毒駕數值破表！羅東男尿檢「甲基安非他命」超標560倍 判4個月引熱議

宜蘭日前才發生23歲男子毒駕撞死女老師憾事，羅東鎮再傳吸毒騎車。羅男使用毒品騎車遭警方攔查，驗尿的毒品濃度讓人瞠目結舌，其甲基安非他命濃度竟高達28萬1800ng/mL，比行政院公告500ng/mL標準值，超標563倍。宜蘭地方法院日前審結，依公共危險罪判處有期徒刑4個月，可易科罰金。

「羅東治安怎麼了？」宜蘭冬山鄉發生這起毒駕案，離譜的尿液毒品濃度讓人譁然，有人說「毒駕的危害不亞於酒駕」、「才判4個月，難怪不怕」，研判男子剛吸食毒品後就騎車上路，體內毒品完全沒有代謝出去還騎車到處趴趴走，「簡直拿別人的生命開玩笑」。

判決書指出，案發於去年9月22日清晨，羅姓男子施用安非他命及甲基安非他命後，明知毒品會嚴重影響判斷力與駕駛能力，仍騎乘重型機車行經冬山鄉成興路一帶。警方當時將其攔查，並在徵得其同意後進行採尿送驗。

慈濟大學濫用藥物檢驗中心的報告顯示，羅男尿液中的安非他命濃度1萬3300ng/mL，而甲基安非他命更高達28萬1800ng/mL。這項誇張的數據顯示羅男施用毒品情況嚴重，若持續在道路行駛，對其他用路人無異於行動炸彈。

法院審理時認為，被告羅男明知吸毒後會導致精神狀態不穩、注意力下降，卻仍率爾騎車上路，漠視法規與公眾安全；羅男在警詢時並未完全坦承施用毒品行為，但各項科學檢驗顯示，證據確鑿。

法官審酌其犯罪動機、手段、教育程度及生活狀況後，最後依刑法第185條之3第1項第3款「駕駛動力交通工具而有尿液所含毒品達公告濃度值以上罪」，判處有期徒刑4個月，如易科罰金則以每日1000元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885