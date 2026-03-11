大陸女子想偷渡到澳洲 找上台女香港轉機「交接身分」

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄王姓女子為了帶女兒出國，接受簡姓人蛇免費招待港澳誘惑，先在台灣訂機票飛往澳洲里斯本，抵達香港轉機時，再把第二段機票交給中國大陸籍陳姓女子，讓陳女登機前往澳洲，不過陳一入境就被查獲，高雄地院依入出國移民法判王女4月徒刑，得易科罰金，簡男則判9月。可上訴。

檢方調查，簡姓男子2023年7月接到中國人蛇集團「麥可」的指示，在台灣尋找願意交換登機票的人頭，成功可以拿到6萬元報酬，正好王女想在暑假期間帶女兒出國，簡男便找上王女，宣稱只要到香港將機票轉給特定人，就可以獲得免費旅遊港澳的機會。

王女同意後，簡男便幫王女申請澳洲簽證，再由「麥可」協助幫簡、王兩人訂台灣飛往香港、香港飛往澳洲里斯本的兩段機票，同年8月間，簡男和王姓母女一起入境香港，在管制區內和陳姓女子碰面，王女將後面航段機票交給陳女後，便留在港澳旅遊。

陳女取得登機證後，再拿出偽造的王女護照，搭上香港飛往澳洲的班機，結果陳女下機時，因護照資料與王女不符，偷渡當場被抓包，澳洲警方便將案件移給台灣檢警偵辦。

雄檢偵辦時，簡男坦承受麥克委託，但辯稱自己沒有收到6萬元。王女則否認犯行，只坦承確實有帶女兒出國，但都是聽從簡男安排，沒有經手機票。

但檢方調閱出入境資料，還在王女手機內發現陳女的護照資料，不採信兩人說詞，偵結後依違反入出國及移民法起訴王女和簡姓男子。

高雄地院審理時，簡男辯稱他不知道「麥可」的偷渡計畫，也不清楚陳姓女子怎麼入境澳洲；王女則稱她是受簡男邀請出國，並未經手機票、澳洲簽證等，且她還有付5萬元給簡男，並不是免費受他招待。

但法官調查發現，簡男早在出發前就與人蛇集團約好在香港交付登機證，並承諾事成後可得6萬元報酬，辯詞難以採信；至於王女配合申辦澳洲簽證，以她身為領隊來說，既然沒要去澳洲，為何還要申請簽證？顯示對整體安排並非毫不知情。

法官最後認定兩人知道此行是協助人蛇偷渡，考量兩人並非人蛇集團核心成員、偷渡人數僅1人，且均無前科，因此判簡男徒刑9月，王女4月，可易科罰金，可上訴。

王姓女子帶著女兒自小港機場前往香港，在香港機場和陳姓大陸籍女子交接身分，結果陳女入境澳洲失敗，王女也被判刑，圖非事發照。報系資料照

