快訊

檢察長上任「盯」工作重點 法務部長：嚴守偵查不公開

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

台灣高檢署今舉行15名新、卸任檢察長交接典禮，法務部長鄭銘謙致詞表示，檢察長對檢察官承辦矚目敏感案件時，請善盡督導責任，對於外界關注案件則應嚴守偵查不公開，在符合規定前提下也要適時對外說明，減少無謂揣測。

鄭說，面對科技與新興犯罪的不斷演變，法務部全力構築堅韌的社會安全網，展望未來還有很多努力的空間，除了持續推動「五打七安」的政策主軸外，更要透過創新、宏觀的角度精準打擊犯罪，展現我們守護正義的決心。

鄭銘謙說，檢察官不只是法律執行者，更是公益的守護者，對於潛在的犯罪風險，法務部推動新世代反毒策略、貪瀆核心預防機制、詐欺帳戶預警等等，因此，檢察機關公益的角色不應該侷限於追訴不法，更應該將視野提升到犯罪預防。

鄭銘謙對新任檢察長提出「正人正己，以身作則」、「妥適分配機關人力」、「落實檢察一體，善盡督導責任」以及「堅定使命，守護民眾安居樂業」4點期許。

鄭說，身為檢察長，一定要能以身作則，更要真心關懷所屬同仁，對所屬檢察官的品德操守及言行平時應深入了解，同仁涉有違失更應該主動究責；檢察機關現在面臨書記官報到率不足的問題，沒有厚實的行政資源，機關就難以發揮效能，行政院已在今年3月4日核定同意調增書記官記錄費，希望各位檢察長能妥善分配偵查人力。

鄭銘謙還表示，近來境外敵對勢力對我國滲透手法越來越多樣，國家安全風險已經不是以即時可辨識的樣貌出現，不能再以傳統的刑事思維偵辦案件，應該培養論述的能力，提出更為具象的依據。

此外，鄭銘謙說，今年11月28日即將舉行九合一地方選舉，面對境外勢力、假訊息等介選方法，檢察長應有超前部署的思維務使年底的選舉得以如期、如質完成。

法務部長鄭銘謙（中）。記者曾原信／攝影
檢察官 鄭銘謙 社會安全網

相關新聞

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

曾任海洋委員會海巡署金馬澎分署勤務指揮中心主任的莊姓男子，利用掌握海巡艦艇動態、勤務部署及雷情監看等機敏資訊，長期向從事越界捕撈、走私及偷渡的不法人士通風報信，並收受現金及其他利益。金門地方法院審理認定其涉犯違背職務收賄、洩漏公務秘密及非法利用個資等13罪，判處有期徒刑14年、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得188萬5940元。

回應票選檢察總長淪「象徵性」活動？檢協會：總長應享人事權

檢察官改革團體「劍青檢改」日前發聲明質疑檢察總長票選活動恐淪象徵性活動，中華民國檢察官協會今表示，票選人選均蒙總統、立法院支持，足見檢察官投票表達推薦人選有價值與公信力，建議將「總長票選制」納入法院組織法制度化。

檢察長上任「盯」工作重點 法務部長：嚴守偵查不公開

台灣高檢署今舉行15名新、卸任檢察長交接典禮，法務部長鄭銘謙致詞表示，檢察長對檢察官承辦矚目敏感案件時，請善盡督導責任，對於外界關注案件則應嚴守偵查不公開，在符合規定前提下也要適時對外說明，減少無謂揣測。

手指比「3」索賄30萬關說免拆違建 新北市前議員判5年8月

新北市前議員廖正良用手指比「3」收受賄賂30萬元，護航新北市汐止區數百坪的違建鐵皮屋免拆除，廖正良否認犯罪，一審、二審判刑6年，廖上訴，台灣高等法院更一審今改判廖有期徒刑5年8月，褫奪公權3年，30萬元犯罪所得沒收。可上訴。

大陸女子想偷渡到澳洲 找上台女香港轉機「交接身分」

高雄王姓女子為了帶女兒出國，接受簡姓人蛇免費招待港澳誘惑，先在台灣訂機票飛往澳洲里斯本，抵達香港轉機時，再把第二段機票交給中國大陸籍陳姓女子，讓陳女登機前往澳洲，不過陳一入境就被查獲，高雄地院依入出國移民法判王女4月徒刑，得易科罰金，簡男則判9月。可上訴。

國產建材內線交易案 法人董事代表張世宗、估價師起訴

國產建材實業公司（2504）涉傳出內線交易，國賓影城常務董事、國產建材法人董事昌明開發公司推派代表人張世宗及德美不動產估價師事務所長王冠棠，涉在禁止交易期間買入國產股票，張擬制性獲利共計27萬9275元。台北地檢署今偵結，依內線交易罪起訴2人。

