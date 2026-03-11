三度餵老鼠藥「留人」涉殺人未遂 被害澳洲男大生跨海來台作證

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出，同居女子楊錦屏為阻止艾返回澳洲對艾下毒，依殺人未遂罪起訴楊女，她不認罪，台北地院今天跨海傳喚Alex出庭作證，採隔離訊問，預計全天庭審。

檢方調查，楊錦屏2022年喪偶，在臉書認識在補習班教課的艾力克斯，對艾有好感，讓艾住進租屋處，但2人並未交往；2023年3月，艾決定提前返回澳洲，楊女將含「華法林」成分的液態老鼠藥摻入葡萄汁內，艾喝了後後噁心、嘔吐，住院治療。

艾的父親Stephen有醫師資格，來台照護兒子，楊錦屏得知Stephen決定要讓兒子回國，第2次將老鼠藥摻入艾的飲食中，艾一度病危，送加護病房治療，又撿回一命。

2023年4月艾力克斯的母親Julie也抵台，打算安排兒子回國，楊女發現艾力克斯與女老闆的合照，第3度下毒陷害艾力克斯，致艾病情再惡化。

艾力克斯的母親到楊錦屏的租屋處收拾兒子行李，在衣櫥抽屜發現印有老鼠圖案的滅鼠液空瓶，驚覺兒子遭楊女下毒，報警處理，檢警搜索楊女，查扣沾有老鼠藥的3個馬克杯，認定楊女涉嫌重大，依殺人未遂罪起訴她、求刑8年。