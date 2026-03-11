聽新聞
0:00 / 0:00

銀泰佶董座夫妻 涉詐貸、吸金5.3億

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導

銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金案，北檢昨搜索約談實際負責人林室融（見圖）、銀泰佶前董座許瑜芷到案。記者曾原信／攝影
銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金案，北檢昨搜索約談實際負責人林室融（見圖）、銀泰佶前董座許瑜芷到案。記者曾原信／攝影

防疫用品業者銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控虛偽增資向永豐、合庫詐貸一點三億餘元，另打著公司將興櫃名號，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金四億元；調查局昨天搜索約談林男等四名被告，深夜移送台北地檢署，全案依違反銀行法偵辦。

同案約談包括銀泰佶聯合生技前董事長許瑜芷（林室融妻子）、假交易合作廠商艾視威數碼商務公司董事長游昆霖、銀泰佶前財會主管邱美玲。

銀泰佶聯合生技在台灣頗具知名度，被視為防疫產品的「隱形冠軍」，旗下有快潔適、ＥＡＵ、博寶兒及雅蓮碧等四大品牌，遍及各大零售通路，尤其洗手乳在台市占率高，快潔適防疫噴霧更獲美國ＥＰＡ及台灣ＦＤＡ雙認證抗菌效果。

檢調掌握，身兼雅蓮碧董事長的林室融，二○一九至二○二一年間，先將公司資本額虛增至一億兩千萬元，再與艾視威數碼商務等公司虛假交易，營造公司獲利假象，再持不實文件向永豐、合庫兩間銀行詐貸一億三千餘萬元。

銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金案，北檢昨搜索約談實際負責人林室融、銀泰佶前董座許瑜芷（見圖）到案。記者曾原信／攝影
銀泰佶聯合生技公司爆詐貸與吸金案，北檢昨搜索約談實際負責人林室融、銀泰佶前董座許瑜芷（見圖）到案。記者曾原信／攝影

檢方也查出，二○二○至二○二一年間，林室融誆稱公司即將興櫃，股票會大漲，透過地下盤商低價販售銀泰佶聯股票，藉此吸金獲利四億元。

調查局掌握林室融、許瑜芷涉犯銀行法詐害銀行達一億元以上，以及違反證交法詐偽買賣有價證券罪，報請北檢檢察官李堯樺指揮偵辦。台北市調查處昨兵分六路搜索銀泰佶、雅蓮碧公司等地，查扣手機、財會資料等證物，追查金流。

董事長 隱形冠軍 永豐

延伸閱讀

滿堂紅老闆涉替詐團洗錢 18人起訴

太子洗錢 吳逸先砸7700萬現金買豪宅

遠雄人壽前經理推「優質信託憑證」吸金5千萬 北檢聲押禁見獲准

人壽公司前經理涉詐5000萬 北檢聲押禁見獲准

相關新聞

行動炸彈…毒駕男超標560倍 判4個月

宜蘭縣羅東鎮羅姓男子去年毒駕被查獲，驗尿的甲基安非他命濃度高達二八一八○○ng/mL，超過行政院公告標準值超標五六三倍，宜蘭地院日前依公共危險罪判羅男四月徒刑，可易科罰金，引發議論。

新興「喪屍毒品」 賽拉嗪疑侵台 販賣恐判無期

被稱為「喪屍毒品」的新興毒品「賽拉嗪」（Xylazine）疑流入國內，因危害人體健康，法務部毒品審議委員會去年決議將賽拉嗪升為第二級毒品，行政院二月廿四日正式公告，未來只要吸食、持有、轉讓都有刑責，製造、走私運輸、販賣最重可判處無期徒刑。

「防疫隱形冠軍」銀泰佶爆吸金、詐貸逾5億 神鬼夫妻檔移送北檢

防疫用品業者銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控虛偽增資向永豐、合庫詐貸1.3億元，另打著公司將興櫃名號，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金4億元；調查局10日搜索約談林男等4名被告，深夜移送台北地檢署，全案依違反銀行法偵辦。

串通土資場規避新法 雲林不肖建商濫倒營廢 檢起訴44人

雲林縣某建設公司遭控為規避元月起實施的「ＧＰＳ全流向管理」廢棄物管理新法，去年十月涉勾結土資場，將八千多立方公尺營建廢棄物偽造成可利用土方，省下千餘萬元營建廢棄物處理費，雲林地檢署昨天依廢棄物清理法等起訴張姓負責人等四十四人。

銀泰佶董座夫妻 涉詐貸、吸金5.3億

防疫用品業者銀泰佶聯合生技公司實際負責人林室融，被控虛偽增資向永豐、合庫詐貸一點三億餘元，另打著公司將興櫃名號，販賣未上市股票，利用「印股票換鈔票」吸金四億元；調查局昨天搜索約談林男等四名被告，深夜移送台北地檢署，全案依違反銀行法偵辦。

特勤洩漏總統不公開行程 二審認時間不短、傳送資料甚多判更重

保安警察第六總隊借調國安局特勤中心警官曹耿誌，涉洩漏賴清德總統不公開行程等機密資料，被依國家機密保護法起訴，一審依個人資料保護法判刑6月、併科罰金20萬元，郭姓共犯無罪。檢辯均不服上訴，二審今下午宣判，曹改判8月、併科罰金25萬元，郭則改判10月、併科罰金10萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。