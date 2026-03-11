手指比「3」索賄30萬關說免拆違建 新北市前議員判5年8月
新北市前議員廖正良用手指比「3」收受賄賂30萬元，護航新北市汐止區數百坪的違建鐵皮屋免拆除，廖正良否認犯罪，一審、二審判刑6年，廖上訴，台灣高等法院更一審今改判廖有期徒刑5年8月，褫奪公權3年，30萬元犯罪所得沒收。可上訴。
廖正良2014年到2018年擔任新北市議會第2屆議員，當時，汐止地區山坡地的廖姓空調設備業者有一間數百坪的鐵皮屋，經民眾檢舉後，被列為優先拆除違建。
檢方指控，業者找上廖正良服務處人員在拆除大隊通知書上蓋「新北市議員廖正良敬託」字樣回傳拆除大隊，不過，鐵皮屋又遭檢舉，業者2015年10月時，前往廖正良服務處當面請託，廖當時對著業者比出「3」的手勢，意在索賄30萬元辦事。
數天後，廖正良以電話、簡訊聯繫其時的新北市違建拆除大隊蘇姓副隊長，指示暫緩建築強制拆除作業，之後，業者親自到廖的服務處交付裝有現金30萬元的茶葉袋，廖依違背職務收賄罪起訴。
法院審理，一、二審均判廖正良有期徒刑6年，褫奪公權3年，廖提上訴，案子撤銷發回，高院更一審今天改依不違背職務收賄罪判處廖有期徒刑5年6月，褫奪公權3年，沒收不法所得30萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。