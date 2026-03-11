回應票選檢察總長淪「象徵性」活動？檢協會：總長應享人事權

檢察官改革團體「劍青檢改」日前發聲明質疑檢察總長票選活動恐淪象徵性活動，中華民國檢察官協會今表示，票選人選均蒙總統、立法院支持，足見檢察官投票表達推薦人選有價值與公信力，建議將「總長票選制」納入法院組織法制度化。

「劍青檢改」上月23日聲明指出，票選總長活動的正反意見紛呈，選舉配套利弊互見，甚至疑慮多於實益，在第三審職能不清的情況下，票選恐將淪為象徵性活動，對檢察的進步既無實質幫助，反而模糊三審應當進行制度改革的焦點。

「劍青檢改」說，投票選舉固然有價值，但二、三審職能重疊，總長功能定位不清，應當予以檢討改革，方是真正核心關鍵。

「劍青檢改」還表示，倘能重新檢討二、三審功能，例如參考日、韓體制運作模式強化總長功能，甚或另闢蹊徑整併二、三審為「檢察總署」，形成兩級簡明架構，或許更能有效整合發揮全體效能。

針對「劍青檢改」的意見，檢察官協會表示，檢協會自2006年起共舉辦1次推薦、3次票選檢察總長活動，3次票選中曾2次提出人選，推薦及2次票選人選均蒙總統與立法院支持。

檢協會說，票選檢察總長既然有公正性與必要性，建議將總長票選制納入法院組織法，並妥適規劃選舉配套措施，避免有違反個人資料保護法的可能性，將選舉制度法制化，以達合法、公平、公開、公正為國舉才的目的。

檢協會表示，為貫徹民主機制，全體檢察官票選出的總長，應對檢察事務有相應權責，因此建議國家應修改法院組織法，使檢察總長除有指揮監督全國各級檢察官辦理案件之權外，應對檢察官的人事與檢察事務經費事項，有部分人事參與權與業務裁量權，如此，票選結果始有實益。

檢協會還表示，有關檢察總長定位相關問題，與「劍青檢改」2026年2月23日的聲明立場為一致。