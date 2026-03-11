回應票選檢察總長淪「象徵性」活動？檢協會：總長應享人事權

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

檢察官改革團體「劍青檢改」日前發聲明質疑檢察總長票選活動恐淪象徵性活動，中華民國檢察官協會今表示，票選人選均蒙總統、立法院支持，足見檢察官投票表達推薦人選有價值與公信力，建議將「總長票選制」納入法院組織法制度化。

「劍青檢改」上月23日聲明指出，票選總長活動的正反意見紛呈，選舉配套利弊互見，甚至疑慮多於實益，在第三審職能不清的情況下，票選恐將淪為象徵性活動，對檢察的進步既無實質幫助，反而模糊三審應當進行制度改革的焦點。

「劍青檢改」說，投票選舉固然有價值，但二、三審職能重疊，總長功能定位不清，應當予以檢討改革，方是真正核心關鍵。

「劍青檢改」還表示，倘能重新檢討二、三審功能，例如參考日、韓體制運作模式強化總長功能，甚或另闢蹊徑整併二、三審為「檢察總署」，形成兩級簡明架構，或許更能有效整合發揮全體效能。

針對「劍青檢改」的意見，檢察官協會表示，檢協會自2006年起共舉辦1次推薦、3次票選檢察總長活動，3次票選中曾2次提出人選，推薦及2次票選人選均蒙總統與立法院支持。

檢協會說，票選檢察總長既然有公正性與必要性，建議將總長票選制納入法院組織法，並妥適規劃選舉配套措施，避免有違反個人資料保護法的可能性，將選舉制度法制化，以達合法、公平、公開、公正為國舉才的目的。

檢協會表示，為貫徹民主機制，全體檢察官票選出的總長，應對檢察事務有相應權責，因此建議國家應修改法院組織法，使檢察總長除有指揮監督全國各級檢察官辦理案件之權外，應對檢察官的人事與檢察事務經費事項，有部分人事參與權與業務裁量權，如此，票選結果始有實益。

檢協會還表示，有關檢察總長定位相關問題，與「劍青檢改」2026年2月23日的聲明立場為一致。

檢察官協會舉辦票選檢察總長活動，邢泰釗曾獲得552票最高票數。記者王聖藜／攝影
檢察總長 檢察官

相關新聞

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

曾任海洋委員會海巡署金馬澎分署勤務指揮中心主任的莊姓男子，利用掌握海巡艦艇動態、勤務部署及雷情監看等機敏資訊，長期向從事越界捕撈、走私及偷渡的不法人士通風報信，並收受現金及其他利益。金門地方法院審理認定其涉犯違背職務收賄、洩漏公務秘密及非法利用個資等13罪，判處有期徒刑14年、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得188萬5940元。

檢察官改革團體「劍青檢改」日前發聲明質疑檢察總長票選活動恐淪象徵性活動，中華民國檢察官協會今表示，票選人選均蒙總統、立法院支持，足見檢察官投票表達推薦人選有價值與公信力，建議將「總長票選制」納入法院組織法制度化。

檢察長上任「盯」工作重點 法務部長：嚴守偵查不公開

台灣高檢署今舉行15名新、卸任檢察長交接典禮，法務部長鄭銘謙致詞表示，檢察長對檢察官承辦矚目敏感案件時，請善盡督導責任，對於外界關注案件則應嚴守偵查不公開，在符合規定前提下也要適時對外說明，減少無謂揣測。

手指比「3」索賄30萬關說免拆違建 新北市前議員判5年8月

新北市前議員廖正良用手指比「3」收受賄賂30萬元，護航新北市汐止區數百坪的違建鐵皮屋免拆除，廖正良否認犯罪，一審、二審判刑6年，廖上訴，台灣高等法院更一審今改判廖有期徒刑5年8月，褫奪公權3年，30萬元犯罪所得沒收。可上訴。

大陸女子想偷渡到澳洲 找上台女香港轉機「交接身分」

高雄王姓女子為了帶女兒出國，接受簡姓人蛇免費招待港澳誘惑，先在台灣訂機票飛往澳洲里斯本，抵達香港轉機時，再把第二段機票交給中國大陸籍陳姓女子，讓陳女登機前往澳洲，不過陳一入境就被查獲，高雄地院依入出國移民法判王女4月徒刑，得易科罰金，簡男則判9月。可上訴。

國產建材內線交易案 法人董事代表張世宗、估價師起訴

國產建材實業公司（2504）涉傳出內線交易，國賓影城常務董事、國產建材法人董事昌明開發公司推派代表人張世宗及德美不動產估價師事務所長王冠棠，涉在禁止交易期間買入國產股票，張擬制性獲利共計27萬9275元。台北地檢署今偵結，依內線交易罪起訴2人。

