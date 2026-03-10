快訊

南韓男團ENHYPEN成員變動！李羲承退團 官方證實：未來改6人活動

全球護照排名出爐 「這國」再度蟬聯榜首、台灣升至第31名

袁惟仁告別式後女兒袁融淚寫長文 憶「巧克力父愛」網看哭

聽新聞
0:00 / 0:00

脫逃犯闖宅屋主求償國賠遭駁回 嘉義地院判嫌犯要賠償14萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導

嘉義縣警察局水上分局 2024 年發生通緝犯脫逃案，曾嫌利用用餐解銬之際脫逃潛入民宅行竊並盜走小客車，失主黃女等人以身心受創患上恐慌症，對曾嫌提告賠償也對警局提告國賠。嘉義地院認為警方解銬供人犯用餐屬於裁量權，且嫌犯脫逃後行竊屬偶發事件，與警方行為無相當因果關係，判決警局免賠，僅曾男須賠償14萬餘元。可上訴。

2024年8月13日上午，曾男因通緝被捕並帶往水上分局，卻在同日下午1時35分許，利用用餐解開手銬之際趁隙脫逃。曾男脫逃後逃至黃女位於嘉義縣水上鄉的住處，先攀爬圍牆進入屋內，徒手竊取神像上的9面金牌及車輛鑰匙，隨後駕駛黃所有的自小客車離去。黃女當時透過手機查看監視器發現有人闖入，因害怕先躲在房間觀察，見曾男準備駕車逃離時追出卻不慎重摔，受有膝蓋、大腿及腰椎等多處挫傷。

黃女表示，曾男入侵住宅行竊嚴重侵害住居安寧，使其至今獨自在家仍感恐懼，並經醫師診斷患有恐慌症，且追捕過程導致舊疾復發需住院手術。並主張，因警方疏忽縱放嫌犯，導致身心受創，車子受損、轉賣價格低於行情，所造成的醫療費、精神慰撫金及車輛損失，除向曾男求償，同時聲請國賠，嘉義縣警察局應負連帶賠償責任。

曾男表示，他並未直接傷害黃女，是對方自行跌倒受傷，且目前在監執行無經濟來源，認為賠償金額過高。

嘉義地方法院表示，曾男逾越牆垣侵入住宅，不法侵害黃女居住安寧且情節重大，判賠精神慰撫金10萬元。車輛損害部分，法官勘驗監視器確認曾男駕車時碰撞花盆並棄車於草叢，經零件折舊計算後，判處曾男賠償車輛損失4萬9150元 。

針對國家賠償部分，法官表示，員警對是否使用警銬具有裁量權，曾男脫逃後行竊屬於偶發事件。法官認為，黃女受傷與精神問題受多重因素影響，與警員解銬行為間不具相當因果關係，因此認定嘉義縣警察局無需負擔賠償責任。全案仍可上訴。

通緝犯解銬用餐脫逃翻牆行竊，嘉義地院駁回國賠但判犯嫌須賠償。圖／本報資料照片
通緝犯解銬用餐脫逃翻牆行竊，嘉義地院駁回國賠但判犯嫌須賠償。圖／本報資料照片

延伸閱讀

千萬超跑藍寶堅尼「小牛」國道自撞中央分隔島 疑輾壓異物失控

撞殘騎士被求償835萬男火速贈妻竹北千萬房 他稱「借名返還」法官不信

萬華殺人案疑爭風吃醋引發…死者前女友乾哥羈押禁見 上囚車畫面曝

被詐50萬元婦憂家庭革命拒警詢 彰檢建議法官不應輕縱輕判詐騙

相關新聞

備戰九合一選舉 新北檢警啟動佈雷查察賄選

隨著年底九合一地方選舉逼近，新北地檢署檢察長郭永發今率隊召開首場「妨害選舉查察分區座談會」，強調檢方就是司法警察最大的後盾和靠山，面對複雜的地方選情，將以「嚴正執法、積極查賄」的決心，劍指各類賄選及干預選舉公正的不法行為。

逢甲大學榕樹壓死碩士生...校長等5人獲不起訴 校方回應了

逢甲大學去年6月驚傳校內榕樹倒塌，壓死行經的23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生，吳母對逢甲校長王葳、總務長及廠商等5人提告過失致死；台中地檢署實地履勘後，綜合植物專家證詞，發現倒塌榕樹事前無異狀，非專業人士難辨病徵，難認5人有應注意而未注意，均不起訴。逢甲大學對此表示尊重。

脫逃犯闖宅屋主求償國賠遭駁回 嘉義地院判嫌犯要賠償14萬

嘉義縣警察局水上分局 2024 年發生通緝犯脫逃案，曾嫌利用用餐解銬之際脫逃潛入民宅行竊並盜走小客車，失主黃女等人以身心受創患上恐慌症，對曾嫌提告賠償也對警局提告國賠。嘉義地院認為警方解銬供人犯用餐屬於裁量權，且嫌犯脫逃後行竊屬偶發事件，與警方行為無相當因果關係，判決警局免賠，僅曾男須賠償14萬餘元。可上訴。

雲林建商規避新法省成本 勾結不法傾倒大量營廢44人起訴

雲林縣一家建設公司為規避今年元月實施的GPS「全流向管理」廢棄物管理新法上路，去年10月起勾結土資場出具「土方流向證明」將大批營建廢棄物，以可利用土方之名謊報通過申請，省下千餘萬元營建廢棄物處理費，雲林地檢署今天偵查終結，以廢棄物清理法、偽造文書等罪嫌起訴相關公司負責人等44名涉案人。

聲請沒收逾2.2億元不法所得 雲林檢環警破獲非法棄置營建廢棄物集團

臺灣雲林地方檢察署指揮雲林縣警察局刑事警察大隊，偕同環境部環境管理署中區環境管理中心與雲林縣環境保護局組成專案小組，破獲環保犯罪集團將未經處理之營建混合廢棄物非法堆置、回填。全案經雲林地方檢察署於今年2月25日偵結，依違反廢棄物清理法、商業會計法及偽造文書等刑責規定，將涉案之5家法人及39名行為人提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得逾新臺幣2.2億餘元，展現政府打擊環保犯罪之堅定決心。

影／高雄取締毒駕大執法 男子車速忽快忽慢露馬腳

高雄市小港區3月7日晚間發生毒駕肇事，造成機車騎士和乘客1死2傷，高雄市警局昨天起，啟動「取締毒駕、酒駕大執法」，查獲2人毒駕、13人酒駕。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。