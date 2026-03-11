快訊

NBA／末節大幅領先仍瘋狂刷分！阿德巴約砍83分打破Kobe 81分紀錄

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

沖天炮玩過頭付出代價！台東男子放煙火險釀災 判拘役40天

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東一名王姓男子過年期間在住家附近施放沖天炮，不慎引發火災，造成他人財物受損。台東地方法院近日審理後，依失火燒燬物品罪判處王男拘役40天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。全案可上訴。

判決書指出，王男於去年1月29日22時許，因過年為增加節慶氣氛，遂與家人在在住宅區施放沖天炮煙火時，未妥善注意安全，火花不慎引燃附近物品，導致火勢延燒，造成包括輕鋼架天花板裝修等物品受損。

警方事後接獲通報並查訪附近居民，循線發現失火來源可能來自王男住處，進一步詢問後，王男坦承自己施放沖天炮導致火災。檢警偵辦後認為王男行為已涉及公共危險，依刑法失火燒燬物品罪嫌聲請法院以簡易判決處刑。

法院審理指出，王男明知在住宅區施放沖天炮可能引發火災，卻未盡注意義務，最終造成火災發生並導致他人財物受損，行為確有不當，足以危及公共安全，因此依法論罪。

不過，法官審酌，王男犯後坦承犯行，態度尚可，且已與其中一名被害人達成調解並完成賠償，顯示有彌補損害的意願；但仍未與另一名告訴人達成和解。另考量王男無前科紀錄，教育程度為碩士，經濟狀況小康等情形，綜合衡量後判處拘役40天，並准予易科罰金。

另判決也指出，該案警方在查訪附近居民後已合理懷疑王男涉案，因此他事後坦承施放煙火引發火災，並不符合刑法自首的要件。

台東一名王姓男子過年期間在住家附近施放沖天炮，不慎引發火災，造成他人財物受損。近日遭法院判處拘役40天。本報資料照
台東一名王姓男子過年期間在住家附近施放沖天炮，不慎引發火災，造成他人財物受損。近日遭法院判處拘役40天。本報資料照

台東一名王姓男子過年期間在住家附近施放沖天炮，不慎引發火災，造成他人財物受損。近日遭法院判處拘役40天。本報資料照（非當事事件僅供示意圖）
台東一名王姓男子過年期間在住家附近施放沖天炮，不慎引發火災，造成他人財物受損。近日遭法院判處拘役40天。本報資料照（非當事事件僅供示意圖）

台東 火災

延伸閱讀

港邊騎車放沖天炮 火花飛進船筏燒起來！少年判賠30萬

身障男遭苛扣薪資凌虐5個月致死 桃園八德4男女共同施暴重判5至13年

行動炸彈…毒駕男超標560倍 判4個月

男缺錢涉持玩具槍至高雄某住宅搶5千 遭判8年

相關新聞

偷車再變裝！桃園2男持刀抵頸綑綁店員搶超商判決出爐

桃園市49歲林男去年6月先於路邊偷機車，再夥同60歲彭男前往龜山區忠義路一段7-11超商強盜，2人持刀械攻擊夜班劉姓店員，並綑綁其雙手及遮蔽雙眼，強盜現金1458元。警方追查將2人逮捕，桃園地方法院將林依竊盜罪、攜帶凶器強盜罪處有期徒刑8年3月。彭攜帶凶器強盜罪，處有期徒刑7年6月。

沖天炮玩過頭付出代價！台東男子放煙火險釀災 判拘役40天

台東一名王姓男子過年期間在住家附近施放沖天炮，不慎引發火災，造成他人財物受損。台東地方法院近日審理後，依失火燒燬物品罪判處王男拘役40天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。全案可上訴。

有錢就是任性？嗆女店員「住1.6億豪宅」用20萬元現金砸櫃檯

林姓男子在百貨公司專櫃購物， 因不滿常姓女店員不將貨架上的商品取下供選購，辱罵「傻台灣人，在幫北京人打工而已」、「白癡」，將20萬元現金砸向櫃檯，常女提告，檢方依公然侮辱罪起訴林，台北地院審理，常女撤告，法官判公訴不受理。

港邊騎車放沖天炮 火花飛進船筏燒起來！少年判賠30萬

蔡姓少年與林姓少年和朋友共5人分別騎3輛機車雙載，在屏東縣鹽埔漁港周圍，邊騎車邊丟沖天炮，沖天炮的火花碎屑飛到船筏內引發船筏火警，船主人黎男提告蔡男、林男與其監護人連帶賠償修船筏費用30萬元，一審屏東地院潮州簡易庭判要賠，蔡男、林男與其監護人不服上訴，二審屏東地院審理，火災原因與沖天炮有關，駁回上訴，全案定讞。

竹科經理要部屬上繳「公積金」遭解雇 法官：非謀取私利解雇無效

新竹一家科技大廠日前以「違反誠信經營守則」為由，解雇陳姓資深經理，指控其要求部屬上繳績效獎金充作「部門公積金」是重大違規。陳男不服提起訴訟，新竹地方法院審理後認定，陳男行為雖有瑕疵，但旨在維持部門和諧與人情世故，並非謀取私利，判決解雇違法，兩造僱傭關係存在，且公司應按月給付陳男每月13萬薪資至復職日為止，全案仍可上訴。

銀泰佶聯合生技爆詐貸、吸金逾5億 北檢聲押禁見負責人

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署昨天指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。