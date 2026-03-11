快訊

NBA／末節大幅領先仍瘋狂刷分！阿德巴約砍83分打破Kobe 81分紀錄

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

偷車再變裝！桃園2男持刀抵頸綑綁店員搶超商判決出爐

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

桃園市49歲林男去年6月先於路邊偷機車，再夥同60歲彭男前往龜山區忠義路一段7-11超商強盜，2人持刀械攻擊夜班劉姓店員，並綑綁其雙手及遮蔽雙眼，強盜現金1458元。警方追查將2人逮捕，桃園地方法院將林依竊盜罪、攜帶凶器強盜罪處有期徒刑8年3月。彭攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑7年6月。

起訴書指出，林男去年6月7日凌晨4時許，先在桃園市龜山區復興一路的機車停車格，發現一輛鑰匙插在車上的機車，隨即將該機車竊走得手。隨後林男騎著機車前往附近搭載彭男，兩人在竊得機車後，計畫實施攜帶凶器強盜取財，便於當日凌晨4時48分許，2人身穿藍色輕便雨衣、頭戴安全帽，前往忠義路一段上的7-11超商犯案。

2人闖進超商後，林男先持水果刀抵住劉姓店員的頸部，並以刀柄敲擊其頭部；彭男則持折疊刀戳擊劉姓店員的軀幹及四肢。在劉姓店員被迫雙膝著地呈跪姿、無法抗拒之下，2人指示他開啟櫃台收銀機，彭男隨後將收銀機內的1458元現金裝入塑膠袋中，並拿取收銀機下方金庫的鑰匙。

得手後，林男再以封箱膠帶綑綁劉姓店員的雙手及眼部，隨後2人騎著偷來的機車逃離現場，劉姓店員因此受有頭部皮下血腫、疑似腦震盪、右手切割傷及左鼠蹊部擦傷等傷。

警方獲報後火速逮捕林、彭，2人均坦承不諱。檢方認為林為累犯，依竊盜罪及攜帶凶器強盜取財罪起訴，聲請法院依累犯規定加重其刑；彭則涉犯攜帶凶器強盜取財罪起訴。

桃園地院審酌，林先竊取他人機車再搭載彭至超商，以水果刀、折疊刀等物脅迫店員交出財物，不僅侵害他人身體、自由及財產法益，且嚴重影響社會治安，考量被告均坦承犯行，但均未與店員達成和解並賠償損害，林男犯竊盜罪，處7月，又犯攜帶凶器強盜罪，處7年10月。應執行有期徒刑8年3月。彭男攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑7年6月。可上訴。

桃園2男去年6月於龜山區忠義路一段7-11超商強盜，2人持刀械攻擊夜班店員並綑綁，強盜現金1458元，近日判決出爐。記者周嘉茹／攝影
桃園2男去年6月於龜山區忠義路一段7-11超商強盜，2人持刀械攻擊夜班店員並綑綁，強盜現金1458元，近日判決出爐。記者周嘉茹／攝影

強盜 店員 機車

延伸閱讀

台東深夜討債變砍人！2男持刀木棍闖屋 父親與友人滿頭血送醫

身障男遭苛扣薪資凌虐5個月致死 桃園八德4男女共同施暴重判5至13年

辯稱「幫朋友領錢」 越籍移工當車手領日薪判刑3年

男缺錢涉持玩具槍至高雄某住宅搶5千 遭判8年

相關新聞

偷車再變裝！桃園2男持刀抵頸綑綁店員搶超商判決出爐

桃園市49歲林男去年6月先於路邊偷機車，再夥同60歲彭男前往龜山區忠義路一段7-11超商強盜，2人持刀械攻擊夜班劉姓店員，並綑綁其雙手及遮蔽雙眼，強盜現金1458元。警方追查將2人逮捕，桃園地方法院將林依竊盜罪、攜帶凶器強盜罪處有期徒刑8年3月。彭攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑7年6月。

沖天炮玩過頭付出代價！台東男子放煙火險釀災 判拘役40天

台東一名王姓男子過年期間在住家附近施放沖天炮，不慎引發火災，造成他人財物受損。台東地方法院近日審理後，依失火燒燬物品罪判處王男拘役40天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。全案可上訴。

有錢就是任性？嗆女店員「住1.6億豪宅」用20萬元現金砸櫃檯

林姓男子在百貨公司專櫃購物， 因不滿常姓女店員不將貨架上的商品取下供選購，辱罵「傻台灣人，在幫北京人打工而已」、「白癡」，將20萬元現金砸向櫃檯，常女提告，檢方依公然侮辱罪起訴林，台北地院審理，常女撤告，法官判公訴不受理。

港邊騎車放沖天炮 火花飛進船筏燒起來！少年判賠30萬

蔡姓少年與林姓少年和朋友共5人分別騎3輛機車雙載，在屏東縣鹽埔漁港周圍，邊騎車邊丟沖天炮，沖天炮的火花碎屑飛到船筏內引發船筏火警，船主人黎男提告蔡男、林男與其監護人連帶賠償修船筏費用30萬元，一審屏東地院潮州簡易庭判要賠，蔡男、林男與其監護人不服上訴，二審屏東地院審理，火災原因與沖天炮有關，駁回上訴，全案定讞。

竹科經理要部屬上繳「公積金」遭解雇 法官：非謀取私利解雇無效

新竹一家科技大廠日前以「違反誠信經營守則」為由，解雇陳姓資深經理，指控其要求部屬上繳績效獎金充作「部門公積金」是重大違規。陳男不服提起訴訟，新竹地方法院審理後認定，陳男行為雖有瑕疵，但旨在維持部門和諧與人情世故，並非謀取私利，判決解雇違法，兩造僱傭關係存在，且公司應按月給付陳男每月13萬薪資至復職日為止，全案仍可上訴。

銀泰佶聯合生技爆詐貸、吸金逾5億 北檢聲押禁見負責人

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署昨天指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。