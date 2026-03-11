國台辦列「台獨打手幫兇」冷處理 陳舒怡接檢察長只談專業

法務部今舉行新、卸任檢察長交接典禮，上月初被中共國台辦列「台獨打手幫兇」的台灣高檢署女檢察官陳舒怡，接下花蓮地檢署檢察長印信；陳代表致詞時內容平穩，聚焦專業期許自己以更高的視野看問題，未回應遭國台辦「鎖定」一事。

陳舒怡表示，她從監交人手中接到印信開始，明確的感受到角色與責任的轉換，承接印信的重量象徵承擔責任的開始，也是蛻變的開始；過去當檢察官時，就是要把手上的每一個案件辦好，交辦的行政業務任務達成，在每一個案中落實法治與正義，同時也維護每一個被害人的權益，從現在開始，不再只是一個個案件的完成，而是如何帶領一個團隊一個組織能夠邁向理思，要讓團隊能夠落實檢察工作。

陳舒怡表示，專業是檢察官的底氣，面對日益翻新的各類犯罪，必須持續精進專業知能，嚴守法定程序，提升辦案效能，妥速處理案件，唯有建立在精準蒐證與嚴謹法律分析論證，才能禁得起法院的檢驗，讓犯罪者伏法。

陳舒怡說，法律不只是冷冰冰的條文，期許自己能保有「同理心」，協助弱勢族群與被害人及其家屬，展現溫暖而有人性的柔性司法，「法律的生命在於經驗，也在於感同身受」，當能站在民眾的角度看問題成為有溫度的執法者，司法才能真正獲得人民信頼。

陳舒怡說，檢察工作不是英雄式的單打獨鬥「一個人走得快，一群人走得遠」，面對複雜的案件，需要團隊合作，也期許自己帶領檢察團隊，能做同仁最堅實的後盾、共商策略、分擔壓力，凝聚向心力及共識，全署上下合力事事通。

她說，司法工作艱難且充滿挑戰，她從分發成為檢察官，一直樂在其中，其實常有時候也是苦中作樂，但為什麼仍喜歡檢察官的工作？因為身為檢察官始終懷有使命感及責任感，做好檢察官，可以實現正義、解決紛爭、保護犯罪被害人、守護社會安定，在過程中也給自己積極進取的力量，這也是她一直持續努力的信念。

新派任花蓮地檢署檢察長陳舒怡。記者王聖藜／攝影