快訊

四生肖富貴在後頭！牛中年得意 他貴人帶財

LINE免費貼圖4款！它能自訂文字爽用到9月、「又沒錢了」日常哏圖超好用

經典賽／遭義大利8：6爆冷擊敗！ 美國「豪華艦隊」陷淘汰危機

聽新聞
0:00 / 0:00

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導

曾任海洋委員會海巡署金馬澎分署勤務指揮中心主任的莊姓男子，利用掌握海巡艦艇動態、勤務部署及雷情監看等機敏資訊，長期向從事越界捕撈、走私及偷渡的不法人士通風報信，並收受現金及其他利益。金門地方法院審理認定其涉犯違背職務收賄、洩漏公務秘密及非法利用個資等13罪，判處有期徒刑14年、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得188萬5940元。

福建金門地方法院判決指出，莊男歷任金門海巡隊隊員、科員、分隊長及巡防科專員，案發時擔任金馬澎分署勤務指揮中心主任，負責轄區海域與岸際勤務指揮、情資統整及艦艇調度等核心工作，可接觸勤務分配、雷情監控畫面、查緝案件與個人資料等高度機敏資訊。

法院認定，莊男明知相關資訊屬公務機密及受法律保護的個人資料，仍為牟取私利，長期向越界捕撈、走私及養殖採收等違法業者洩漏海巡艦艇動態、海域巡防狀況與查緝情報，並以「不予取締」或「僅驅離不帶案」方式包庇對方，作為收受現金與其他利益的對價。

此外，他也透過通訊軟體將海巡勤務分配、雷情資訊系統畫面、查扣案件內容，以及受裁罰人與非法入境人士的個人資料，轉傳給中國大陸執法人員、違法業者或其他人士，甚至把勤務群組資料轉傳友人。

法院指出，莊男利用職務掌握的資料收賄，構成有調查職務公務員違背職務收賄罪5罪；另因多次洩漏資料並非法利用個人資料，成立公務員非法利用個資罪6罪，以及為大陸地區洩漏影像消息罪1罪；另一次轉傳勤務資料給友人，構成洩漏國防以外秘密罪。各罪犯意不同，合併論罪共13罪。

合議庭指出，莊男身為海巡機關具調查犯罪職權的公務員，負責海域巡防與邊境管理核心勤務，卻長期把勤務資訊、艦艇動態與雷情畫面當成交易籌碼，向違法活動提供保護傘，使應依法中立運作的邊境執法機制，淪為可以用金錢換取寬縱的工具，嚴重破壞海域執法秩序與國家機關公信力。

法院並指出，莊男犯行橫跨期間長、涉案對象多，且透過他人代收款項、帳戶流轉及境外兌換等方式掩飾犯罪所得，顯見其有計畫利用職務牟利；其洩漏的勤務部署與雷情資訊，一旦外流，足以讓非法活動者掌握海巡部署，削弱查緝效果。

不過，法院也考量莊男過去無犯罪紀錄，偵查與審理期間均坦承犯行，並已繳回全部犯罪所得188萬5940元，且家庭仍有三名子女就學，經濟多仰賴其配偶維持，並有高血壓與痛風等慢性病，因此在量刑時一併斟酌。合議庭最終判處莊男有期徒刑14年、褫奪公權4年，檢察官與被告均可在判決送達後20日內提起上訴。

海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊姓男子涉違反國家安全法及洩密等罪遭羈押，圖為莊任金門第九海巡分隊長時照片。本報資料照片
海巡署金馬澎分署勤指中心主任莊姓男子涉違反國家安全法及洩密等罪遭羈押，圖為莊任金門第九海巡分隊長時照片。本報資料照片

海巡 收賄

延伸閱讀

媒介少女與多男從事性交易並拍攝影像 4名男子遭嘉義地院判刑

身障男遭苛扣薪資凌虐5個月致死 桃園八德4男女共同施暴重判5至13年

特勤洩漏總統不公開行程 二審認時間不短、傳送資料甚多判更重

聲請沒收逾2.2億元不法所得 雲林檢環警破獲非法棄置營建廢棄物集團

相關新聞

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

曾任海洋委員會海巡署金馬澎分署勤務指揮中心主任的莊姓男子，利用掌握海巡艦艇動態、勤務部署及雷情監看等機敏資訊，長期向從事越界捕撈、走私及偷渡的不法人士通風報信，並收受現金及其他利益。金門地方法院審理認定其涉犯違背職務收賄、洩漏公務秘密及非法利用個資等13罪，判處有期徒刑14年、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得188萬5940元。

三度餵老鼠藥「留人」涉殺人未遂 被害澳洲男大生跨海來台作證

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出，同居女子楊錦屏為阻止艾返回澳洲對艾下毒，依殺人未遂罪起訴楊女，她不認罪，台北地院今天跨海傳喚Alex出庭作證，採隔離訊問，預計全天庭審。

國台辦列「台獨打手幫兇」冷處理 陳舒怡接檢察長只談專業

法務部今舉行新、卸任檢察長交接典禮，上月初被中共國台辦列「台獨打手幫兇」的台灣高檢署女檢察官陳舒怡，接下花蓮地檢署檢察長印信；陳代表致詞時內容平穩，聚焦專業期許自己以更高的視野看問題，未回應遭國台辦「鎖定」一事。

回應票選檢察總長淪「象徵性」活動？檢協會：總長應享人事權

檢察官改革團體「劍青檢改」日前發聲明質疑檢察總長票選活動恐淪象徵性活動，中華民國檢察官協會今表示，票選人選均蒙總統、立法院支持，足見檢察官投票表達推薦人選有價值與公信力，建議將「總長票選制」納入法院組織法制度化。

檢察長上任「盯」工作重點 法務部長：嚴守偵查不公開

台灣高檢署今舉行15名新、卸任檢察長交接典禮，法務部長鄭銘謙致詞表示，檢察長對檢察官承辦矚目敏感案件時，請善盡督導責任，對於外界關注案件則應嚴守偵查不公開，在符合規定前提下也要適時對外說明，減少無謂揣測。

手指比「3」索賄30萬關說免拆違建 新北市前議員判5年8月

新北市前議員廖正良用手指比「3」收受賄賂30萬元，護航新北市汐止區數百坪的違建鐵皮屋免拆除，廖正良否認犯罪，一審、二審判刑6年，廖上訴，台灣高等法院更一審今改判廖有期徒刑5年8月，褫奪公權3年，30萬元犯罪所得沒收。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。