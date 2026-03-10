逢甲大學榕樹壓死碩士生...校長等5人獲不起訴 校方回應了

逢甲大學去年6月驚傳校內榕樹倒塌，壓死行經的23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生，吳母對逢甲校長王葳、總務長及廠商等5人提告過失致死；台中地檢署實地履勘後，綜合植物專家證詞，發現倒塌榕樹事前無異狀，非專業人士難辨病徵，難認5人有應注意而未注意，均不起訴。逢甲大學對此表示尊重。

家屬控訴，逢甲大學2025年2月間修剪樹枝葉由企業呂姓負責人承做，但包括校長王葳、黃姓總務長、葉姓事務組長、趙姓美化隊長等人在內，明知校區忠勤樓前步道旁的榕樹已罹患褐根病且病情嚴重，卻未治療或防護，容任不特定師生通行。

家屬說，兒子6月13日傍晚5點多行經時，因榕樹褐根病影響倒伏，兒子見狀閃避不及遭樹枝幹壓砸，送醫仍因創傷性顱腦損傷身亡，對校長一共5人提告過失致死罪嫌。

檢方認為，趙姓美化隊長、呂姓負責人雖有園藝經驗，但不具植物病蟲害專業背景，該樹是否染病有倒伏風險，難認是2人能注意事項，因此也無從再向事務組長、總務長及校長分層回報處理，難認5人就本事故有何應注意而未注意情形，偵結予以5人均不起訴。

逢甲大學今天指出，對司法結果表示尊重，但不影響校方提供後續協助的承諾。為確保全體師生的安全，校方已於寒暑假期間，全面啟動校園樹木總體檢，並完成相關防護與處置作業。