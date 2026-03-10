快訊

經典賽／中華隊展望未來一級賽事下一站 明年12強賽拚奧運門票

桃園18歲女產死嬰後「埋屍公園」 友驚聞報警擴大搜尋中

油價飆到川普高層恐慌！紐時盤點美國對策 專家：僅1招真正速效

計程車過斑馬線未禮讓行人罰6千 運將辯慢慢通過法官認定還是違規

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

白姓計程車司機開車通過路口斑馬線時，與行人的距離僅約2公尺，不足1個車道寬度，收到6000元罰單。白男說，路口人多車多，他是慢慢通過，訴請撤銷罰單。法官指出，白男雖然是緩慢通過路口，但與行人相距太近仍屬違規，駁回告訴。

判決指出，白男去年7月16日中午駕駛計程車，行經基隆市愛二路、仁三路交叉路口時，遭民眾以錄影畫面檢舉開車近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過，遭監理機關裁罰6000元，並應參加道路交通安全講習。

白男不服處分，提起行政訴訟，主張該處路口的車道有4條枕木紋斑馬線，車超過3條枕木紋才能通行。他是開車慢慢通過，因為路口人多車多，必須停駛查看，他並非刻意不遵守法規，聲明原處分撤銷。

監理機關答辯，採證影片顯示白男開車行經路口時，行人已經走上斑馬線，白車前緣與行人相距不足3個枕木紋，也未暫停讓行人先行，違規事實明確，裁罰無誤，聲明駁回告訴。

台北高等行政法院地方行政訴訟庭法官審理後指出，依採證照片可知白男開車接近路口前，左前方有1名行人走在斑馬線，但白駕駛的計程車仍繼續行駛，從行人行走方向前方通過斑馬線時，與左側行人間的距離是1個白色枕木紋及2個間隔約200公分（40+80×2=200）。

法官說，縱然白男是緩慢開車通過斑馬線，但因與行人相距距離，明顯不足一個車道寬度，顯見有未暫停讓行人先行通過的違規行為。

法官指出，白男開車在道路上行駛，本應隨時謹慎注意路上行人動向，並遵守禮讓行人規定。白男應注意且能注意卻未注意有過失，監理機關據以裁罰無違誤，駁回白男告訴。全案可上訴。

白姓<a href='/search/tagging/2/計程車司機' rel='計程車司機' data-rel='/2/218348' class='tag'><strong>計程車司機</strong></a>開車通過路口斑馬線時，與行人的距離僅約2公尺，收到6000元罰單。白男說，他是慢慢通過，訴請撤銷罰單。法官指出，雖然是緩慢通過路口，但與行人相距太近仍屬違規，駁回告訴。圖／翻攝自GoogleMap
白姓計程車司機開車通過路口斑馬線時，與行人的距離僅約2公尺，收到6000元罰單。白男說，他是慢慢通過，訴請撤銷罰單。法官指出，雖然是緩慢通過路口，但與行人相距太近仍屬違規，駁回告訴。圖／翻攝自GoogleMap

