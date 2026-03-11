快訊

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

松機軍民區隔早有飛航指南規範 卓揆包機政治操作恐鬧笑話

AI新時代／AI衝擊金融業 徵才與決策重點仍在「人」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／宜蘭「移動式車牌辨識」查到欠稅車 車主竟40幾筆停車費逾期未繳

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

行政執行署宜蘭分署與縣政府財稅局透過安裝在公務車的「移動式車牌辨識系統」，昨天在梅花湖附近查到一輛欠稅車，欠稅及交通罰款共50幾筆、合計4萬多元，其中竟有40幾筆是停車費逾期未繳，公務員當場執行查封車輛時，車主的家人表示，因長期跑南部工地，忙碌疏於繳款，允諾3日內繳清。

宜蘭縣政府財政務稅局「移動式車牌辨識系統」使用方便，車牌辨識器的掃描鏡頭安裝在公務車副駕駛座前方，車輛行進間只要掃過欠稅車車牌，馬上會發出聲響，接著在車內會有專人透過筆電查對確認，接著下車查看執行勸繳、查封或拖吊等公務。

昨天在冬山鄉梅花湖附近執行追查欠稅車，查出余姓女子因為欠繳牌照稅、交通罰鍰4萬餘元，合計50幾筆未繳納，已經被宜蘭縣政府財稅局移送宜蘭分署執行，進一步發現其中竟有40幾筆是停車費逾期未繳，每件被開罰300元。

宜蘭分署之前想要查扣余女存款，但無存款，屢次通知也未到場處理欠款事宜，經查得知其名下尚有一輛2017年豐田車，與宜蘭縣府財稅局積極追查車輛去向，昨天就在梅花湖畔揪出該車。

余女的家人表示，車主可能因長期跑南部工地而未注意繳款通知，昨天因為下雨沒有上班所以把車子停在路邊，願意馬上繳清欠款。

昨天同時也在梅花湖附近宜33縣道的小吃攤，發現欠稅邱姓車主舊三菱車輛，駕駛該車外出的車主親友正在享用美食，見執行人員及宜蘭財稅局到場，趕緊前來瞭解執行情形。邱姓車主欠款金額1萬元，當場勸繳免去強制處分。

宜蘭分署呼籲民眾，對於各項公法債務應誠實繳納，切勿置之不理，案件若遭移送執行也應積極面對，主動向分署說明財產狀況及提出清償計畫，以免財產遭查扣拍賣，甚至遭限制出境、拘提、管收等處分。

「移動式車牌辨識系統」使用方便，掃描鏡頭安裝在公務車副駕駛座前方，車輛行進間只要掃過欠稅車牌，馬上會發出聲響，接著透過筆電查對確認，公務員再下車查看執行勸繳或查封拖吊。圖／行政執行署宜蘭分署提供
「移動式車牌辨識系統」使用方便，掃描鏡頭安裝在公務車副駕駛座前方，車輛行進間只要掃過欠稅車牌，馬上會發出聲響，接著透過筆電查對確認，公務員再下車查看執行勸繳或查封拖吊。圖／行政執行署宜蘭分署提供

「移動式車牌辨識系統」使用方便，掃描鏡頭安裝在公務車副駕駛座前方，車輛行進間只要掃過欠稅車牌，馬上會發出聲響，接著透過筆電查對確認，公務員再下車查看執行勸繳或查封拖吊。圖／行政執行署宜蘭分署提供
「移動式車牌辨識系統」使用方便，掃描鏡頭安裝在公務車副駕駛座前方，車輛行進間只要掃過欠稅車牌，馬上會發出聲響，接著透過筆電查對確認，公務員再下車查看執行勸繳或查封拖吊。圖／行政執行署宜蘭分署提供

行政執行署宜蘭分署與縣政府財稅局透過「移動式車牌辨識系統」在梅花湖附近發現一輛欠稅車，欠稅及交通罰款共4萬多元，其中有40幾筆竟是停車費逾期未繳。圖／行政執行署宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署與縣政府財稅局透過「移動式車牌辨識系統」在梅花湖附近發現一輛欠稅車，欠稅及交通罰款共4萬多元，其中有40幾筆竟是停車費逾期未繳。圖／行政執行署宜蘭分署提供

