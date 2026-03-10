快訊

影／沒責任？逢甲大學校樹壓死碩士生不起訴 母飆淚控訴：已聲請再議

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

逢甲大學去年6月驚傳校內榕樹倒塌，壓死路過的23歲吳姓碩士班一年級男學生，吳母悲痛對甲校長王葳、總務長及廠商等5人提告過失致死罪，台中地檢署偵結，均不起訴。吳母今淚控，校方在去年2月就發現校園內的樹有問題，卻沒防治，檢察官竟然覺得校方沒責任，她不服，已向高檢署聲請再議。

台中地檢署實地履勘後，綜合植物專家證詞，發現倒塌榕樹事前無異狀，非專業人士難辨病徵，難認5人有應注意而未注意，均不起訴。

吳母在今天下午出面，說起已逝的兒子，吳母頻頻拭淚形容，兒子生前很善良、優秀，已經培養成為研究生了，他很乖，白天上課，晚上回家還幫忙顧店，是非常乖的小孩，就此天人永隔，非常捨不得、捨不得、真的捨不得，完全受不了，她淚問「逢甲大學怎麼還我一個小孩？」

吳母說，逢甲大學去年2月間修剪樹枝葉由企業呂姓負責人承做，但包括校長王葳、黃姓總務長、葉姓事務組長、趙姓美化隊長等人在內，明知校區忠勤樓前步道旁的榕樹已罹患褐根病且病情嚴重，就應該做好防治工作，但校長王葳等5人卻沒有處理，行為人雖非故意，但案情應注意而不注意，涉及過失致死罪，而非沒有犯罪意圖，這是兩回事。

吳母比喻，如同車子故障了還繼續開，結果撞死人，有沒有刑責？「有」，明知樹有問題，校方卻沒有好好維護，樹倒壓死人了。她也是學校退休，她可以理解學校相關業務人員非專業人員，但校方在去年2月就發現樹有問題，就要防治，這是校方應該做的責任，可是校方沒有做，檢察官竟然覺得校方沒責任，是非常奇特的事情，她已向高檢署申請再議。

逢甲大學吳姓碩一男學生去年6月遭校內榕樹壓死。圖／本報資料畫面
逢甲大學吳姓碩一男學生去年6月遭校內榕樹壓死。圖／本報資料畫面

逢甲大學吳姓碩一男學生的母親今出面發聲，說起已逝的兒子，吳母頻頻拭淚、說「捨不得」。記者趙容萱／攝影
逢甲大學吳姓碩一男學生的母親今出面發聲，說起已逝的兒子，吳母頻頻拭淚、說「捨不得」。記者趙容萱／攝影

逢甲大學吳姓碩一男學生去年六月遭校內榕樹壓死，現場擺放花束悼念。圖／本報資料畫面
逢甲大學吳姓碩一男學生去年六月遭校內榕樹壓死，現場擺放花束悼念。圖／本報資料畫面

逢甲大學吳姓碩一男學生的母親今出面發聲，她不服台中地檢署偵結結果，已向高檢署聲請再議。記者趙容萱／攝影
逢甲大學吳姓碩一男學生的母親今出面發聲，她不服台中地檢署偵結結果，已向高檢署聲請再議。記者趙容萱／攝影

逢甲大學吳姓碩一男學生的母親今出面發聲，說起已逝的兒子，吳母頻頻拭淚、說「捨不得」。記者趙容萱／攝影
逢甲大學吳姓碩一男學生的母親今出面發聲，說起已逝的兒子，吳母頻頻拭淚、說「捨不得」。記者趙容萱／攝影

