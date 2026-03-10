男缺錢涉持玩具槍至高雄某住宅搶5千 遭判8年

快訊

中央社／ 高雄10日電

李姓男子去年因缺錢，持玩具槍至高雄美濃區一處住宅，涉嫌脅迫屋主並取走新台幣5000元，經橋頭地院審理，認李男屢犯財產犯罪，依攜帶凶器侵入住宅強盜罪處8年。可上訴。

橋頭地方法院刑事判決書指出，李男因需款孔急，民國114年7月上午騎機車到高雄市1名年近60歲婦人住處，經觀察現場環境、確認周遭僅屋主婦人1人後，持1支不具殺傷力的黑色玩具手槍指向婦人，要求其蹲下及交付財物。

判決書提到，李男脅迫使該名婦人不能抗拒，並與婦人一同進入住宅內，經得知屋內冰箱上有以磁鐵黏貼的現金後，李男便自行取走置於冰箱上的5000元現金，並騎機車離開現場。

法官依監視器錄影畫面、被害人證稱等事證，及綜合考量被害人年紀、身體狀況、現場環境等情形後，認為被害人已完全喪失其行動自主能力，陷於不能抗拒的情形，難以期待被害人強力抵抗，且李男所持玩具槍的外觀、握感及重量均酷似真槍，且外殼具一定堅硬度，如持以攻擊人，仍足以造成傷亡，該玩具槍屬客觀上具危險性「凶器」。

法官認為，李男為具有謀生能力的壯年男子，僅因缺錢花用而攜帶外型形似真槍的玩具槍，在四下無人的住處外，持槍威嚇年邁被害人，並侵入住處強取現金，惡性匪淺。

法官另審酌，李男於此案案發前，另於同年5月犯侵入建築物、攜帶凶器毀越安全設備及窗戶竊盜犯行，一審遭判9月徒刑，認為李男相隔不足2個月內，即再犯同屬侵害財產權且情節更重的犯行，另未與被害人達成調解或和解，依攜帶凶器侵入住宅強盜罪處8年。可上訴。