行政執行署宜蘭分署與縣政府財稅局透過「移動式車牌辨識系統」在梅花湖附近發現一輛欠稅車，欠稅及交通罰款共4萬多元，其中有40幾筆是停車費逾期未繳，公務員當場執行查封車輛。圖／行政執行署宜蘭分署提供
行政執行署宜蘭分署與縣政府財稅局透過「移動式車牌辨識系統」在梅花湖附近發現一輛欠稅車，欠稅及交通罰款共4萬多元，其中有40幾筆是停車費逾期未繳，公務員當場執行查封車輛。圖／行政執行署宜蘭分署提供

停車費

延伸閱讀

拖吊亂象 北市要求揭露金額

保障消費者權益 北市訂定「道路救援車輛（汽機車）拖救處理指引」

中壢環警監聯手守護社區安寧 一晚逮8改裝車開罰

堰塞湖洪災光復鄉長林清水涉廢弛職務遭求刑10年 百萬元交保理由曝光

相關新聞

新光三越氣爆釀5死35傷 挖斷瓦斯管線...5工人全部否認犯行

新光三越台中中港店12樓美食街去年裝修引發氣爆造成5死35傷，是國內史上最嚴重百貨公安事故，台中地檢署查出業者根本沒申請裝修許可，最終工人挖斷管線氣體逸露遇熱瞬間炸開，依過失致死起訴中港店長、幹部及多名工人；台中地院今傳包商、工人等5人到庭，5人均否認犯行。

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

曾任海洋委員會海巡署金馬澎分署勤務指揮中心主任的莊姓男子，利用掌握海巡艦艇動態、勤務部署及雷情監看等機敏資訊，長期向從事越界捕撈、走私及偷渡的不法人士通風報信，並收受現金及其他利益。金門地方法院審理認定其涉犯違背職務收賄、洩漏公務秘密及非法利用個資等13罪，判處有期徒刑14年、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得188萬5940元。

搭「大怒神」後嘔吐送醫死亡 向六福村求償千萬判決出爐

歐姓女子前往六福村主題遊樂園玩「大怒神」出現頭痛、手麻、嘔吐症狀，2天後死亡，歐女母親對六福開發公司提告，求償1000萬元，台灣高等法院認定，六福開發公司提供的遊樂設施符合安全標準，維持一審認定判決免賠。可上訴。

桃園美福倉儲大火燒21天 爭鮮貨品全燬二審判賠2億多元

桃園市美福倉儲2022年3月10日發生大火連燒21天，爭鮮公司存放在倉儲的貨物燒燬，請求理賠，國泰世紀產物保險支付2億2878萬元後，向美福倉儲求償；台灣高等法院審理，維持一審認定，判美福須如數賠償。可上訴。

憲兵滲入LINE賭場逮2軍人 又揪「龍華部隊」工兵營區猜大小狂贏錢

近年屢傳國軍涉入線上賭博，憲兵指揮部全面清查，驚見LINE社群竟有地下賭場，先查獲群組內2軍人涉賭，循線追查對話紀錄與金流，再揪出六軍團五三工兵群徐姓士兵2024年服役期間，在桃園八德龍蟠營區寢室等地，利用LINE社群下注賭博，桃園地檢署依陸海空軍刑法起訴。

影／宜蘭「移動式車牌辨識」查到欠稅車 車主竟40幾筆停車費逾期未繳

行政執行署宜蘭分署與縣政府財稅局透過安裝在公務車的「移動式車牌辨識系統」，昨天在梅花湖附近查到一輛欠稅車，欠稅及交通罰款共50幾筆、合計4萬多元，其中竟有40幾筆是停車費逾期未繳，公務員當場執行查封車輛時，車主的家人表示，因長期跑南部工地，忙碌疏於繳款，允諾3日內繳清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。