縣政府財稅局透過「移動式車牌辨識系統」在梅花湖附近發現一輛欠稅車，欠稅及交通罰款共4萬多元，其中有40幾筆竟是停車費逾期未繳。圖／行政執行署宜蘭分署提供