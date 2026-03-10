脫逃犯闖宅屋主求償國賠遭駁回 嘉義地院判嫌犯要賠償14萬

嘉義縣警察局水上分局 2024 年發生通緝犯脫逃案，曾嫌利用用餐解銬之際脫逃潛入民宅行竊並盜走小客車，失主黃女等人以身心受創患上恐慌症，對曾嫌提告賠償也對警局提告國賠。嘉義地院認為警方解銬供人犯用餐屬於裁量權，且嫌犯脫逃後行竊屬偶發事件，與警方行為無相當因果關係，判決警局免賠，僅曾男須賠償14萬餘元。可上訴。

2024年8月13日上午，曾男因通緝被捕並帶往水上分局，卻在同日下午1時35分許，利用用餐解開手銬之際趁隙脫逃。曾男脫逃後逃至黃女位於嘉義縣水上鄉的住處，先攀爬圍牆進入屋內，徒手竊取神像上的9面金牌及車輛鑰匙，隨後駕駛黃所有的自小客車離去。黃女當時透過手機查看監視器發現有人闖入，因害怕先躲在房間觀察，見曾男準備駕車逃離時追出卻不慎重摔，受有膝蓋、大腿及腰椎等多處挫傷。

黃女表示，曾男入侵住宅行竊嚴重侵害住居安寧，使其至今獨自在家仍感恐懼，並經醫師診斷患有恐慌症，且追捕過程導致舊疾復發需住院手術。並主張，因警方疏忽縱放嫌犯，導致身心受創，車子受損、轉賣價格低於行情，所造成的醫療費、精神慰撫金及車輛損失，除向曾男求償，同時聲請國賠，嘉義縣警察局應負連帶賠償責任。

曾男表示，他並未直接傷害黃女，是對方自行跌倒受傷，且目前在監執行無經濟來源，認為賠償金額過高。

嘉義地方法院表示，曾男逾越牆垣侵入住宅，不法侵害黃女居住安寧且情節重大，判賠精神慰撫金10萬元。車輛損害部分，法官勘驗監視器確認曾男駕車時碰撞花盆並棄車於草叢，經零件折舊計算後，判處曾男賠償車輛損失4萬9150元 。

針對國家賠償部分，法官表示，員警對是否使用警銬具有裁量權，曾男脫逃後行竊屬於偶發事件。法官認為，黃女受傷與精神問題受多重因素影響，與警員解銬行為間不具相當因果關係，因此認定嘉義縣警察局無需負擔賠償責任。全案仍可上訴。