行動炸彈…毒駕男超標560倍 判4個月

宜蘭縣羅東鎮羅姓男子去年毒駕被查獲，驗尿的甲基安非他命濃度高達二八一八○○ng/mL，超過行政院公告標準值超標五六三倍，宜蘭地院日前依公共危險罪判羅男四月徒刑，可易科罰金，引發議論。

宜蘭本月五日才發生二十三歲林姓男子吸食「喪屍煙彈」，毒駕撞死鍾姓女教師憾事，法院隔天就判決羅男這起毒駕案，由於僅判刑四個月，引發地方人士熱議，許多員警聽聞此數據都咋舌不已，忍不住問「他到底吸了多少？」

專家指出，羅男誇張的數據顯示施用毒品情況嚴重，研判剛吸完毒品就騎車上路，體內毒品完全沒有代謝，這樣在道路行駛，對其他用路人而言，「就是一顆行動炸彈」，拿別人生命開玩笑。

判決指出，去年九月二十二日清晨六時許，羅男騎機車返家，在冬山鄉成興路被警方查獲毒駕，警方採尿後送慈濟大學濫用藥物檢驗中心檢驗，結果呈陽性反應，不僅安非他命濃度高達一三三○○ng/mL、甲基安非他命更達二八一八○○ng/mL。

判決指出，羅男明知吸毒後會導致精神狀態不穩、注意力下降，卻仍騎車上路，漠視法規與公眾安全。審酌犯罪動機、手段、教育程度及生活狀況後，依公共危險罪判刑。

警界認為，毒駕可針對「吸毒行為」追究毒品罪責，安非他命屬二級毒品，可處三年以下徒刑。有人說「毒駕的危害不亞於酒駕」、才判四個月，難怪不怕。

另外，法律上雖規定同一行為同時觸犯刑事與行政法時，優先適用刑事處罰，但若刑事部分已判刑或科罰金，行政罰鍰部分可主張扣抵，但吊扣或吊銷駕照等行政罰仍可執行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885