沖天炮玩過頭付出代價！台東男子放煙火險釀災 判拘役40天

台東一名王姓男子過年期間在住家附近施放沖天炮，不慎引發火災，造成他人財物受損。台東地方法院近日審理後，依失火燒燬物品罪判處王男拘役40天，如易科罰金，以新台幣1000元折算1天。全案可上訴。

判決書指出，王男於去年1月29日22時許，因過年為增加節慶氣氛，遂與家人在在住宅區施放沖天炮煙火時，未妥善注意安全，火花不慎引燃附近物品，導致火勢延燒，造成包括輕鋼架天花板裝修等物品受損。

警方事後接獲通報並查訪附近居民，循線發現失火來源可能來自王男住處，進一步詢問後，王男坦承自己施放沖天炮導致火災。檢警偵辦後認為王男行為已涉及公共危險，依刑法失火燒燬物品罪嫌聲請法院以簡易判決處刑。

法院審理指出，王男明知在住宅區施放沖天炮可能引發火災，卻未盡注意義務，最終造成火災發生並導致他人財物受損，行為確有不當，足以危及公共安全，因此依法論罪。

不過，法官審酌，王男犯後坦承犯行，態度尚可，且已與其中一名被害人達成調解並完成賠償，顯示有彌補損害的意願；但仍未與另一名告訴人達成和解。另考量王男無前科紀錄，教育程度為碩士，經濟狀況小康等情形，綜合衡量後判處拘役40天，並准予易科罰金。

另判決也指出，該案警方在查訪附近居民後已合理懷疑王男涉案，因此他事後坦承施放煙火引發火災，並不符合刑法自首的要件。

台東一名王姓男子過年期間在住家附近施放沖天炮，不慎引發火災，造成他人財物受損。近日遭法院判處拘役40天。本報資料照