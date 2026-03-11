快訊

北市人事洗牌！李泰興接副市長 詹為元：看中「這點」有關

NBA／單場史詩級表現 阿德巴約83分與43罰雙破紀錄！

董至成喊「一年300萬供兒赴美」被打臉？傳兒仍在台灣 學費全靠媽媽與打工

聽新聞
0:00 / 0:00

國台辦列「台獨打手幫兇」冷處理 陳舒怡接檢察長只談專業

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

法務部今舉行新、卸任檢察長交接典禮，上月初被中共國台辦列「台獨打手幫兇」的台灣高檢署女檢察官陳舒怡，接下花蓮地檢署檢察長印信；陳代表致詞時內容平穩，聚焦專業期許自己以更高的視野看問題，未回應遭國台辦「鎖定」一事。

陳舒怡表示，她從監交人手中接到印信開始，明確的感受到角色與責任的轉換，承接印信的重量象徵承擔責任的開始，也是蛻變的開始；過去當檢察官時，就是要把手上的每一個案件辦好，交辦的行政業務任務達成，在每一個案中落實法治與正義，同時也維護每一個被害人的權益，從現在開始，不再只是一個個案件的完成，而是如何帶領一個團隊一個組織能夠邁向理思，要讓團隊能夠落實檢察工作。

陳舒怡表示，專業是檢察官的底氣，面對日益翻新的各類犯罪，必須持續精進專業知能，嚴守法定程序，提升辦案效能，妥速處理案件，唯有建立在精準蒐證與嚴謹法律分析論證，才能禁得起法院的檢驗，讓犯罪者伏法。

陳舒怡說，法律不只是冷冰冰的條文，期許自己能保有「同理心」，協助弱勢族群與被害人及其家屬，展現溫暖而有人性的柔性司法，「法律的生命在於經驗，也在於感同身受」，當能站在民眾的角度看問題成為有溫度的執法者，司法才能真正獲得人民信頼。

陳舒怡說，檢察工作不是英雄式的單打獨鬥「一個人走得快，一群人走得遠」，面對複雜的案件，需要團隊合作，也期許自己帶領檢察團隊，能做同仁最堅實的後盾、共商策略、分擔壓力，凝聚向心力及共識，全署上下合力事事通。

她說，司法工作艱難且充滿挑戰，她從分發成為檢察官，一直樂在其中，其實常有時候也是苦中作樂，但為什麼仍喜歡檢察官的工作？因為身為檢察官始終懷有使命感及責任感，做好檢察官，可以實現正義、解決紛爭、保護犯罪被害人、守護社會安定，在過程中也給自己積極進取的力量，這也是她一直持續努力的信念。

新派任花蓮地檢署檢察長陳舒怡。記者王聖藜／攝影
新派任花蓮地檢署檢察長陳舒怡。記者王聖藜／攝影

新派任花蓮地檢署檢察長陳舒怡。記者王聖藜／攝影
新派任花蓮地檢署檢察長陳舒怡。記者王聖藜／攝影

國台辦 檢察官 台獨

延伸閱讀

讀家觀點／口號到實踐 北京反台獨升級

觀察站／大陸以法打獨 恐加大力道

陸人大報告 趙樂際：堅持運用法律打擊台獨

指控濫權 柯文哲請求移送3檢懲戒

相關新聞

三度餵老鼠藥「留人」涉殺人未遂 被害澳洲男大生跨海來台作證

澳洲來台交換生艾力克斯（Alex）2023年4月三度誤食老鼠藥險喪命，檢警查出，同居女子楊錦屏為阻止艾返回澳洲對艾下毒，依殺人未遂罪起訴楊女，她不認罪，台北地院今天跨海傳喚Alex出庭作證，採隔離訊問，預計全天庭審。

國台辦列「台獨打手幫兇」冷處理 陳舒怡接檢察長只談專業

法務部今舉行新、卸任檢察長交接典禮，上月初被中共國台辦列「台獨打手幫兇」的台灣高檢署女檢察官陳舒怡，接下花蓮地檢署檢察長印信；陳代表致詞時內容平穩，聚焦專業期許自己以更高的視野看問題，未回應遭國台辦「鎖定」一事。

手指比「3」索賄30萬關說免拆違建 新北市前議員判5年8月

新北市前議員廖正良用手指比「3」收受賄賂30萬元，護航新北市汐止區數百坪的違建鐵皮屋免拆除，廖正良否認犯罪，一審、二審判刑6年，廖上訴，台灣高等法院更一審今改判廖有期徒刑5年8月，褫奪公權3年，30萬元犯罪所得沒收。可上訴。

大陸女子想偷渡到澳洲 找上台女香港轉機「交接身分」

高雄王姓女子為了帶女兒出國，接受簡姓人蛇免費招待港澳誘惑，先在台灣訂機票飛往澳洲里斯本，抵達香港轉機時，再把第二段機票交給中國大陸籍陳姓女子，讓陳女登機前往澳洲，不過陳一入境就被查獲，高雄地院依入出國移民法判王女4月徒刑，得易科罰金，簡男則判9月。可上訴。

影／國台辦列台獨打手幫兇 陳舒怡接花蓮地檢署檢察長

法務部上午舉行檢察長交接典禮，新任檢察長中，首度擔任檢察長一職的台灣高檢署檢察官陳舒怡，將派任花蓮地檢署檢察長，由於曾偵辦多起共諜案，陳舒怡被中共國台辦列為「台獨打手幫凶」，因此受外界關注。

國產建材內線交易案 法人董事代表張世宗、估價師起訴

國產建材實業公司（2504）涉傳出內線交易，國賓影城常務董事、國產建材法人董事昌明開發公司推派代表人張世宗及德美不動產估價師事務所長王冠棠，涉在禁止交易期間買入國產股票，張擬制性獲利共計27萬9275元。台北地檢署今偵結，依內線交易罪起訴2人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。