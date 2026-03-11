聽新聞
0:00 / 0:00
檢察長交接致詞有梗 洪家原：台中地檢署是「打群架」的
法務部今舉行新、卸任檢察長交接典禮，法制司司長洪家原派台中地檢署檢察長，洪致詞時表示，台中地檢署是習慣「打群架」的，團隊辦案的觀念深植組織文化，且偵辦案件的類型也多元。
洪家原為辦案出身，曾由一審檢察官調派二審辦事，擔任最高檢察署前特偵組「前身」台灣高檢署查緝黑金行動中心檢察官辦案，與偵辦前總統陳水扁國務機要費案的前檢察官陳瑞仁有同事之誼。
洪家原今天表示，2年半前剛接法制司時，連法制司與法律事務司的不同都不太清楚，可能跟他個人經驗有關，以前的他，總是跟學弟妹們嘮叨，如何多線複核、證據合致與轉換的偵查心法，但這2年半來，他聽到的往往是政資法、檔案法的閱卷，不是刑事閱卷。
洪說，能回到熟悉的檢察界，又是他出發的台中地檢署真的開心，當然也任重道遠。大家知道，中檢是習慣「打群架」的，團隊辦案的觀念深植組織文化，且偵辦案件的類型多元，在歷任檢察長的努力下，不論國土、食安、打詐、緝毒，均有一定的成績，甚至對國民法官案件的落實也是。
他說，面對今年1月1日起許多重大黑金案件納入國民法官審理範圍，以及今年11月28日「九合一」選舉查察工作，一定會作好充分的因應與準備。
洪家原表示，公義關懷是檢察官的核心價值，偵查目的不僅在起訴多少人處罰多少人，更在解決社會爭議，實踐公平正義，而司法保護，不論是透過觀護、更保、犯保，都是在預防犯罪、防止再犯，建構社會安全網，與檢察業務相輔相成，不可偏廢。
洪表示，在目前案牘勞形又資源有限的情況下，如何整合資源、糾合群力而友善職場，重燃大家的熱情，並藉以落實「五打七安」及「溫暖有感柔性司法」的法務部政策，贏得人民的信賴，就是身為檢察長的他責無旁貸的工作。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。