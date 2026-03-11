身障男遭苛扣薪資凌虐5個月致死 桃園八德4男女共同施暴重判5至13年

有中度身心障礙詹姓男子，2023年8月中旬因欠債遭陳男等4人長期苛扣薪資、體罰、持鐵棒毆打，甚至被迫喝醬油果腹，2024年2月初某日清晨因傷勢過重倒臥樓梯間慘死，桃園地院審結，依共同犯傷害致死罪陳姓主嫌判13年徒刑，陳的邱姓女友和宗姓鄰居判8年6月，龔姓屋主判5年10月，可上訴。

犯罪事實指出，38歲主嫌陳明勛與33歲女友邱珮茹、43歲龔姓屋主友人和對門鄰居32歲宗勇4人互相熟識，被害詹男為龔某國小同學，且屬中度身心障礙者。陳男認為詹男2022年2月間，因損壞工作機具欠債，於2023年8月間將他帶到八德區介壽路的龔家同住並從事物流工作，卻以「還債」為由任意扣薪水，讓詹男僅能依靠每月5000元身障補助維生。

陳男等人因不滿詹偷拿香菸、錢及生活習慣不佳，自2023年10月起陸續以徒手掌摑、腳踹腹部、持鐵棒與木棍毆打手臂與大腿，甚至命他提半桶水半蹲、用床墊壓身體再毆打等方式對詹施暴，並限制飲食只准喝醬油充飢，讓詹男長期遭受凌虐。

2024年1月29日清晨，陳男與同夥再命詹男提水桶半蹲長達30分鐘，晚間又以鐵棍、木棍及徒手毆打其頭部、腹部與四肢，多人輪流施暴，導致詹男出現顱部及全身多處瘀傷、肋骨骨折、腹腔出血與脾臟破裂等傷勢，隔天他在住處門口彎腰嘔吐卻無人理會，仍被要求繼續工作，最終因出血性休克與腦部傷害，於2月6日清晨倒臥住處樓梯間死亡，但陳等人聲稱詹是意外摔死。

檢警展開調查，相驗遺體發現詹全身新舊傷不斷，透過現場勘查、監視器畫面、對話紀錄及法醫解剖報告等證據，確認陳等4人長期毆打並體罰詹男，部分被告在偵查及審理時坦承施暴，但也有人辯稱只是「教訓」、未預料會造成死亡結果。

法院審理時，被告邱女辯稱僅是「口頭處罰」，並未參與傷害，但法官從LINE對話紀錄發現，她經常向陳男告狀並回報體罰狀況，甚至在訊息中提到「超怕他打死人」，顯示邱女對施暴行為具有犯意聯絡且客觀上能預見死亡結果；詹男在2024年1月底遭受最嚴重一次集體毆打後，因全身多處肋骨骨折、脾臟裂傷內出血達800毫升，最終引發出血性休克及腦損傷，於同年2月6日凌晨傷重不治。

法院審理認為，人體頭部與腹部屬脆弱部位，長期以棍棒或腳踹毆打，客觀上足以預見可能造成死亡。4人彼此分工毆打與監督體罰，具有犯意聯絡及行為分擔，應成立共同正犯。

合議庭審酌，4人長期凌虐身心障礙者，最終造成被害人喪命，嚴重侵害生命與身體法益，且迄今未與家屬和解賠償，惡性重大，依傷害致人於死罪分別判刑，其中龔姓屋主因患有輕度智能障礙，辨識能力顯著降低，依法減刑後判處5年10月，全案仍可上訴。

本案經桃園地檢署檢察官依國民法官法提起公訴，法院原以113年度國審原訴字第1號受理，後因案情複雜，曠日廢時，無法在國民法官庭以短短幾天內審完，因此裁定不行國民參與審判，改依通常程序由職業法官審理。