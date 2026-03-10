防疫用品銀泰佶董座夫妻涉詐貸銀行1.3億、印股票吸金達4億元

防疫用品業者銀泰佶聯合生技公司、旗下品牌雅蓮碧國際公司林姓董事長被控虛偽增資詐貸銀行共1.3億餘元，另又涉「印股票換鈔票」販賣未上市股票金額約4億元。台北地檢署今搜索林男及公司等6處，約談林男、許姓妻子及合作廠商等4名被告，晚間移送複訊。

銀泰佶聯合生技公司旗下有快潔適、EAU、博寶兒及雅蓮碧等四大品牌，遍及各大零售通路，洗手乳產品在台市占率高，SDC快潔適防疫噴霧更獲得美國EPA及台灣FDA雙認證抗菌效果，在新冠疫情下訂單排滿、產線全開。

檢調掌握，銀泰佶、雅蓮碧董座林男從2019年至2021年間，涉嫌不實增資，與多家公司「假交易」虛增營收至1億2千萬元，再向二家銀行貸款共1億3千餘萬元。檢方也查出，林男涉印股票換鈔票，從2020年至2021年間增資發行股票，並透過資訊公司等地下盤商的業務員販售未上市的股票給投資者，金額約4億元。

檢方指出，林男、許姓妻子涉犯銀行法詐害銀行達新台幣1億元以上，及違反證券交易法詐偽買賣有價證券罪嫌。北檢今依指揮調查局台北市調查處兵分6路，搜索林男、許姓妻子、假交易合作廠商艾視威數碼商務公司游姓董事長等3人住處，及銀泰佶、雅蓮碧公司等地，通知林男、許女、游男到案，邱女作證後轉被告，今晚4人將移送北檢複訊。