台南學甲爐碴案審理4年多 今辯論終結預定6月底宣判

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

南檢偵辦3年，認定明祥馨涉收受爐碴後，沒確實破碎就填埋，違法在學甲農地等填埋58萬多公噸，依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴民進黨前中執委郭再欽等8人，台南地院歷經4年多審理，今辯論終結，郭再欽等人主張再利用「產品」而非廢棄物，檢方起訴有誤，全案預定6月26日宣判。

檢方指出，2016年間前案雖獲不起訴處分，惟2020年經開挖後發現深度、範圍均超過前案，且主客觀均屬廢清法所定義廢棄物，且在行銷過程存有嚴重造假不實等事證，屬於新證據、新事實而重行起訴。

郭再欽主張，因掛名明祥馨負責人，認對公司申辦不實、商業會計法及稅捐稽徵法等部分認罪，但對涉廢清法部分，郭等人均不認罪。然而，漫長審理過程中，郭再欽多委託律師團發言，今中午在辯論時一吐心聲。

他喊冤，檢方認他以同案被告馬男為人頭買農地填埋爐碴是不實起訴。他說，明祥馨經環保局工業局多次稽查，未曾聽說整地違法，也認為合法使用，且認為該商品是合法，至於身為人頭負責人，公司行政上的瑕疵，也會負起負責人應該負的責任。

他強調，因為個人身分的關係，也認本案為政治行為，外界刻意將爐碴與有毒廢棄物畫上等號，造成社會負面影響。他說，配合當局堆置、販售，但所付的代價實在太大了，如果這不屬於產品可以賣嗎？在外界壓力下，環保局還要求趕快賣，甚至推荐買家。

他表示，爐碴再利用商品是一個產品，不是有毒廢棄物，且公共工程也在使用，希望法官給予公平對待，在廢清法部分判無罪。

學甲爐碴案歷經4年多審理，台南地院今辯論終結，郭再欽等人主張再利用「產品」而非廢棄物，檢方起訴有誤，全案預定6月26日宣判。圖／本報資料照

