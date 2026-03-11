港邊騎車放沖天炮 火花飛進船筏燒起來！少年判賠30萬

蔡姓少年與林姓少年和朋友共5人分別騎3輛機車雙載，在屏東縣鹽埔漁港周圍，邊騎車邊丟沖天炮，沖天炮的火花碎屑飛到船筏內引發船筏火警，船主人黎男提告蔡男、林男與其監護人連帶賠償修船筏費用30萬元，一審屏東地院潮州簡易庭判要賠，蔡男、林男與其監護人不服上訴，二審屏東地院審理，火災原因與沖天炮有關，駁回上訴，全案定讞。

全案發生在2020年10月3日傍晚5時半，蔡姓少年與林姓少年與朋友共5人騎3輛機車雙載後，在鹽埔漁港邊騎車邊放沖天炮，沖天炮飛到停在港邊的船筏，造成船筏起火，漁船主人黎男花30多萬元修繕，包括工資17萬9400元，零件12萬600元，提出損害賠償，要求蔡姓少年與林姓少年與其監護人連帶賠償30萬元。

屏東地院潮州簡易庭一審時，判決少年與其監護人要賠30萬元，少年與其監護人不服上訴。

屏東地院二審審理，勘驗案發現場監視器影像，少年施放沖天炮距離與遭火燒船筏距離在射程範圍內，認定少年丟沖天炮火花碎屑飛到漁船上。少年辯稱沖天炮引爆點在馬路上，距離船筏50公尺遠，無法證明沖天炮飛到船筏。

判決指出，根據消防局火災原因調查鑑定書內容，起火點船筏右舷道中間部位甲板（漁網）附近，起火原因研判，起火處附近沒有放置化學品與自燃性物質，根據附近監視器畫面，3輛機車沿船筏南側港區道路繞行，3輛機車中其中1輛竄出爆竹施放火光後，爆竹火光路徑是往船筏方向，過沒多久，船筏右舷附近有明顯火光冒出。

消防局火調科勘查起火處鄰近碼頭邊，沒有門禁、保全等阻隔，根據船筏冒出火光時間，顯示爆竹施放後，位經阻隔，掉落在起火處附近漁網上，造成漁網燒熔後起火，現場未發現其他火源，研判施放爆竹不慎引燃漁網，造成火災可能性最大。

判決指出，火災原因是少年放沖天炮，導致火花碎屑飛射道船筏引燃物品所致，船主請求賠償30萬元，依法有據，駁回上訴，全案定讞。