快訊

遭爆重金包養網紅 梁為超亮身分證自清：已離婚2年、單身感情屬私領域

川普停戰髮夾彎！1天改口2次稱「贏不夠」 伊朗被炸神秘光圈曝光

戰火夾縫中的杜拜：「中東安全孤島」神話破滅，還是逆境重生？

聽新聞
0:00 / 0:00

聲請沒收逾2.2億元不法所得 雲林檢環警破獲非法棄置營建廢棄物集團

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

臺灣雲林地方檢察署指揮雲林縣警察局刑事警察大隊，偕同環境部環境管理署中區環境管理中心與雲林縣環境保護局組成專案小組，破獲環保犯罪集團將未經處理之營建混合廢棄物非法堆置、回填。全案經雲林地方檢察署於今年2月25日偵結，依違反廢棄物清理法、商業會計法及偽造文書等刑責規定，將涉案之5家法人及39名行為人提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得逾新臺幣2.2億餘元，展現政府打擊環保犯罪之堅定決心。

本案為專案小組追查載運廢棄物之不法車隊，發現該車隊之車輛曾於雲林縣古坑鄉明○公司所屬廢棄物掩埋場區域進出，疑有不法情事，遂由雲林地方檢察署莊珂惠檢察官指揮偵辦，專案小組調查發現國○公司承攬斗六市某建案時，明知工地所產出之大量營建廢棄物及土石方依法應交由具合法資格之廢棄物處理廠或土資場收容處理，惟其為謀取不法利益，竟與銓○土資場勾結，雙方簽訂不實土方收容合約，由該土資場出具不實土方收容聯單，並向主管機關不實申報收容8,329立方公尺廢土，實際上，該建案產出含廢土之營建混合廢棄物全數由不法車隊，直接載往明○公司非法設置之暫置區堆置，以此假申報方式掩人耳目，規避主管機關查核。此外配合開立不實證明之銓○土資場，亦遭查獲在場外非法堆置營建混合物。

專案小組進一步追查發現，明○公司實際負責人劉嫌為賺取「提供土地回填廢棄物」之不法利益，假裝以每立方公尺7元向某處理廠購買「再生級配」之不實合約作為掩護，實際上收取每立方公尺150元處理費用，非法收受高達7,959立方公尺廢土夾雜廢磁磚、水泥塊及鋼筋之營建混合廢棄物，並指派員工駕駛怪手及推土機，將收受之廢棄物直接回填於該公司廢棄物掩埋場之四周隔離綠帶中。

環境管理署表示，本案雲林地方檢察署總計起訴39人及5家法人，查扣挖土機4臺、推土機1臺及壓路機1臺等大型犯罪工具，並向法院聲請宣告沒收該犯罪集團不法利得逾2.2億元，讓破壞國土者付出慘痛代價。環境管理署呼籲，營建業者及清除處理機構應恪遵廢棄物清理法規定，確實上網申報土石方及廢棄物產出及流向，切莫心存僥倖以身試法，同時未經許可提供土地回填、堆置廢棄物，或未依規定處理廢棄物，依廢棄物清理法規定最高可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,500萬元以下罰金。

廢棄物 雲林

延伸閱讀

攜手地方共同處理土方去化問題 國土署：持續擴充中部土方收容量能

大桃坪土資場案爭議…自救會求暫停營運 苗栗縣府：依法行政

加強去化 台南推土方交換

土方之亂應以法律治理

相關新聞

計程車過斑馬線未禮讓行人罰6千 運將辯慢慢通過法官認定還是違規

白姓計程車司機開車通過路口斑馬線時，與行人的距離僅約2公尺，不足1個車道寬度，收到6000元罰單。白男說，路口人多車多，他是慢慢通過，訴請撤銷罰單。法官指出，白男雖然是緩慢通過路口，但與行人相距太近仍屬違規，駁回告訴。

扯鈴教練當共諜二審仍判10年半！郭書瑤弟替大陸發展組織也判3年徒刑

扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，透過地下匯兌業者收取中共資金，招攬多名現役軍職、海巡人員而替為大陸發展組織，檢方依違反國安法起訴魯等10名被告，包括藝人郭書瑤胞弟郭伯廷，一審判魯10年6月徒刑、郭3年10月徒刑，案件上訴，台灣高等法院今仍判魯10年6月徒刑，郭則改判3年，可上訴。

聲請沒收逾2.2億元不法所得 雲林檢環警破獲非法棄置營建廢棄物集團

臺灣雲林地方檢察署指揮雲林縣警察局刑事警察大隊，偕同環境部環境管理署中區環境管理中心與雲林縣環境保護局組成專案小組，破獲環保犯罪集團將未經處理之營建混合廢棄物非法堆置、回填。全案經雲林地方檢察署於今年2月25日偵結，依違反廢棄物清理法、商業會計法及偽造文書等刑責規定，將涉案之5家法人及39名行為人提起公訴，並向法院聲請沒收犯罪所得逾新臺幣2.2億餘元，展現政府打擊環保犯罪之堅定決心。

影／高雄取締毒駕大執法 男子車速忽快忽慢露馬腳

高雄市小港區3月7日晚間發生毒駕肇事，造成機車騎士和乘客1死2傷，高雄市警局昨天起，啟動「取締毒駕、酒駕大執法」，查獲2人毒駕、13人酒駕。

影／績效送上門！2逃逸移工酒駕到派出所要領回手機當場被逮

績效主動送上門！二名逃逸移工前晚酒後共乘機車，到台中市大甲警分局大甲派出所要領回遺失的手機，二人全身酒味，騎車者被測出酒精濃度超標，二人逃逸和酒駕罪當場被逮。

光復鄉長起訴 花檢：會持續向上偵辦

馬太鞍溪洪災檢方起訴光復鄉長林清水等人並求處重刑，縣府昨表示尊重司法，但指當時撤離數瞬間暴增疏散難度高，中央事後將疏散困難推向地方執行不力，無助於防災改革。藍營民代則質疑為何只起訴鄉公所人員，中央難道沒有疏失？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。