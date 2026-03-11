快訊

銀泰佶聯合生技爆詐貸、吸金逾5億 北檢聲押禁見負責人

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署昨天指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

同案約談的銀泰佶聯合生技前董事長許瑜芷（林室融妻子）50萬交保、廠商艾視威數碼商務公司董事長游昆霖50萬交保，均限制出境出海；銀泰佶前財會主管邱美玲則限制出境出海。

檢調追查，林室融於2019至2021年間，先將公司資本額虛增至1億2千萬元，再與艾視威數碼商務等公司虛假交易，營造公司獲利假象，最後持不實文件向永豐、合庫2間銀行詐貸1‧3億餘萬元，當時銀泰佶董事長為許瑜芷。

檢方另查出，2020至2021年間，林室融向投資人誆稱，公司將興櫃，股票會大漲，透過地下盤商低價販售銀泰佶聯股票，藉此吸金4億餘元，總計不法獲利5.3億餘元。據了解，林室融到案後否認犯行，且金流交代不清，檢方認為有羈押必要。

調查局掌握林室融詐害銀行金額達1億元以上，另違反證交法詐偽買賣有價證券罪，報請北檢檢察官李堯樺指揮偵辦。台北市調查處昨兵分6路搜索銀泰佶、雅蓮碧公司等地，扣押財會資料、帳戶等證物，追查金流。

銀泰佶聯合生技在台灣頗具知名度，被視為防疫產品的「隱形冠軍」，旗下有快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧等4大品牌，遍及各大零售通路，尤其洗手乳在台市占率高，快潔適防疫噴霧更獲美國EPA及台灣FDA雙認證抗菌效果。

銀泰佶聯合生技公司前會計邱美玲（左）涉違反銀行法，檢方諭令限制出境出海。記者蕭雅娟／攝影
銀泰佶聯合生技公司前會計邱美玲（左）涉違反銀行法，檢方諭令限制出境出海。記者蕭雅娟／攝影

銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金案，北檢依違反銀行法重罪聲押禁見負責人林室融（見圖）。記者曾原信／攝影
銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金案，北檢依違反銀行法重罪聲押禁見負責人林室融（見圖）。記者曾原信／攝影

銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金，前董座許瑜芷涉違反銀行法50萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影
銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金，前董座許瑜芷涉違反銀行法50萬交保、限制出境出海。記者曾原信／攝影

艾視威數碼商務公司董事長游昆霖涉詐貸50萬交保，限制出境出海。記者曾原信／攝影
艾視威數碼商務公司董事長游昆霖涉詐貸50萬交保，限制出境出海。記者曾原信／攝影

相關新聞

竹科經理要部屬上繳「公積金」遭解雇 法官：非謀取私利解雇無效

新竹一家科技大廠日前以「違反誠信經營守則」為由，解雇陳姓資深經理，指控其要求部屬上繳績效獎金充作「部門公積金」是重大違規。陳男不服提起訴訟，新竹地方法院審理後認定，陳男行為雖有瑕疵，但旨在維持部門和諧與人情世故，並非謀取私利，判決解雇違法，兩造僱傭關係存在，且公司應按月給付陳男每月13萬薪資至復職日為止，全案仍可上訴。

銀泰佶聯合生技爆詐貸、吸金逾5億 北檢聲押禁見負責人

銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控以虛偽增資手法向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃幌子，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；台北地檢署昨天指揮調查局搜索約談4人到案，檢方訊後認為林室融涉犯銀行法重罪，且有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

身障男遭苛扣薪資凌虐5個月致死 桃園八德4男女共同施暴重判5至13年

有中度身心障礙詹姓男子，2023年8月中旬因欠債遭陳男等4人長期苛扣薪資、體罰、持鐵棒毆打，甚至被迫喝醬油果腹，2024年2月初某日清晨因傷勢過重倒臥樓梯間慘死，桃園地院審結，依共同犯傷害致死罪陳姓主嫌判13年徒刑，陳的邱姓女友和宗姓鄰居判8年6月，龔姓屋主判5年10月，可上訴。

串通土資場規避新法 雲林不肖建商濫倒營廢 檢起訴44人

雲林縣某建設公司遭控為規避元月起實施的「ＧＰＳ全流向管理」廢棄物管理新法，去年十月涉勾結土資場，將八千多立方公尺營建廢棄物偽造成可利用土方，省下千餘萬元營建廢棄物處理費，雲林地檢署昨天依廢棄物清理法等起訴張姓負責人等四十四人。

行動炸彈…毒駕男超標560倍 判4個月

宜蘭縣羅東鎮羅姓男子去年毒駕被查獲，驗尿的甲基安非他命濃度高達二八一八○○ng/mL，超過行政院公告標準值超標五六三倍，宜蘭地院日前依公共危險罪判羅男四月徒刑，可易科罰金，引發議論。

新興「喪屍毒品」 賽拉嗪疑侵台 販賣恐判無期

被稱為「喪屍毒品」的新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine）疑流入國內，因危害人體健康，法務部毒品審議委員會去年決議將賽拉嗪升為第二級毒品，行政院二月廿四日正式公告，未來只要吸食、持有、轉讓都有刑責，製造、走私運輸、販賣最重可判處無期徒刑。

