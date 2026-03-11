手指比「3」索賄30萬關說免拆違建 新北市前議員判5年8月

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

新北市前議員廖正良用手指比「3」收受賄賂30萬元，護航新北市汐止區數百坪的違建鐵皮屋免拆除，廖正良否認犯罪，一審、二審判刑6年，廖上訴，台灣高等法院更一審今改判廖有期徒刑5年8月，褫奪公權3年，30萬元犯罪所得沒收。可上訴。

廖正良2014年到2018年擔任新北市議會第2屆議員，當時，汐止地區山坡地的廖姓空調設備業者有一間數百坪的鐵皮屋，經民眾檢舉後，被列為優先拆除違建。

檢方指控，業者找上廖正良服務處人員在拆除大隊通知書上蓋「新北市議員廖正良敬託」字樣回傳拆除大隊，不過，鐵皮屋又遭檢舉，業者2015年10月時，前往廖正良服務處當面請託，廖當時對著業者比出「3」的手勢，意在索賄30萬元辦事。

數天後，廖正良以電話、簡訊聯繫其時的新北市違建拆除大隊蘇姓副隊長，指示暫緩建築強制拆除作業，之後，業者親自到廖的服務處交付裝有現金30萬元的茶葉袋，廖依違背職務收賄罪起訴。

法院審理，一、二審均判廖正良有期徒刑6年，褫奪公權3年，廖提上訴，案子撤銷發回，高院更一審今天改依不違背職務收賄罪判處廖有期徒刑5年6月，褫奪公權3年，沒收不法所得30萬元。

新北市前議員廖正良。圖／聯合報系資料照

三度餵老鼠藥「留人」涉殺人未遂 被害澳洲男大生跨海來台作證

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出，同居女子楊錦屏為阻止艾返回澳洲對艾下毒，依殺人未遂罪起訴楊女，她不認罪，台北地院今天跨海傳喚Alex出庭作證，採隔離訊問，預計全天庭審。

國台辦列「台獨打手幫兇」冷處理 陳舒怡接檢察長只談專業

法務部今舉行新、卸任檢察長交接典禮，上月初被中共國台辦列「台獨打手幫兇」的台灣高檢署女檢察官陳舒怡，接下花蓮地檢署檢察長印信；陳代表致詞時內容平穩，聚焦專業期許自己以更高的視野看問題，未回應遭國台辦「鎖定」一事。

海巡高官變內鬼！金馬澎勤務指揮主任收賄洩密 遭重判14年

曾任海洋委員會海巡署金馬澎分署勤務指揮中心主任的莊姓男子，利用掌握海巡艦艇動態、勤務部署及雷情監看等機敏資訊，長期向從事越界捕撈、走私及偷渡的不法人士通風報信，並收受現金及其他利益。金門地方法院審理認定其涉犯違背職務收賄、洩漏公務秘密及非法利用個資等13罪，判處有期徒刑14年、褫奪公權4年，並沒收犯罪所得188萬5940元。

大陸女子想偷渡到澳洲 找上台女香港轉機「交接身分」

高雄王姓女子為了帶女兒出國，接受簡姓人蛇免費招待港澳誘惑，先在台灣訂機票飛往澳洲里斯本，抵達香港轉機時，再把第二段機票交給中國大陸籍陳姓女子，讓陳女登機前往澳洲，不過陳一入境就被查獲，高雄地院依入出國移民法判王女4月徒刑，得易科罰金，簡男則判9月。可上訴。

影／國台辦列台獨打手幫兇 陳舒怡接花蓮地檢署檢察長

法務部上午舉行檢察長交接典禮，新任檢察長中，首度擔任檢察長一職的台灣高檢署檢察官陳舒怡，將派任花蓮地檢署檢察長，由於曾偵辦多起共諜案，陳舒怡被中共國台辦列為「台獨打手幫凶」，因此受外界關注。

