影／高雄取締毒駕大執法 男子車速忽快忽慢露馬腳

扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，透過地下匯兌業者收取中共資金，招攬多名現役軍職、海巡人員而替為大陸發展組織，檢方依違反國安法起訴魯等10名被告，包括藝人郭書瑤胞弟郭伯廷，一審判魯10年6月徒刑、郭3年10月徒刑，案件上訴，台灣高等法院今仍判魯10年6月徒刑，郭則改判3年，可上訴。

2026-03-10 09:49