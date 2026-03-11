快訊

檢察長交接致詞有梗 洪家原：台中地檢署是「打群架」的

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

法務部今舉行新、卸任檢察長交接典禮，法制司司長洪家原派台中地檢署檢察長，洪致詞時表示，台中地檢署是習慣「打群架」的，團隊辦案的觀念深植組織文化，且偵辦案件的類型也多元。

洪家原為辦案出身，曾由一審檢察官調派二審辦事，擔任最高檢察署前特偵組「前身」台灣高檢署查緝黑金行動中心檢察官辦案，與偵辦前總統陳水扁國務機要費案的前檢察官陳瑞仁有同事之誼。

洪家原今天表示，2年半前剛接法制司時，連法制司與法律事務司的不同都不太清楚，可能跟他個人經驗有關，以前的他，總是跟學弟妹們嘮叨，如何多線複核、證據合致與轉換的偵查心法，但這2年半來，他聽到的往往是政資法、檔案法的閱卷，不是刑事閱卷。

洪說，能回到熟悉的檢察界，又是他出發的台中地檢署真的開心，當然也任重道遠。大家知道，中檢是習慣「打群架」的，團隊辦案的觀念深植組織文化，且偵辦案件的類型多元，在歷任檢察長的努力下，不論國土、食安、打詐、緝毒，均有一定的成績，甚至對國民法官案件的落實也是。

他說，面對今年1月1日起許多重大黑金案件納入國民法官審理範圍，以及今年11月28日「九合一」選舉查察工作，一定會作好充分的因應與準備。

洪家原表示，公義關懷是檢察官的核心價值，偵查目的不僅在起訴多少人處罰多少人，更在解決社會爭議，實踐公平正義，而司法保護，不論是透過觀護、更保、犯保，都是在預防犯罪、防止再犯，建構社會安全網，與檢察業務相輔相成，不可偏廢。

洪表示，在目前案牘勞形又資源有限的情況下，如何整合資源、糾合群力而友善職場，重燃大家的熱情，並藉以落實「五打七安」及「溫暖有感柔性司法」的法務部政策，贏得人民的信賴，就是身為檢察長的他責無旁貸的工作。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

台中地檢署檢察長洪家原。記者王聖藜／攝影
台中地檢署檢察長洪家原。記者王聖藜／攝影

國民法官 陳瑞仁 社會安全網

