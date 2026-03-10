聽新聞
影／高雄取締毒駕大執法 男子車速忽快忽慢露馬腳
高雄市小港區3月7日晚間發生毒駕肇事，造成機車騎士和乘客1死2傷，高雄市警局昨天起，啟動「取締毒駕、酒駕大執法」，查獲2人毒駕、13人酒駕。
高雄市警局表示，為防杜毒駕、酒駕事件再次發生，展現執法決心，首日大執法動員各分局336人次警力，針對毒、酒駕熱點、熱時加強取締，在左營、苓雅查獲2男子涉嫌毒駕，警方會持續加強執法，請民眾切勿以身試法。
其中，左營警分局昨晚7時許在左營區勝利路、埤子頭街口，發現37歲陳姓男子駕駛轎車速度忽快忽慢，尾隨至蓮潭路、埤子頭街口攔查，在車內聞到濃厚K他命氣味，陳男主動交出1小罐毒品K他命，另對陳男快篩唾液毒品反應，呈陽性反應，將他依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌移送法辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
