偷車再變裝！桃園2男持刀抵頸綑綁店員搶超商判決出爐

桃園市49歲林男去年6月先於路邊偷機車，再夥同60歲彭男前往龜山區忠義路一段7-11超商強盜，2人持刀械攻擊夜班劉姓店員，並綑綁其雙手及遮蔽雙眼，強盜現金1458元。警方追查將2人逮捕，桃園地方法院將林依竊盜罪、攜帶凶器強盜罪處有期徒刑8年3月。彭攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑7年6月。

起訴書指出，林男去年6月7日凌晨4時許，先在桃園市龜山區復興一路的機車停車格，發現一輛鑰匙插在車上的機車，隨即將該機車竊走得手。隨後林男騎著機車前往附近搭載彭男，兩人在竊得機車後，計畫實施攜帶凶器強盜取財，便於當日凌晨4時48分許，2人身穿藍色輕便雨衣、頭戴安全帽，前往忠義路一段上的7-11超商犯案。

2人闖進超商後，林男先持水果刀抵住劉姓店員的頸部，並以刀柄敲擊其頭部；彭男則持折疊刀戳擊劉姓店員的軀幹及四肢。在劉姓店員被迫雙膝著地呈跪姿、無法抗拒之下，2人指示他開啟櫃台收銀機，彭男隨後將收銀機內的1458元現金裝入塑膠袋中，並拿取收銀機下方金庫的鑰匙。

得手後，林男再以封箱膠帶綑綁劉姓店員的雙手及眼部，隨後2人騎著偷來的機車逃離現場，劉姓店員因此受有頭部皮下血腫、疑似腦震盪、右手切割傷及左鼠蹊部擦傷等傷。

警方獲報後火速逮捕林、彭，2人均坦承不諱。檢方認為林為累犯，依竊盜罪及攜帶凶器強盜取財罪起訴，聲請法院依累犯規定加重其刑；彭則涉犯攜帶凶器強盜取財罪起訴。

桃園地院審酌，林先竊取他人機車再搭載彭至超商，以水果刀、折疊刀等物脅迫店員交出財物，不僅侵害他人身體、自由及財產法益，且嚴重影響社會治安，考量被告均坦承犯行，但均未與店員達成和解並賠償損害，林男犯竊盜罪，處7月，又犯攜帶凶器強盜罪，處7年10月。應執行有期徒刑8年3月。彭男攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑7年6月。可上訴。