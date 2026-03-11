檢察長上任「盯」工作重點 法務部長：嚴守偵查不公開

台灣高檢署今舉行15名新、卸任檢察長交接典禮，法務部長鄭銘謙致詞表示，檢察長對檢察官承辦矚目敏感案件時，請善盡督導責任，對於外界關注案件則應嚴守偵查不公開，在符合規定前提下也要適時對外說明，減少無謂揣測。

鄭說，面對科技與新興犯罪的不斷演變，法務部全力構築堅韌的社會安全網，展望未來還有很多努力的空間，除了持續推動「五打七安」的政策主軸外，更要透過創新、宏觀的角度精準打擊犯罪，展現我們守護正義的決心。

鄭銘謙說，檢察官不只是法律執行者，更是公益的守護者，對於潛在的犯罪風險，法務部推動新世代反毒策略、貪瀆核心預防機制、詐欺帳戶預警等等，因此，檢察機關公益的角色不應該侷限於追訴不法，更應該將視野提升到犯罪預防。

鄭銘謙對新任檢察長提出「正人正己，以身作則」、「妥適分配機關人力」、「落實檢察一體，善盡督導責任」以及「堅定使命，守護民眾安居樂業」4點期許。

鄭說，身為檢察長，一定要能以身作則，更要真心關懷所屬同仁，對所屬檢察官的品德操守及言行平時應深入了解，同仁涉有違失更應該主動究責；檢察機關現在面臨書記官報到率不足的問題，沒有厚實的行政資源，機關就難以發揮效能，行政院已在今年3月4日核定同意調增書記官記錄費，希望各位檢察長能妥善分配偵查人力。

鄭銘謙還表示，近來境外敵對勢力對我國滲透手法越來越多樣，國家安全風險已經不是以即時可辨識的樣貌出現，不能再以傳統的刑事思維偵辦案件，應該培養論述的能力，提出更為具象的依據。

此外，鄭銘謙說，今年11月28日即將舉行九合一地方選舉，面對境外勢力、假訊息等介選方法，檢察長應有超前部署的思維務使年底的選舉得以如期、如質完成。