扯鈴教練當共諜二審仍判10年半！郭書瑤弟替大陸發展組織也判3年徒刑

扯鈴教練魯紀賢被對岸吸收為共諜，透過地下匯兌業者收取中共資金，招攬多名現役軍職、海巡人員而替為大陸發展組織，檢方依違反國安法起訴魯等10名被告，包括藝人郭書瑤胞弟郭伯廷，一審判魯10年6月徒刑、郭3年10月徒刑，案件上訴，台灣高等法院今仍判魯10年6月徒刑，郭則改判3年，可上訴。

除魯、郭之外，一審依國安法為大陸地區發展組織罪，判林婕妤6年、林楚崡6年2月、趙亦偉3年，另依銀行法非法辦理國內外匯兌業務罪判田曦8年徒刑，高院今改判林婕妤5年、林楚崡5年、趙亦偉2年並宣告緩刑4年，緩刑期間付保護管束，須服200小時義務勞動，田曦改判7年2月徒刑。

另外，一審也依國安法為大陸地區發展組織罪判常德隆4年10月、李得勝4年4月、曾姿婷3年8月徒刑；依國安法為大陸地區發展組織未遂罪判馮世維4年10月徒刑，此四人部分高院今判決上訴駁回，維持一審判決。

魯紀賢2018年、2020年間認識中共情報人員等人，並在對方遊說利誘下，回台為中共從事情報蒐集、發展組織，魯透過地下匯兌業者田曦收取資金。

魯於2022年間吸收、拉攏原為陸軍金門防衛指揮部中士林婕妤、空軍第一聯隊中士林楚崡、國防部電訊發展室上兵常德隆、陸軍關渡地區指揮部下士李得勝、海巡下士馮世維等，利用他們在軍中的人脈，招攬多名現役軍職人員與海巡人員，共有12人允諾加入組織並交付軍中文件，另有12人拒絕。

魯紀賢於此期間指示友人趙亦偉擔任司機、協助安全屋搬遷的工作，並負責前往馮世維服役駐地，拿取存載海巡署公務資料電磁紀錄的手機、記憶卡並交付報酬。

魯紀賢另要求郭伯廷、曾姿婷兩人提供金融帳戶，作為收受中共提供的資金，郭伯廷也遵照魯的指示，偕同常德隆前往馮世維服役駐地以熟悉路線，並與曾姿婷兩人掃描軍中資料成電子檔，方便魯傳送給中共情工人員。

魯紀賢、林婕妤、林楚崡、常德隆、李得勝、馮世維、趙亦偉等7人坦承犯行，而郭伯廷、曾姿婷不否認出借帳戶，但辯稱並未協助掃描軍中文件，也不知道魯為大陸地區發展組織。

一審認定郭伯廷、曾姿婷知悉魯的犯行，仍依魯指示提供帳戶、掃描文件、前往駐地等，犯行明確。田曦否認地下匯兌犯行，但法院仍認定她經手匯兌金額達1.9億餘元，並獲取415萬餘元犯罪所得。

一審考量國家安全是維護國家存續、社會安定與人民福祉的根本，而兩岸間長期政治局勢緊張、軍事對立，大陸對我國實施情報滲透、統戰佈建等工作，已對我國國家整體安全構成重大威脅。

北院指出，魯紀賢等人罔顧國家安全，助長大陸對我國實施情蒐及滲透的任務，破壞我國國家安全或無視政府對於匯兌管制的禁令，非法辦理台灣與大陸的匯兌業務，危害國家金融政策推展及妨害金融交易秩序。

藝人郭書瑤胞弟郭伯廷。圖／聯合報系資料照片