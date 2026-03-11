國產建材內線交易案 法人董事代表張世宗、估價師起訴

國產建材實業公司（2504）涉傳出內線交易，國賓影城常務董事、國產建材法人董事昌明開發公司推派代表人張世宗及德美不動產估價師事務所長王冠棠，涉在禁止交易期間買入國產股票，張擬制性獲利共計27萬9275元。台北地檢署今偵結，依內線交易罪起訴2人。

檢調去年依內線交易罪搜索約談張等7人，國產總裁兼前董事長林孝信、中保科技副總劉芸芳、國賓影城財務長柯玫華3人均交保，檢方認定3人罪嫌不足不起訴；國賓影城董事長張中周及中保科技董事長、林孝信兒子林建涵，則查無不法均予簽結。

國產公司2024年1月31日下午4時許重訊發布，為活化資產及充實營運資金，董事會決議處分位於台南市東區東光段83地號土地及地上建築物，授權董事長以總價不低於新台幣15億元出售及辦理相關事宜，此消息為「利多消息」，代子公司欣睿信資產開發股份有限公司公告處分土地及建物，交易總金額新台幣116億3999萬元(含建物加值型營業稅)，預計處分利益約10.39億元。

檢調追查，國產公司2024年1月9日委由美德不動產估價師事務所資產鑑價，同年月26日董事會決議出售，張世宗、王冠棠知悉消息公開後，國產公司股價上漲，涉在限制交易期間買入國產股票。

起訴指出，張世宗身為國產公司法人董事昌明公司推派的代表人，因簽收董事會開會通知及議程獲悉重大消息，涉透過不知情的國賓影城常務長柯玫華用國賓影城證券帳戶，從2024年1月23日至2月1日陸續買進國產公司股票155張，擬制性獲利共計27萬9275元。王冠棠因接受本案標的的資產鑑價，2024年1月15日出具資產鑑價報告後，買進5張國產股票，2天後賣出損失2750元。