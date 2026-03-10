「防疫隱形冠軍」銀泰佶爆吸金、詐貸逾5億 神鬼夫妻檔移送北檢

聯合報／ 記者張宏業／台北報導

防疫用品業者銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控虛偽增資向永豐合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃名號，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；調查局10日搜索約談林男等4名被告，深夜移送台北地檢署，全案依違反銀行法偵辦。

同案約談包括銀泰佶聯合生技前董事長許瑜芷（林室融妻子）、假交易合作廠商艾視威數碼商務公司董事長游昆霖、銀泰佶前財會主管邱美玲。

銀泰佶聯合生技在台灣頗具知名度，被視為防疫產品的「隱形冠軍」，旗下有快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧等4大品牌，遍及各大零售通路，尤其洗手乳在台市占率高，快潔適防疫噴霧更獲美國EPA及台灣FDA雙認證抗菌效果。

檢調掌握，林室融於2019至2021年間，將公司資本額虛增至1億2千萬元，再與艾視威數碼商務等公司虛假交易，營造公司獲利假象，再持不實文件向永豐、合庫兩間銀行詐貸1億3千餘萬元。

檢方另查出，林室融誆稱公司即將興櫃，股票會大漲，透過地下盤商低價販售銀泰佶聯股票，吸金獲利4億元；調查局蒐證後報請檢察官李堯樺指揮偵辦。

銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金案，調查局搜索約談實際負責人林室融，深夜依違反銀行法移送北檢。記者曾原信／攝影
銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金案，調查局搜索約談前董事長許瑜芷到案，移送北檢漏夜偵訊。記者曾原信／攝影
