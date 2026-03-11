串通土資場規避新法 雲林不肖建商濫倒營廢 檢起訴44人

雲林某建商為節省營建廢棄物處理費，涉勾結土資場和掩埋場，該掩埋場另被查獲堆積如山的營建廢棄物。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣某建設公司遭控為規避元月起實施的「ＧＰＳ全流向管理」廢棄物管理新法，去年十月涉勾結土資場，將八千多立方公尺營建廢棄物偽造成可利用土方，省下千餘萬元營建廢棄物處理費，雲林地檢署昨天依廢棄物清理法等起訴張姓負責人等四十四人。

地檢署表示，全流向管理政策要求清運土石方車輛加裝即時監控系統，並廢除紙本聯單，改採電子聯單申報，防杜不肖業者以不實繞場、偽造聯單或虛報土石方數量等手法棄置營建廢土，未來持續嚴查嚴辦。

檢方調查，斗六市某建設公司四十五歲張姓負責人去年三月準備在斗六建造集合式住宅，勾結斗六某土資場卅九歲陳姓廠長、四十四歲莊姓副總，以每立方公尺一百元代價購買土方流向證明文件，將該建案拆除地上物及開挖地下室所產生的營建廢土共八三二九立方公尺，「洗名」成可販售的「可再利用土質（乾淨土方）」，再由工程公司葉姓負責人運往古坑鄉劉姓男子經營的掩埋場存放。

雲檢檢察官莊珂惠指揮環境部中區環管中心、保七總隊、縣府組成專案小組追查，發現是一起營建公司勾結土資場、工程公司及掩埋場的犯罪結構，經比對查扣相關帳冊，土資場實際進出土方數量和申報不符，且掩埋場製作不實買賣契約與發票，來為建商掩飾，事後再由建商與土資場向土石方資訊服務中心及雲林縣府主管單位申報不實土方流向資料，致主管機關誤信土方流向合法。

檢方還發現，涉案的土資場違法另堆置六千多公噸營建混合物，掩埋場也以「購買再生粒料回填綠帶工程」名義，提供不法業者回填營建廢土牟利，堆置不法土方達一萬一九七三公噸，依目前營建混合物每公噸處理費約一萬八千元核算，土資場不法利益二千多萬元、掩埋場二億餘元。