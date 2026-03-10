備戰九合一選舉 新北檢警啟動佈雷查察賄選

隨著年底九合一地方選舉逼近，新北地檢署檢察長郭永發今率隊召開首場「妨害選舉查察分區座談會」，強調檢方就是司法警察最大的後盾和靠山，面對複雜的地方選情，將以「嚴正執法、積極查賄」的決心，劍指各類賄選及干預選舉公正的不法行為。

今天的座談會由板橋警分局長彭正中主持，並由板橋偵查隊長鄭羽舜報告這次選舉的選情分析、各類妨害選舉案件的佈雷、整備與情資蒐報等相關作為。新北市警察局長方仰寧並指出，目前已提示各分局提前準備，對於妨害選舉查察部分應以嚴肅態度整備及注意行政中立，以便與檢察官相互配合。

新北檢部分，由主任檢察官陳旭華就各類型妨害選舉案件提出如何佈雷及蒐報情資的重點，強調針對賄選熱區應密切注意,，鞏固犯罪事證並溯源追查，落實戶籍查訪的方式防制幽靈人口假訊息。此外，案件應迅速蒐證、查辦，以降低負面效應，防止暴力介入及杜絕選舉賭盤。

檢察長郭永發則以「事預則立」四字，肯定警方對於妨害選舉查察工作的預先佈署，強調檢方事司法警察機關的最大後盾及靠山，應超前佈署並實而備之，預防與查緝並重，希望候選人能以正當方式爭取選民支持，切勿以節日送禮、辦理旅遊等方式賄選。

新北檢警今召開年底選舉首場妨害選舉查察分區座談會，新北市警察局長方仰寧指出，目前已提示各分局提前準備，對於妨害選舉查察部分應以嚴肅態度整備及注意行政中立，以便與檢察官相互配合。圖／新北檢提供