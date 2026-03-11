手指比「3」索賄30萬關說免拆違建 新北市前議員判5年8月

新北市前議員廖正良用手指比「3」收受賄賂30萬元，護航新北市汐止區數百坪的違建鐵皮屋免拆除，廖正良否認犯罪，一審、二審判刑6年，廖上訴，台灣高等法院更一審今改判廖有期徒刑5年8月，褫奪公權3年，30萬元犯罪所得沒收。可上訴。

廖正良2014年到2018年擔任新北市議會第2屆議員，當時，汐止地區山坡地的廖姓空調設備業者有一間數百坪的鐵皮屋，經民眾檢舉後，被列為優先拆除違建。

檢方指控，業者找上廖正良服務處人員在拆除大隊通知書上蓋「新北市議員廖正良敬託」字樣回傳拆除大隊，不過，鐵皮屋又遭檢舉，業者2015年10月時，前往廖正良服務處當面請託，廖當時對著業者比出「3」的手勢，意在索賄30萬元辦事。

數天後，廖正良以電話、簡訊聯繫其時的新北市違建拆除大隊蘇姓副隊長，指示暫緩建築強制拆除作業，之後，業者親自到廖的服務處交付裝有現金30萬元的茶葉袋，廖依違背職務收賄罪起訴。

法院審理，一、二審均判廖正良有期徒刑6年，褫奪公權3年，廖提上訴，案子撤銷發回，高院更一審今天改依不違背職務收賄罪判處廖有期徒刑5年6月，褫奪公權3年，沒收不法所得30萬元。